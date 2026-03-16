Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : Pierre Hurmic face à Thomas Cazenave, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bordeaux opposera Pierre Hurmic à Thomas Cazenave. Philippe Dessertine est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Bordeaux, qui s'est déroulé ce dimanche 15 mars 2026, est terminé. Les résultats du scrutin sont désormais définitifs.
- Le résultat de l'élection municipale à Bordeaux donne le maire écologiste sortant Pierre Hurmic en tête au premier tour (27,68%) devant le macroniste Thomas Cazenave (25,58%) et Philippe Dessertine (20,16%). Une triangulaire devrait avoir lieu en Gironde.
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 à Bordeaux.
13:41 - Pas d'alliance à gauche à Bordeaux
À Bordeaux, selon les informations du quotidien Le Monde, il n’y aura pas d’accord entre le maire sortant Pierre Hurmic, EELV soutenu par le PS, les communistes, Génération.s, Nouvelle Donne et Place publique, et les Insoumis. Pour rappel, LFI a obtenu 9,36 % des suffrages, un score qui ne permet pas de se maintenir au second tour. Le maire écologiste affrontera dimanche prochain le député Renaissance Thomas Cazenave (25,58 %), et Philippe Dessertine (sans étiquette, 20,16 %).
09:57 - Les électeurs bordelais se mobilisent pour 2026
Le taux de participation à Bordeaux pour le premier tour des élections municipales de 2026 est de 58,13%, marquant une mobilisation significative par rapport aux élections précédentes. Avec 11 candidats en lice, Pierre Hurmic pourrait être réélu, mais Thomas Cazenave et Philippe Dessertine sont également en bonne position dans les sondages. Ce scrutin de mars 2026 s'annonce serré et captivant pour les électeurs bordelais. Lire sur actu.fr
09:55 - Bordeaux voit une fragmentation politique croissante
Les élections municipales de 2026 en Bordeaux ont révélé une fragmentation politique marquée, aucune prime au sortant et une montée significative des candidats du Rassemblement National. Le politologue Jean Petaux souligne le risque de triangulaires ou quadrangulaires au second tour, entravant les coalitions. Ainsi, le scrutin reflète une société française de plus en plus éclatée. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
09:53 - Le maire sortant Hurmic affronte Cazenave à Bordeaux
À Bordeaux, les élections municipales de 2026 révèlent un contexte tendu avec un possible retour de la droite. Pierre Hurmic, le maire sortant, s'efforce de rassembler la gauche face à une montée des candidatures centristes et de droite, tout en faisant face à une opposition croissante. La dynamique électorale est marquée par des alliés indécis et des tensions internes. Lire sur sudouest.fr