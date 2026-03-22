Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : Cazenave ou Hurmic ? Découvrez le nom du vainqueur

Le résultat des élections municipales 2026 à Bordeaux a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez qui de Cazenave ou Hurmic a remporté le scrutin.

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21:36 - Thomas Cazenave serait élu Selon les estimations à Bordeaux de France 2 avec Ipsos BVA pour ce 2e tour des Municipales, Thomas Cazenave serait élu avec 50,8% des voix devant Pierre Hurmic avec 49,2%.

21:20 - Les résultats à Bordeaux attendus en fin de soirée Le 22 mars 2026, le second tour des élections municipales a eu lieu dans la métropole de Bordeaux, rassemblant les résultats de 11 communes. Les bureaux de vote ont fermé à différentes heures selon les villes, avec Bordeaux et Bègles fermant à 20 heures. Les résultats définitifs sont attendus entre 22 et 23 heures. Lire sur actu.fr

21:17 - "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste", glisse la première adjointe de P. Hurmic Présente à la permanence de Pierre Hurmic ce dimanche soir, Claudine Bichet, sa première adjointe, estime qu’il est "difficile de faire un quelconque pronostic". Et d’ajouter avec un sourire crispé : "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste".

21:15 - "Difficile de faire un quelconque pronostic" selon une proche d'Hurmic Présente à la permanence de Pierre Hurmic ce dimanche soir, Claudine Bichet, sa première adjointe, estime qu’il est "difficile de faire un quelconque pronostic", indique Sud Ouest. Et d’ajouter avec un sourire crispé : "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste."

21:13 - Toujours pas d'estimation à Bordeaux Alors que plusieurs grandes villes ont déjà livré des estimations, c'est le silence radio du côté de Bordeaux, où l'issue du scrutin reste indécise à cette heure. Nous vous tenons informés dès que des résultats seront dévoilés.

20:45 - Les chiffres de l'abstention à Bordeaux (Gironde) L'estimation de l'abstention au second tour à Bordeaux est de 43,1% contre près de 42% au premier tour selon Ipsos-BVA à 20h30.

20:00 - Les bureaux de vote sont fermés C'est la fin de ce deuxième tour des élections municipales avec la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h. Il est désormais temps de réaliser le dépouillage, les résultats partiels vont tomber au fur et à mesure de la soirée.

19:45 - Le taux d'abstention à 17h à Bordeaux Les dernières estimations de l'abstention à Bordeaux font état d'un taux de 44,31% à 17 heures dans la préfecture de la Gironde, selon les informations dévoilées par LCI.

18:35 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

18:16 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

18:04 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:59 - La Gironde, parmi les pires taux de participation à 17h Selon le ministère, la Gironde fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 40%, contre 48,10% à l'échelle nationale.



17:59 - Quels résultats à Bordeaux lors des dernières municipales ? Lors du premier tour en 2020, Nicolas Florian (Divers droite) avait coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 34,55% des bulletins. Derrière, Pierre Hurmic (Union de la gauche) avait recueilli 34,38% des voix. C'est pourtant lui qui l'avait finalement emporté avec 26 509 voix (46,48%), face à Nicolas Florian qui avait obtenu 44,12% des votants au second tour et Philippe Poutou avec 9,39% des suffrages. La liste de l'Union de la gauche avait sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées, gagnant 7 519 voix supplémentaires entre les deux tours.

17:46 - Une participation presque identique au premier tour selon OpinionWay À Bordeaux, le vice président d’OpinionWay, Bruno Jeanbart, assure qu'il s'agit là d'un gros enjeu, mais que la participation attendue est presque la même qu'au premier tour, au micro de CNews.