Résultat de l'élection municipale 2026 Bordeaux : Hurmic gagnant au 2e tour ? Le maire "plus combatif que jamais"

Les résultats s'annoncent serrés entre le maire écologiste sortant Pierre Hurmic et le macroniste Thomas Cazenave au deuxième tour des élections municipales 2026 à Bordeaux.

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09:36 - Malgré le refus de Hurmic fusionner les listes, Nordine Raymond a appelé à voter pour lui À Bordeaux, à l'approche des élections municipales de 2026, le candidat LFI Nordine Raymond a appelé à voter pour Pierre Hurmic, malgré son refus de fusionner les listes. Des personnalités publiques, dont des prix Nobel, soutiennent également Hurmic alors que son adversaire Thomas Cazenave dénonce une campagne agressive. La tension augmente dans cette dernière ligne droite avant le scrutin. Lire sur actu.fr

07:15 - Hurmic gagnant au 2e tour ? Le maire "plus combatif que jamais" Dans une interview à La Dépêche du Midi publiée le 20 mars, le maire sortant se dit optimiste en abordant le 2e tour des municipales à Bordeaux. "Je suis plus combatif que jamais. Le choix est devenu plus simple, plus binaire, plus facilement abordable", dit-il, se disant "persuadé" qu’Emmanuel Macron est intervenu dans le choix de Philippe Dessertin de se retirer : "Il y a un enjeu énorme pour le pouvoir macroniste agonisant de planter son drapeau à Bordeaux. Mais j’avais sous-estimé l’implication de toute la macronie pour y parvenir, jusqu’à débrancher un candidat gênant".

20/03/26 - 16:01 - Thomas Cazenave détaille son projet À Bordeaux, Thomas Cazenave se prépare pour les élections municipales de 2026, fort de son expérience passée et des enjeux actuels. Il appelle à un rassemblement autour de son projet axé sur la culture, le logement et le rayonnement économique, tout en soutenant les initiatives comme la végétalisation. Son approche pragmatique vise à répondre aux préoccupations des citoyens et à construire une majorité unie. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 15:01 - Les écologistes peuvent-ils perdre Bordeaux ? Les élections municipales de 2026 à Bordeaux sont marquées par une lutte acharnée entre le sortant écologiste Pierre Hurmic et le député Renaissance Thomas Cazenave. Le second tour, prévu pour le 22 mars, déterminera si la ville revient au centre droit, remettant en cause la victoire de Hurmic en 2020. D'autres communes de la Métropole, comme Pessac et Bègles, sont également des points chauds de cette élection cruciale. Lire sur sudouest.fr

Résultat du sondage Cluster 17 pour Politico à Bordeaux du 9 mars (avant le 1er tour)

20/03/26 - 14:17 - Thomas Cazenave mobilise les électeurs, tout en critiquant les actions de Pierre Humic À Bordeaux, Thomas Cazenave mobilise ses partisans en vue des élections municipales de 2026, critiquant les actions de Pierre Hurmic, notamment sur la propreté de la ville. Il souhaite attirer les électeurs en proposant une écologie pragmatique, dénonçant le fait que l'écologie soit perçue comme le monopole d'un parti. Ce meeting vise à resserrer les rangs après le retrait de Philippe Dessertine. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 14:01 - Pierre Hurmic fustige son adversaire avant le second tour À Bordeaux, Pierre Hurmic évoque les enjeux des élections municipales de 2026, affirmant que son projet se concentre sur la transition écologique et la justice sociale. Selon lui, la campagne s'est durcie suite au retrait de Philippe Dessertine, avec une opposition claire à son rival Thomas Cazenave. Hurmic dénonce l'influence macroniste sur la candidature Dessertine, soulignant la nécessité d'une véritable alternance politique. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 13:01 - Pierre Hurmic déterminé à l'emporter en meeting de fin de campagne Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, a conclu sa campagne électorale avec un dernier meeting, rassemblant près de 800 personnes. Il a exprimé sa détermination à ce que les Bordelais décident de leur avenir lors des élections municipales de 2026, tout en critiquant son adversaire. La gauche s'est unie pour le soutenir, soulignant l'importance de la mobilisation électorale. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 12:24 - Thomas Cazenave renforce son équipe pour mobiliser plus d'électeurs À Bordeaux, les élections municipales de 2026 se préparent activement. Thomas Cazenave, l'actuel maire, a accueilli Yves Simone, un guide touristique et ancien candidat, dans son équipe pour renforcer sa campagne. Cette collaboration vise à mobiliser les électeurs en vue des enjeux locaux cruciaux à venir. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 12:01 - Dans certains quartiers les électeurs hésitent encore sur le choix du candidat à soutenir À Bordeaux, les quartiers de Brazza, Bastide et Euratlantique révèlent une diversité électorale à l'approche du second tour des élections municipales. Les électeurs oscillent entre soutien au maire sortant et rejet manifeste de certaines propositions. Cette situation reflète la mixité sociale et les enjeux de ces nouveaux quartiers en pleine évolution. Lire sur rue89bordeaux.com

20/03/26 - 10:16 - Nordine Raymond appelle à soutenir Pierre Hurmic au second tour Pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux, Nordine Raymond, représentant de La France Insoumise (LFI), incite les électeurs à soutenir Pierre Hurmic lors du second tour. Cette démarche vise à unir les voix de gauche pour renforcer leur présence dans la gestion municipale. L'enjeu est de mobiliser les électeurs autour d'une candidature commune. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 17:31 - Bordeaux face à des visions divergentes pour l'avenir Avant le second tour des municipales 2026 à Bordeaux, Pierre Hurmic et Thomas Cazenave s'affrontent sur des visions divergentes de la ville. Les enjeux de sécurité, propreté et mobilités sont au cœur du débat, avec un électorat hétérogène qui pourrait arbitrer le scrutin. Les choix des Bordelais détermineront l'orientation future de la capitale girondine. Lire sur bordeaux-gazette.com

19/03/26 - 16:32 - Le duel s'intensifie à Bordeaux pour 2026 À Bordeaux, les élections municipales de 2026 s'annoncent particulièrement compétitives avec un affrontement marqué entre Pierre Hurmic, le maire sortant, et son challenger Thomas Cazenave. Ce duel politique mettra en lumière des visions opposées pour l'avenir de la ville. Les enjeux incluent le développement urbain et l'écologie. Lire sur bulletinbordelais.eu

19/03/26 - 15:32 - Philippe Dessertine se retire des municipales à Bordeaux À Bordeaux, Philippe Dessertine a annoncé son retrait de la course aux élections municipales de 2026, créant une surprise au sein de la candidature qui s'annonçait prometteuse. Son départ soulève des questions sur l'avenir politique de la ville dans le contexte électoral local. Les enjeux municipaux se précisent alors que d'autres candidats se positionnent. Lire sur bulletinbordelais.eu

19/03/26 - 13:46 - Pierre Hurmic courtise ses électeurs à Bordeaux À Bordeaux, le maire sortant Pierre Hurmic intensifie sa campagne avant le second tour des élections municipales, après le retrait de Philippe Dessertine. Visant les abstentionnistes, il propose de sauver un service postal menacé et se concentre sur les quartiers défavorisés qui n'ont pas voté. Avec un taux de participation de seulement 44,1 % à la Benauge, il cherche à mobiliser les voix de gauche. Lire sur actu.fr