Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : retournement de situation, un duel au sommet au 2e tour

À la surprise générale, le candidat sans étiquette Philippe Dessertine a annoncé se retirer de la course à la mairie. Pierre Hurmic et Thomas Cazenave s'affronteront donc lors du second tour des élections municipales 2026 à Bordeaux.

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12:02 - Pierre Hurmic engagé dans un duel incertain à Bordeaux Le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, fera face à Thomas Cazenave dimanche 22 décembre 2026, lors du deuxième tour des élections municipales. Découvrez son programme en détail et ses priorités pour Bordeaux. Lire l'article Résultat de Pierre Hurmic aux municipales 2026 à Bordeaux : un second tour à hauts risques et un duel très incertain

10:33 - Dessertine se retire de la mairie à Bordeaux Philippe Dessertine annonce son retrait de la course à la mairie de Bordeaux, provoquant des réactions partagées sur les réseaux sociaux. Si certains saluent sa décision comme courageuse et respectueuse, d'autres y voient une trahison envers ses électeurs. La dynamique électorale se complexifie pour le maire sortant Pierre Hurmic avec ce revirement. Lire sur rue89bordeaux.com

10:12 - Philippe Dessertine n’appelle à voter pour aucun des deux candidats Après avoir annoncé se retirer de la course à la mairie, Philippe Dessertine arrivé troisième lors du premier tour à Bordeaux n’appelle à voter pour aucun des deux candidats encore en lice, estimant que "chaque citoyen a la capacité de penser quel doit être son vote", peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Monde. Lundi soir encore, il souhaitait que Bordeaux ne soit pas "la dernière ville à avoir un maire macroniste". "Je le pense toujours", assurait-il mardi soir.

08:31 - François Spagnol se retire à Saint-Loubès À Saint-Loubès, François Spagnol, candidat socialiste aux élections municipales de 2026, a décidé de se mettre en retrait provisoirement avant le second tour. Il a exprimé son désaccord concernant des attaques politiques dont il serait la cible et a reconnu avoir obtenu 33,74 % des voix au premier tour. Cette situation souligne la tension prévalant dans cette élection. Lire sur sudouest.fr

07:31 - Pierre Hurmic son projet face à Thomas Cazenave À Bordeaux, Pierre Hurmic critique la brutalité des méthodes de Thomas Cazenave pour dissuader Philippe Dessertine de se présenter aux municipales. Hurmic, arrivé en tête du premier tour, affirme qu'il est désormais en position d'outsider et appelle à un large rassemblement au-delà de la gauche. Il se positionne comme le candidat éthique contre le système macroniste. Lire sur sudouest.fr

05:32 - Préparation du duel Hurmic-Cazenave À Bordeaux, Philippe Dessertine, outsider des municipales, a finalement décidé de ne pas déposer de liste pour le second tour, laissant place à un duel entre Pierre Hurmic et Thomas Cazenave. Les deux candidats, proches en pourcentage, devront désormais s'assurer des reports de voix. La dynamique politique change avec l'union des partis de droite, compliquant la réélection de Hurmic. Lire sur 20minutes.fr

05:31 - Dessertine abandonne la course à Bordeaux en 2026 À Bordeaux, Philippe Dessertine a décidé de se retirer des élections municipales de 2026, malgré une campagne initialement prometteuse. Après avoir obtenu environ 20 % des voix, il a conclu qu'il ne pouvait pas gagner et a motivé sa décision par des pressions politiques. Ce retrait ouvre la voie à Thomas Cazenave, qui espère une alternance réussie. Lire sur sudouest.fr

02:33 - Mérignac finalise les bulletins des élections municipales À Mérignac, les imprimeurs se préparent intensément pour finaliser l'impression des bulletins de vote et des professions de foi avant le second tour des élections municipales de 2026. Les candidatures doivent être déposées avant le 17 mars à 18h, créant une pression particulière sur les équipes. Leur objectif est d'assurer la livraison des documents aux électeurs avant le vote du 22 mars. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

00:31 - Cazenave mobilise pour Bordeaux aux municipales 2026 Thomas Cazenave, candidat aux élections municipales de 2026 à Bordeaux, reçoit un soutien fort de la droite et du centre. Suite au retrait de Philippe Dessertine, il devient le seul concurrent face à Pierre Hurmic. Cazenave appelle à une mobilisation massive pour l'alternance, affirmant que l'avenir de la ville est en jeu. Lire sur sudouest.fr

17/03/26 - 18:21 - Le coup de Dessertine change tout ! Selon les informations du Parisien, l'économiste Philippe Dessertine n’a pas déposé sa liste pour participer au 2e tour des municipales à la préfecture. Le journal écrit qu'"un retrait semble être désormais privilégié". Mais le candidat sans étiquette pourrait aussi avoir trouvé un accord avec Thomas Cazenave. Less deux hommes ont prévu de s’exprimer sur le sujet en conférence de presse à partir de 19h, indique Sud Ouest.

17/03/26 - 17:21 - Les candidats au 2e tour des municipales à Bordeaux vont débattre À Bordeaux, le débat pour les élections municipales de 2026 se tiendra à la CCI le 18 mars, où les candidats aborderont des thèmes cruciaux tels que le logement, la sécurité et la circulation. Ce débat sera retransmis sur plusieurs plateformes. Des meetings sont également prévus tout au long de la semaine auprès des différents candidats. Lire sur sudouest.fr

17/03/26 - 16:59 - Édouard Philippe, Gabriel Attal et Gérard Larcher signent une tribune pour soutenir Thomas Cazenave À quelques jours du second tour des élections municipales à Bordeaux, le président du Sénat, Gérard Larcher, le président des Républicains, Bruno Retailleau, le président de Renaissance et ex-Premier ministre Gabriel Attal, son prédécesseur et patron d’Horizons Édouard Philippe, mais aussi le président du Modem Marc Fesneau, celui de l’UDI Hervé Marseille et la présidente du Parti radical, Nathalie Delattre, ont rédigé une tribune pour exprimer leur soutien à Thomas Cazenave. Cette candidature est perçue comme une opportunité pour remporter la mairie. Les personnalités politiques soulignent que la victoire est envisageable. Lire sur sudouest.fr

17/03/26 - 11:21 - "Pas de fusion avec LFI" martèle Hurmic, un 2e tour très ouvert À Bordeaux, "il n’y aura pas de fusion avec LFI", a annoncé Pierre Hurmic, ce lundi après-midi. "Je pensais avoir été clair là-dessus", dit-il, invoquant "la nécessité de la clarté et de la transparence à l’égard des électeurs" dans les colonnes du Figaro. Sa liste sera "la seule à pouvoir faire barrage à la victoire du macronisme municipal et à un projet ultralibéral poreux avec l’extrême droite", précise son équipe de campagne.

16/03/26 - 18:02 - Bordeaux : les listes sont inchangées pour le second tour À Bordeaux, les élections municipales de 2026 se précisent alors que le maire écologiste Pierre Hurmic annonce une liste inchangée pour le second tour. Malgré une proposition de fusion de LFI pour contrer la droite, Hurmic, soutenu par plusieurs partis de gauche, reste ferme sur sa position. Avec 27,67 % des voix, il cherche à maintenir sa majorité tout en évitant les tensions internes. Lire sur ledauphine.com