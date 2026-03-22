Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : Hurmic battu par la droite ? Le scrutin en direct

A Bordeaux, les résultats de l'élection municipale vont reconduire le maire sortant ou faire basculer la ville à droite. Le scrutin s'annonce serré.

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09:45 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Bordeaux Comme le montrent les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche Thomas Cazenave avec la liste "Faire Gagner Bordeaux" et Pierre Hurmic avec la liste "Bordeaux En Confiance". En dépit d'un score supérieur à 10 %, Philippe Dessertine (Divers centre) a opté pour ne pas se lancer à cette élection décisive. Les 174 137 inscrits sur les listes électorales de la ville auront la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 20 heures, horaire de fermeture des 155 bureaux de vote de Bordeaux, afin de faire leur choix.

07:12 - Les bureaux de vote ferment à 20 heures à Bordeaux Le dernier tour des élections municipales en France se déroule ce 22 mars 2026, avec divers horaires de fermeture des bureaux de vote en Gironde. À Bordeaux, les bureaux fermeront à 20 heures. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 13:45 - Dernier meeting pour les candidats avant le second tour À Bordeaux, Pierre Hurmic, le maire écologiste sortant, a tenu son dernier meeting avec un public passionné, opposant sa vision à celle de son rival Thomas Cazenave, qui a également rassemblé ses partisans pour conclure sa campagne. Pierre Hurmic exhorte les électeurs à voter « double » pour renforcer son mandat. Le contexte est marqué par des tensions entre les partis alors que l'élection municipale approche. Lire sur rue89bordeaux.com

21/03/26 - 11:12 - Les propositions des candidats pour améliorer la propreté à Bordeaux À Bordeaux, la propreté est au cœur des préoccupations des électeurs à l'approche des élections municipales de 2026. Les candidats, dont Pierre Hurmic et Thomas Cazenave, mettent en avant des propositions pour améliorer le nettoyage de la ville, avec des initiatives comme une brigade anti-incivilité et une force d'intervention rapide. La hausse des dépôts sauvages dans l'hypercentre souligne l'importance de ce thème pour les futurs élus. Lire sur rue89bordeaux.com

Résultat du sondage Cluster 17 pour Politico à Bordeaux du 9 mars (avant le 1er tour)

21/03/26 - 09:36 - Malgré le refus de Hurmic fusionner les listes, Nordine Raymond a appelé à voter pour lui À Bordeaux, à l'approche des élections municipales de 2026, le candidat LFI Nordine Raymond a appelé à voter pour Pierre Hurmic, malgré son refus de fusionner les listes. Des personnalités publiques, dont des prix Nobel, soutiennent également Hurmic alors que son adversaire Thomas Cazenave dénonce une campagne agressive. La tension augmente dans cette dernière ligne droite avant le scrutin. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 07:15 - Hurmic gagnant au 2e tour ? Le maire "plus combatif que jamais" Dans une interview à La Dépêche du Midi publiée le 20 mars, le maire sortant se dit optimiste en abordant le 2e tour des municipales à Bordeaux. "Je suis plus combatif que jamais. Le choix est devenu plus simple, plus binaire, plus facilement abordable", dit-il, se disant "persuadé" qu’Emmanuel Macron est intervenu dans le choix de Philippe Dessertin de se retirer : "Il y a un enjeu énorme pour le pouvoir macroniste agonisant de planter son drapeau à Bordeaux. Mais j’avais sous-estimé l’implication de toute la macronie pour y parvenir, jusqu’à débrancher un candidat gênant".

20/03/26 - 16:01 - Thomas Cazenave détaille son projet À Bordeaux, Thomas Cazenave se prépare pour les élections municipales de 2026, fort de son expérience passée et des enjeux actuels. Il appelle à un rassemblement autour de son projet axé sur la culture, le logement et le rayonnement économique, tout en soutenant les initiatives comme la végétalisation. Son approche pragmatique vise à répondre aux préoccupations des citoyens et à construire une majorité unie. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 15:01 - Les écologistes peuvent-ils perdre Bordeaux ? Les élections municipales de 2026 à Bordeaux sont marquées par une lutte acharnée entre le sortant écologiste Pierre Hurmic et le député Renaissance Thomas Cazenave. Le second tour, prévu pour le 22 mars, déterminera si la ville revient au centre droit, remettant en cause la victoire de Hurmic en 2020. D'autres communes de la Métropole, comme Pessac et Bègles, sont également des points chauds de cette élection cruciale. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 14:17 - Thomas Cazenave mobilise les électeurs, tout en critiquant les actions de Pierre Humic À Bordeaux, Thomas Cazenave mobilise ses partisans en vue des élections municipales de 2026, critiquant les actions de Pierre Hurmic, notamment sur la propreté de la ville. Il souhaite attirer les électeurs en proposant une écologie pragmatique, dénonçant le fait que l'écologie soit perçue comme le monopole d'un parti. Ce meeting vise à resserrer les rangs après le retrait de Philippe Dessertine. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 14:01 - Pierre Hurmic fustige son adversaire avant le second tour À Bordeaux, Pierre Hurmic évoque les enjeux des élections municipales de 2026, affirmant que son projet se concentre sur la transition écologique et la justice sociale. Selon lui, la campagne s'est durcie suite au retrait de Philippe Dessertine, avec une opposition claire à son rival Thomas Cazenave. Hurmic dénonce l'influence macroniste sur la candidature Dessertine, soulignant la nécessité d'une véritable alternance politique. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 13:01 - Pierre Hurmic déterminé à l'emporter en meeting de fin de campagne Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, a conclu sa campagne électorale avec un dernier meeting, rassemblant près de 800 personnes. Il a exprimé sa détermination à ce que les Bordelais décident de leur avenir lors des élections municipales de 2026, tout en critiquant son adversaire. La gauche s'est unie pour le soutenir, soulignant l'importance de la mobilisation électorale. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 12:24 - Thomas Cazenave renforce son équipe pour mobiliser plus d'électeurs À Bordeaux, les élections municipales de 2026 se préparent activement. Thomas Cazenave, l'actuel maire, a accueilli Yves Simone, un guide touristique et ancien candidat, dans son équipe pour renforcer sa campagne. Cette collaboration vise à mobiliser les électeurs en vue des enjeux locaux cruciaux à venir. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 12:01 - Dans certains quartiers les électeurs hésitent encore sur le choix du candidat à soutenir À Bordeaux, les quartiers de Brazza, Bastide et Euratlantique révèlent une diversité électorale à l'approche du second tour des élections municipales. Les électeurs oscillent entre soutien au maire sortant et rejet manifeste de certaines propositions. Cette situation reflète la mixité sociale et les enjeux de ces nouveaux quartiers en pleine évolution. Lire sur rue89bordeaux.com

20/03/26 - 10:16 - Nordine Raymond appelle à soutenir Pierre Hurmic au second tour Pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux, Nordine Raymond, représentant de La France Insoumise (LFI), incite les électeurs à soutenir Pierre Hurmic lors du second tour. Cette démarche vise à unir les voix de gauche pour renforcer leur présence dans la gestion municipale. L'enjeu est de mobiliser les électeurs autour d'une candidature commune. Lire sur sudouest.fr