Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : la ville bascule, les résultats de Cazenave et Hurmic
Le résultat du 2e tour des élections municipales 2026 à Bordeaux, ce dimanche 22 mars, a donné l'avantage à Thomas Cazenave sur le maire sortant Pierre Hurmic. Découvrez tous les résultats.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux a donné Thomas Cazenave élu avec 50,95% des voix selon les résultats complets du ministère de l'Intérieur, devant Pierre Hurmic à 49,05%.
- Le maire sortant de Bordeaux Pierre Hurmic a annoncé sa défaite en cours de soirée face au député Thomas Cazenave. "Je remercie toutes les personnes qui m’ont accompagné pendant ces six ans, et qui font vivre les services publics", a-t-il sobrement déclaré.
- Découvrez les résultats de la municipale à Bordeaux.
07:59 - Pierre Hurmic déçu par les municipales à Bordeaux
La déception de Pierre Hurmic était palpable hier au moment de l'annonce des résultats des municipales à Bordeaux. Le maire sortant, qui est défait avec 49,05 % des voix s'est exprimé devant une équipe émotionnellement touchée. Il a constaté que l'abstention a joué un rôle déterminant dans ce résultat. La sénatrice Monique de Marco a souligné dans la presse les inquiétudes pour la gauche et la métropole à l'avenir. Lire sur sudouest.fr
22/03/26 - 23:52 - Pierre Hurmic réagit à sa défaite du second tour
Battu à Bordeaux au second tour des élections municipales, Pierre Hurmic (écologistes) réagit en direct via BFMTV : “J'adresse au futur maire mes vœux de réussite pour le mandat qui s'ouvre dans l'intérêt des habitantes et des habitants de notre ville."
22/03/26 - 23:25 - Hurmic adresse ses voeux de réussite à Cazenave
Dans un discours à la suite des résultats de l'élection municipale de Bordeaux, Pierre Hurmic a adressé au nouveau maire Thomas Cazenave ses "voeux de réussite. Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui m'ont confié leur voix".
22/03/26 - 22:53 - Gabriel Attal félicite Thomas Cazenave : "Une immense victoire pour nos idées et nos valeurs"
Dans un post publié sur X ce dimanche soir, Gabriel Attal a félicité Thomas Cazenave, tout juste élu à la mairie de Bordeaux. "C’est une immense victoire pour nos idées et nos valeurs", se réjouit le député Renaissance.
Félicitations à @T_Cazenave qui l’emporte ce soir à Bordeaux ! Le fruit d’un engagement profond et constant au service des Bordelaises et des Bordelais.— Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 22, 2026
Un maire @Renaissance à la tête d’une capitale régionale, c’est une première, c’est une immense victoire pour nos idées et… pic.twitter.com/1Q84W1497K
22/03/26 - 22:34 - Les résultats définitifs à Bordeaux dévoilés
Thomas Cazenave est élu à la mairie de Bordeaux avec 51 % des voix face à Pierre Hurmic (49 %) d'après des résultats définitifs dévoilés par LCI.
22/03/26 - 22:29 - Le maire sortant reconnait sa défaite
Pierre Hurmic (écologiste) vient de s'exprimer pour reconnaitre sa défaite face au gagnant de la soirée, Thomas Cazenave (Renaissance) : "je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant ces six ans, et qui font vivre les services publics."
22/03/26 - 22:22 - Hurmic reconnait sa défaite
Le maire écologiste sortant de Bordeaux (Gironde) Pierre Hurmic reconnaît sa défaite face au candidat macroniste Thomas Cazenave.
22/03/26 - 22:01 - 1600 voix d'écart à Bordeaux !
Selon une estimation pour Ipsos et France 2 donnée sur Ici Gironde, à Bordeaux, la tendance serait de 50,8% pour Thomas Cazenave, contre 49,2% pour Pierre Hurmic. À 21h45, Thomas Cazenave aurait 1600 voix d’avance en attendant que tous les bulletins soient dépouillés. Selon Stéphane Pfeiffer, codirecteur de campagne de Pierre Hurmic : “Les estimations sont presque l’exact inverse de celles d’Ipsos. Donc il va falloir compter.”
22/03/26 - 21:54 - Pierre Hurmic cèdera bel et bien la mairie de Bordeaux
Selon une première estimation Ipsos, le maire écologiste Pierre Hurmic s'inclinerait de justesse à Bordeaux face au candidat macroniste Thomas Cazenave (49,2% contre 50,8%).
22/03/26 - 21:36 - Thomas Cazenave serait élu
Selon les estimations à Bordeaux de France 2 avec Ipsos BVA pour ce 2e tour des Municipales, Thomas Cazenave serait élu avec 50,8% des voix devant Pierre Hurmic avec 49,2%.
22/03/26 - 21:20 - Les résultats à Bordeaux attendus en fin de soirée
Le 22 mars 2026, le second tour des élections municipales a eu lieu dans la métropole de Bordeaux, rassemblant les résultats de 11 communes. Les bureaux de vote ont fermé à différentes heures selon les villes, avec Bordeaux et Bègles fermant à 20 heures. Les résultats définitifs sont attendus entre 22 et 23 heures. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 21:17 - "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste", glisse la première adjointe de P. Hurmic
Présente à la permanence de Pierre Hurmic ce dimanche soir, Claudine Bichet, sa première adjointe, estime qu’il est "difficile de faire un quelconque pronostic". Et d’ajouter avec un sourire crispé : "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste".
22/03/26 - 21:15 - "Difficile de faire un quelconque pronostic" selon une proche d'Hurmic
Présente à la permanence de Pierre Hurmic ce dimanche soir, Claudine Bichet, sa première adjointe, estime qu’il est "difficile de faire un quelconque pronostic", indique Sud Ouest. Et d’ajouter avec un sourire crispé : "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste."
22/03/26 - 21:13 - Toujours pas d'estimation à Bordeaux
Alors que plusieurs grandes villes ont déjà livré des estimations, c'est le silence radio du côté de Bordeaux, où l'issue du scrutin reste indécise à cette heure. Nous vous tenons informés dès que des résultats seront dévoilés.
22/03/26 - 20:45 - Les chiffres de l'abstention à Bordeaux (Gironde)
L'estimation de l'abstention au second tour à Bordeaux est de 43,1% contre près de 42% au premier tour selon Ipsos-BVA à 20h30.