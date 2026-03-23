Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : la ville bascule, les résultats de Cazenave et Hurmic

Le résultat du 2e tour des élections municipales 2026 à Bordeaux, ce dimanche 22 mars, a donné l'avantage à Thomas Cazenave sur le maire sortant Pierre Hurmic. Découvrez tous les résultats.

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07:59 - Pierre Hurmic déçu par les municipales à Bordeaux La déception de Pierre Hurmic était palpable hier au moment de l'annonce des résultats des municipales à Bordeaux. Le maire sortant, qui est défait avec 49,05 % des voix s'est exprimé devant une équipe émotionnellement touchée. Il a constaté que l'abstention a joué un rôle déterminant dans ce résultat. La sénatrice Monique de Marco a souligné dans la presse les inquiétudes pour la gauche et la métropole à l'avenir. Lire sur sudouest.fr

22/03/26 - 23:52 - Pierre Hurmic réagit à sa défaite du second tour Battu à Bordeaux au second tour des élections municipales, Pierre Hurmic (écologistes) réagit en direct via BFMTV : “J'adresse au futur maire mes vœux de réussite pour le mandat qui s'ouvre dans l'intérêt des habitantes et des habitants de notre ville."

22/03/26 - 23:25 - Hurmic adresse ses voeux de réussite à Cazenave Dans un discours à la suite des résultats de l'élection municipale de Bordeaux, Pierre Hurmic a adressé au nouveau maire Thomas Cazenave ses "voeux de réussite. Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui m'ont confié leur voix".

22/03/26 - 22:53 - Gabriel Attal félicite Thomas Cazenave : "Une immense victoire pour nos idées et nos valeurs" Dans un post publié sur X ce dimanche soir, Gabriel Attal a félicité Thomas Cazenave, tout juste élu à la mairie de Bordeaux. "C’est une immense victoire pour nos idées et nos valeurs", se réjouit le député Renaissance.

22/03/26 - 22:34 - Les résultats définitifs à Bordeaux dévoilés Thomas Cazenave est élu à la mairie de Bordeaux avec 51 % des voix face à Pierre Hurmic (49 %) d'après des résultats définitifs dévoilés par LCI.

22/03/26 - 22:29 - Le maire sortant reconnait sa défaite Pierre Hurmic (écologiste) vient de s'exprimer pour reconnaitre sa défaite face au gagnant de la soirée, Thomas Cazenave (Renaissance) : "je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant ces six ans, et qui font vivre les services publics."

22/03/26 - 22:22 - Hurmic reconnait sa défaite Le maire écologiste sortant de Bordeaux (Gironde) Pierre Hurmic reconnaît sa défaite face au candidat macroniste Thomas Cazenave.

22/03/26 - 22:01 - 1600 voix d'écart à Bordeaux ! Selon une estimation pour Ipsos et France 2 donnée sur Ici Gironde, à Bordeaux, la tendance serait de 50,8% pour Thomas Cazenave, contre 49,2% pour Pierre Hurmic. À 21h45, Thomas Cazenave aurait 1600 voix d’avance en attendant que tous les bulletins soient dépouillés. Selon Stéphane Pfeiffer, codirecteur de campagne de Pierre Hurmic : “Les estimations sont presque l’exact inverse de celles d’Ipsos. Donc il va falloir compter.”

22/03/26 - 21:54 - Pierre Hurmic cèdera bel et bien la mairie de Bordeaux Selon une première estimation Ipsos, le maire écologiste Pierre Hurmic s'inclinerait de justesse à Bordeaux face au candidat macroniste Thomas Cazenave (49,2% contre 50,8%).

22/03/26 - 21:36 - Thomas Cazenave serait élu Selon les estimations à Bordeaux de France 2 avec Ipsos BVA pour ce 2e tour des Municipales, Thomas Cazenave serait élu avec 50,8% des voix devant Pierre Hurmic avec 49,2%.

22/03/26 - 21:20 - Les résultats à Bordeaux attendus en fin de soirée Le 22 mars 2026, le second tour des élections municipales a eu lieu dans la métropole de Bordeaux, rassemblant les résultats de 11 communes. Les bureaux de vote ont fermé à différentes heures selon les villes, avec Bordeaux et Bègles fermant à 20 heures. Les résultats définitifs sont attendus entre 22 et 23 heures. Lire sur actu.fr

22/03/26 - 21:17 - "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste", glisse la première adjointe de P. Hurmic Présente à la permanence de Pierre Hurmic ce dimanche soir, Claudine Bichet, sa première adjointe, estime qu’il est "difficile de faire un quelconque pronostic". Et d’ajouter avec un sourire crispé : "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste".

22/03/26 - 21:15 - "Difficile de faire un quelconque pronostic" selon une proche d'Hurmic Présente à la permanence de Pierre Hurmic ce dimanche soir, Claudine Bichet, sa première adjointe, estime qu’il est "difficile de faire un quelconque pronostic", indique Sud Ouest. Et d’ajouter avec un sourire crispé : "On pressent que ça va être serré mais on reste optimiste."

22/03/26 - 21:13 - Toujours pas d'estimation à Bordeaux Alors que plusieurs grandes villes ont déjà livré des estimations, c'est le silence radio du côté de Bordeaux, où l'issue du scrutin reste indécise à cette heure. Nous vous tenons informés dès que des résultats seront dévoilés.