Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : découvrez les score et l'heureux élu

Le résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg est dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez tous les scores des candidats.

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18:50 - La participation est en hausse à Strasbourg Le second tour des élections municipales 2026 à Strasbourg affiche un taux de participation à 44,35 % à 17h, contre 26,38 % en 2020, signalant un intérêt croissant. La maire sortante écologiste Jeanne Barseghian fait face à une forte concurrence de Jean-Philippe Vetter et Catherine Trautmann dans un contexte incertain. Les résultats seront suivis minutieusement en raison de l'équilibre serré entre candidats et des nouvelles alliances formées. Lire sur actu.fr

18:44 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

17:54 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:18 - Le taux de participation à 17h dans le Bas-Rhin dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département de Bas-Rhin, elle s'élève à 46,03%. Un chiffre à comparer aux 61,1% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,64% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,5%.

17:07 - Le taux de participations aux municipales à 17h dévoilé dans le Bas-Rhin Dans le Bas-Rhin, 46,03% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 61,1% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,64% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,5%.

16:49 - Comment s'étaient terminées les élection à Strasbourg il y a six ans ? À l'occasion du premier tour des municipales 2020 à Strasbourg, Jeanne Barseghian (Europe Ecologie-Les Verts) avait surclassé ses adversaires en rassemblant 27,87% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Alain Fontanel (Union du centre) avait recueilli 19,86% des votes. Le trio de tête avait été complété par Catherine Trautmann (Parti socialiste), obtenant 19,77% des suffrages. Au second tour la semaine suivante, Jeanne Barseghian l'avait finalement emporté avec 41,70% des bulletins, face à Alain Fontanel avec 18 099 votants (34,95%) et Catherine Trautmann réunissant 12 080 électeurs (23,33%). Un panorama qui compte mais qui semble avoir bien changé en 2026.

16:30 - De fortes attaques contre la maire sortante et son alliance Pour Catherine Trautmann, la gauche incarnée par la maire sortante Jeanne Barseghian fait fausse route en s'alliant au candidat de La France insoumise. Elle estime que cette alliance a placé Jeanne Barseghian "sous la tutelle de LFI", a-t-elle déclaré lors de son dernier meeting de campagne. L'ancienne ministre de 75 ans a mis en garde contre les dérives des deux extrêmes : "Quand la gauche abandonne la République, c'est la droite extrême qui la ramasse. Mais quand la gauche se radicalise à l'extrême, elle se fourvoie". Elle a également dénoncé "les appareils politiques nationaux enfermés dans leurs logiques internes, coupés des réalités vécues par les citoyens", estimant qu'"à force de calculs, d'alliances de circonstances et d'inaction, ils laissent un vide dans l'espace public". Face à la maire sortante, elle a aussi brocardé "une écologie d'affichage, une écologie de coups de com ".

13:34 - Jeanne Barseghian a voté à Strasbourg Jeanne Barseghian, maire écologiste sortante, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026 à Strasbourg, où elle brigue un second mandat.

12:13 - Premier indicateur sur le résultat des municipales à Strasbourg Les résultats du 2e tour des élections municipales à Strasbourg ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Bas-Rhin s'élève à 21,35%. Un chiffre à comparer aux 26,25% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 15,71% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,39% en 2014).