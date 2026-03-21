Résultat de l'élection municipale 2026 Strasbourg : 4 qualifiés, 3 maintiens, 2 alliances : le casse tête du second tour à Strasbourg

L'élection municipale 2026 à Strasbourg voit s'affronter trois candidats, deux femmes de gauche et un homme de droite. Le résultat pourrait être très serré au vu des alliances conclues et des scores du premier tour.

En direct

07:58 - Le second tour des municipales à Strasbourg pourrait être indécis À Strasbourg, le second tour des municipales promet d'être indécis avec trois candidats en lice : Jeanne Barseghian, Catherine Trautmann et Jean-Philippe Vetter. Les voix des candidats éliminés, notamment celles du RN, pourraient être décisives. Les conseils de vote ainsi que les choix stratégiques des électeurs déterminent l'avenir de cette élection cruciale. Lire sur pokaa.fr

20/03/26 - 18:24 - 4 qualifiés, 3 maintiens, 2 alliances : le casse tête du second tour à Strasbourg À Strasbourg, le premier tour des élections municipales a révélé des surprises avec quatre listes franchissant les 10%. Jean-Philippe Vetter maintient sa candidature sans alliance, tandis que Jeanne Barseghian s'allie à Florian Kobryn, et Catherine Trautmann fusionne avec Pierre Jakubowicz pour créer une nouvelle liste. Le second tour promet d'être compétitif avec ces nouvelles dynamiques. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 15:21 - Près de 500 personnes réunies à Strasbourg pour soutenir l'union de la gauche À Strasbourg, le meeting commun de La France Insoumise et des Écologistes a rassemblé près de 500 personnes pour soutenir la liste 'Strasbourg fière, juste et vivante' en vue des élections municipales de 2026. Les discours rappellent l'importance de lutter contre le fascisme et les discriminations. Les candidats s'engagent à agir pour des services publics gratuits après la victoire. Lire sur dna.fr

20/03/26 - 13:44 - Catherine Trautmann "est toujours investie" à Strasbourg malgré son alliance décriée Après son alliance avec le candidat Horizons, Catherine Trautmann a été jugée "en dehors du Parti socialiste" par Olivier Faure, première secrétaire du parti. Le PS du Bas-Rhin a, pour sa part, spécifié qu'elle était bien "toujours investie" pour le parti pour l'élection municipale à Strasbourg. Le président de la commission fédérale de contrôle du PS du Bas-Rhin, Pierre-Étienne Rosenstiehl, a écrit dans un communiqué sur les réseaux sociaux que l'ancienne maire de Strasbourg "demeure la seule candidate bénéficiant de cette étiquette". "Contrairement à des affirmations, largement relayées par les réseaux sociaux, émanant d'individualités anonymes, non légitimes, voire suspendues par le bureau national, la commission fédérale des conflits n'a été saisie d'aucune demande à son encontre, comme à l'encontre de ses colistiers militants du parti", est-il précisé.

20/03/26 - 13:06 - Insoumis et Écologistes en meeting pour défendre leur alliance À Strasbourg, la gauche se mobilise en vue des élections municipales de 2026, unissant différents courants sous la candidature de Jeanne Barseghian. Les participants soulignent l'importance d'une alliance pour contrer la droite et le centre-droit, réunis autour d'un objectif commun : la victoire au second tour. Ce rassemblement s'inscrit dans un contexte de tensions politiques croissantes et de défi face à des adversaires de taille. Lire sur rue89strasbourg.com

20/03/26 - 12:40 - La stratégie de Jean-Philippe Vetter pour séduire l'électorat de droite Jean-Philippe Vetter, candidat Les Républicains à Strasbourg, durcit son programme pour séduire l'électorat de droite, promettant un arrêté anti-mendicité dès son arrivée au pouvoir. Il doit compenser la perte de voix après l'élimination de Virginie Joron du Rassemblement national. Ses mesures visent à renforcer la sécurité et contrôler l'espace public. Lire sur rue89strasbourg.com

20/03/26 - 11:22 - Controverse autour de la présence de Mourad Oualit sur la liste de Catherine Trautmann À Strasbourg, Catherine Trautmann se positionne en rempart de l'arc républicain face aux extrêmes dans sa campagne pour les élections municipales de 2026. Elle place Mourad Oualit, ancien président du FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906, en quatrième position sur sa liste, malgré un passé judiciaire compromettant. Cette décision soulève des questions auprès de la population sur l'intégrité de sa campagne et son engagement envers les principes républicains. Lire sur strasinfo.fr

20/03/26 - 09:36 - Virginie Joron (RN) votera blanc au second tour, elle explique pourquoi À Strasbourg, Virginie Joron, candidate du RN, ne s'étant pas qualifiée pour le second tour des municipales de 2026, a annoncé qu'elle voterait blanc. Son parti n'a pas pu fusionner avec d'autres candidats, Jean-Philippe Vetter ayant refusé toute négociation. Virginie Joron dénonce également le manque d'attention porté à son électorat. Lire sur dna.fr

19/03/26 - 18:16 - Le prochain maire de Strasbourg pourrait avoir un mandat prolongé À Strasbourg, le mandat du futur maire pourrait durer 7 ans au lieu de 6 en raison des élections multiples prévues en 2032. Les élections municipales de mars 2026 se heurtent à la présidentielle et possiblement aux législatives, compliquant leur organisation. Une nouvelle loi serait nécessaire pour officialiser ce changement. Lire sur pokaa.fr