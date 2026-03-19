Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : une triangulaire et des alliances, un second tour qui s'annonce serré

L'élection municipale 2026 à Strasbourg se joue en triangulaire. Les deux candidates de gauche ont noué des alliances. Le candidat LR Jean-Philippe Vetter est aussi fort de son score au premier tour.

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10:37 - Un débat autour des alliances Les trois candidats en lice pour le second tour de l'élection municipale à Strasbourg ont débattu ce mercredi 18 mars midi au siège de Dernières nouvelles d'Alsace. Ils sont revenus sur le jeu des alliances. Jeanne Barseghian a assumé sa fusion avec la liste LFI, assurant qu'il y avait une réelle "convergences des programmes". Catherine Trautmann a également défendu son choix de fusion avec Pierre Jakubowicz, qui a été très décrié, rappelant qu'elle est "libre". Jean-Philippe Vetter a alors dénoncé des alliances "contre-nature" et il a réitéré son souhait d'ouvrir la gouvernance avec "des responsabilités à l'opposition". Côté projet pour Strasbourg, Jean-Philippe Vetter a axé sécurité et finance, Catherine Trautmann également sur les finances ainsi que la mobilité et la relance de l'économie. Jeanne Barseghian a défendu son bilan et s'il elle reste en poste, elle envisage notamment la gratuité des transports pour les moins de 25 ans et l'encadrement des loyers

09:40 - Le report des voix en faveur de la maire sortante ? Suite aux deux alliances nouées et aux candidats éliminés au premier tour, de nombreux reports de voix sont possibles pour le second tour de l'élection municipale à Strasbourg. L’addition des voix de Jeanne Barseghian et de Florian Kobryn, désormais unis, atteindrait 27 423 suffrages, si on se fie au premier tour. Pour Jean-Philippe Vetter, il pourrait récupérer les voix de la candidate d’extrême droite Virginie Joron, qui n’a pas réussi à passer le second tour, soit 6 044. Le total grimperait donc à 26 969 voix. Enfin, Catherine Trautmann devrait théoriquement compter sur les 4 407 voix de son nouvel allié Pierre Jakubowicz, ce qui porterait l’ensemble à 26 799 voix. Cela se jouerait donc dans un mouchoir de poche et surtout cela ne serait ainsi que si l'électorat se reportait mécaniquement. Or, certains électeurs peuvent changer leur vote ou ne pas aller voter au second tour. Les reports de voix sont rarement mécaniques et les alliances peuvent provoquer des gains ou des pertes d'électorat. Rien n'est donc joué d'avance !

18/03/26 - 16:31 - Un débat entre Vetter et Barseghian sur la sécurité À Strasbourg, les discussions autour des élections municipales de 2026 s'intensifient. Les candidats, dont Jean-Philippe Vetter et Jeanne Barseghian, débattent de la sécurité et de la gestion des effectifs municipaux, notamment en matière de police. Des propositions allant de l'arrêté anti-mendicité à l'audit financier émergent dans ce contexte. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 15:31 - Les alliances se créent en vue du second tour À Strasbourg, après le premier tour des élections municipales 2026, Jeanne Barseghian a formé une alliance avec Florian Kobryn, totalisant respectivement 19,7 % et 12 % des voix. Ils ont présenté leur liste de « la gauche rassemblée » en préfecture. Le nouveau maire sera élu lors du second tour prévu le 22 mars. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 14:32 - Les tensions politiques à Strasbourg se multiplient À Strasbourg, les élections municipales de 2026 voient un duel à trois se profiler après des alliances complexes. Catherine Trautmann (PS), Jean-Philippe Vetter (LR) et la maire sortante Jeanne Barseghian unissent leurs forces au sein de nouvelles listes. La situation est tendue, avec des implications majeures pour l'avenir politique de la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 14:01 - Vetter conquiert les locaux à son meeting Jean-Philippe Vetter, candidat des Républicains à la mairie de Strasbourg, a tenu un meeting très fréquenté avant le second tour des élections municipales. Avec une volonté de rassembler, il a affiché sa confiance après avoir terminé deuxième du premier tour, approchant Catherine Trautmann. Les élections sont programmées pour juin 2026. Lire sur rue89strasbourg.com

18/03/26 - 13:32 - Strasbourg, Mulhouse et Colmar : les candidats préparent les débats municipaux Les élections municipales de 2026 en Alsace se précisent, avec des débats en direct dans des villes comme Strasbourg, Mulhouse et Colmar avant le second tour du 22 mars. Ces discussions mettront en avant les candidats qui tentent de rassembler les majorités nécessaires. La campagne vise à enrichir le débat démocratique et à éclairer les citoyens sur leurs choix. Lire sur dna.fr

18/03/26 - 13:00 - Les candidats battent le pavé à Strasbourg pour 2026 À Strasbourg, les élections municipales de 2026 sont lancées avec des propositions variées des candidats. Jean-Philippe Vetter (LR) promet des mesures pour améliorer la sécurité, tandis que Jeanne Barseghian et Catherine Trautmann critiquent ses idées de réduction d'effectifs. Le débat souligne les divergences sur la gestion du service public et l'accès à la sécurité. Lire sur dna.fr

18/03/26 - 10:52 - Horizons soutient LR avec Jean-Philippe Vetter À Strasbourg, le parti Horizons retire son soutien à Pierre Jakubowicz après son alliance avec Catherine Trautmann (PS) pour soutenir Jean-Philippe Vetter (LR). Cette décision s'inscrit dans un contexte de recomposition politique où la droite tente de se rassembler. La campagne de Vetter critique sévèrement les choix des autres partis en place. Lire sur actu.fr