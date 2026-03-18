Résultat de l'élection municipale 2026 Strasbourg : deux alliances définies, mais un affrontement en triangulaire
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg s'annonce serré. Les deux candidates de gauche ont noué des alliances, mais sont concurrencées par le candidat LR Jean-Philippe Vetter.
- Le résultat de l'élection municipale à Strasbourg s'annonce incertain. Deux listes de gauche s'opposent, mais aussi une de droite qui s'est glissée en deuxième position au premier tour.
- La candidate socialiste Catherine Trautmann est arrivée en tête avec 25,93% des voix devant le candidat LR Jean-Philippe Vetter (24,23%), la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian (19,72%) et le candidat LFI Florian Kobryn (12,03%).
- Deux alliances ont été actées : la maire sortante de Strasbourg Jeanne Barseghain (Les Écologistes) a annoncé une fusion de listes avec celle de Florian Kobryn (LFI) au second tour. De son côté, Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz d'Horizons, qui a obtenu seulement 5,10% au premier tour, en ont fait de même. Cette dernière est cependant décriée par les deux partis respectifs.
10:52 - Horizons soutien LR avec Jean-Philippe Vetter
À Strasbourg, le parti Horizons retire son soutien à Pierre Jakubowicz après son alliance avec Catherine Trautmann (PS) pour soutenir Jean-Philippe Vetter (LR). Cette décision s'inscrit dans un contexte de recomposition politique où la droite tente de se rassembler. La campagne de Vetter critique sévèrement les choix des autres partis en place. Lire sur actu.fr
10:00 - Marine Tondelier a appelé à retirer l'investiture de Catherine Trautman
La patronne des Écologistes Marine Tondelier a dénoncé sur X l’accord annoncé entre Pierre Jakubowicz, candidat Horizons à Strasbourg, et l’ancienne maire socialiste Catherine Trautmann. Elle est allée jusqu'à demander à Olivier Faure, qui rejette aussi cette alliance, de "retirer l'investiture PS" de Catherine Trautmann. Selon elle, les candidats socialistes "ne peuvent rester sur une liste d’union avec la droite".
07:51 - Jean-Philippe Vetter rassemble un fort soutien
Jean-Philippe Vetter, représentant Les Républicains, a rassemblé une foule enthousiaste à Strasbourg pour son dernier meeting de campagne avant les élections municipales de 2026. Avec un soutien fort après de bons résultats au premier tour, ses partisans affichent une confiance grandissante. Vetter et son équipe s'apprêtent à mobiliser leurs électeurs pour le second tour. Lire sur lalsace.fr
06:53 - Des défis financiers durant les municipales
L'évaluation financière de Strasbourg par l'équipe Trautmann révèle une mairie en difficulté, contrainte de retarder des projets clés. Des consignes auraient été données pour établir des économies, ce qui soulève des inquiétudes quant à la gestion des finances municipales. Ces éléments sont au cœur des débats pour les élections municipales de 2026. Lire sur lalsace.fr
05:53 - La sécurité renforcée avant le second tour
Les élections municipales de 2026 s'annoncent à Strasbourg, alors que la ville renforce ses contrôles routiers. Une récente infraction a mis en lumière des excès de vitesse inquiétants, contribuant au climat de sécurité. La CRS autoroutière souligne son engagement à protéger les usagers dans ce contexte électoral. Lire sur actu.fr
17/03/26 - 23:53 - Catherine Trautmann écartée du PS
Catherine Trautmann, ancienne maire de Strasbourg, a été désavouée par le Parti socialiste en raison de son alliance avec Pierre Jakubowicz, candidat Horizons, pour le second tour des élections municipales de 2026. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a souligné que cette alliance le place en dehors du Parti. Trautmann défend son choix, affirmant qu'il s'agit d'une option claire pour Strasbourg face à l'alliance LFI-Écologistes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17/03/26 - 22:54 - Une crise au sein du PS
À Strasbourg, Olivier Faure a critiqué la fusion des listes entre Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz pour les élections municipales de 2026. Il a déclaré que Trautmann, bien qu'investie par le Parti socialiste, et ses alliés étaient désormais exclus du parti. Ce conflit interne soulève des inquiétudes sur l'unité du PS avant les élections. Lire sur rue89strasbourg.com
17/03/26 - 22:52 - Catherine Trautmann reçoit le soutien de Strasbourg
À Strasbourg, Pierre Jakubowicz a annoncé son soutien à Catherine Trautmann pour les élections municipales de 2026, marquant ainsi une dynamique nouvelle au sein de l'assemblée locale. Divers candidats aux profils variés se préparent pour ces élections, soulignant les enjeux politiques à venir. Cette alliance pourrait influencer les résultats et le paysage politique de la ville. Lire sur dna.fr
17/03/26 - 22:30 - La victoire de Jean-Philippe Vetter attendue ?
Jean-Philippe Vetter, candidat aux élections municipales de 2026 à Strasbourg, a rassemblé une foule enthousiaste lors de son dernier meeting. Les partisans, galvanisés par un bon score au premier tour, croient fermement en sa victoire face aux autres listes en compétition. Vetter promet un avenir radieux pour Strasbourg, loin des influences passées. Lire sur dna.fr
17/03/26 - 21:51 - La gauche unie se présente à Strasbourg pour 2026
À Strasbourg, les têtes de liste de la gauche unie, Barseghian et Kobryn, ont présenté leur liste pour les municipales de 2026. La fusion entre Écologistes et LFI suscite des défections, notamment parmi des candidats engagés. Malgré un contexte tendu face à une potentielle bascule à droite, la liste revendique une ville humaniste et juste. Lire sur dna.fr