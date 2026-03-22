Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles : consultez tous les résultats du 2e tour sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Sarcelles sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Sarcelles et la liste complète des élus.

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22:23 - Des résultats partiels à Sarcelles dévoilés par le ministère D'après des résultats partiels donnés par le ministère de l'Intérieur, Bassi Konate (LDIV) arriverait en tête avec 52,91% des voix, devant François-Xavier Valentin (47,09%).

18:03 - Le Val d'Oise, parmi les pires taux de participation à 17h Selon le ministère, le Val-d'Oise fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 40,60%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

17:11 - La participation à 17h dans le Val d'Oise La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. C'est le cas dans le département du Val-d'Oise pour la ville de Sarcelles notamment, qui s'élève à 40,6%. Un chiffre à comparer aux 49,83% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 25,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 39,47%.

14:08 - Le chiffre de la participation à 12h Voici un premier résultat du 2e tour des élections municipales à Sarcelles. A midi, la participation dans le département du Val-d'Oise s'élève à 16,1%. Un chiffre à comparer aux 20,42% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 9,66% des municipales 2020, organisées en plein Covid (12,9% en 2014).

08:20 - Retour sur l'entre-deux tour des municipales à Argenteuil Les élections municipales de 2026 s'achèvent ce dimanche à Argenteuil, où des manœuvres politiques ont marqué les derniers jours avant le scrutin. Plusieurs listes ont fusionné ou se sont retirées, rendant l'issue incertaine. Ce second tour s'annonce crucial, avec des changements de majorité possibles dans un contexte très tendu. Lire sur leparisien.fr

07:55 - Jusqu'à quelle heure voter à Sarcelles (95200) ? Les élections municipales sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. La liste des candidats aux municipales 2026 à Sarcelles est mise à disposition ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Sarcelles sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cette page affichera les résultats du second tour à Sarcelles à partir de 20h.

21/03/26 - 15:59 - Le vote de Sarcelles nettement ancré au centre il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 révèle que Sarcelles restait à l'époque une terre résolument de gauche, fortifiant son orientation. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Sarcelles avait en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (37,89%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 20,66% des voix. Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Sarcelles donnaient la prime à la nuance 'Union de la gauche' (55,62%), devant le RN (21,35%). Le second tour avait confirmé ce résultat, la gauche réunie culminant à 67,87% des voix dans la localité.

19/03/26 - 18:10 - Le président de la communauté juive de Sarcelles appelle à la mobilisation pour François-Xavier Valentin À l'approche du second tour, le président de la communauté juive de Sarcelles, Moïse Khaloun, s'est adressé directement aux électeurs par SMS. Regrettant les 50 % d'abstention constatés dans le quartier lors du premier tour, il a exhorté "parents, enfants, amis et voisins" à se rendre aux urnes ce dimanche 22 mars. Son message est clair : voter pour François-Xavier Valentin afin de "protéger la ville" et "préserver la communauté". Lire sur France3régions.fr

19/03/26 - 16:03 - Pour le deuxième tour, Bassi Honaté veut convaincre les électeurs de Patrick Haddad Lors du premier tour des municipales, la participation des citoyens a été à son plus haut niveau en 18 ans, atteignant 45 %. Selon France 3, c'est Bassi Konaté qui a su mobiliser les abstentionnistes habituels. Pour le deuxième tour prévu le 22 mars prochain, le candidat vise désormais les déçus de la majorité sortante. Son objectif : convaincre les électeurs socialistes de le rejoindre plutôt que de se tourner vers la liste de François-Xavier Valentin ce dimanche 22 mars.