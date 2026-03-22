Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles : les infos en direct, suivez le second tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarcelles va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Sarcelles est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
08:20 - Retour sur l'entre-deux tour des municipales à Argenteuil
Les élections municipales de 2026 s'achèvent ce dimanche à Argenteuil, où des manœuvres politiques ont marqué les derniers jours avant le scrutin. Plusieurs listes ont fusionné ou se sont retirées, rendant l'issue incertaine. Ce second tour s'annonce crucial, avec des changements de majorité possibles dans un contexte très tendu. Lire sur leparisien.fr
07:55 - Jusqu'à quelle heure voter à Sarcelles (95200) ?
Les élections municipales sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. La liste des candidats aux municipales 2026 à Sarcelles est mise à disposition ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Sarcelles sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cette page affichera les résultats du second tour à Sarcelles à partir de 20h.
21/03/26 - 15:59 - Le vote de Sarcelles nettement ancré au centre il y a deux ans
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Sarcelles restait à l'époque une terre résolument de gauche, fortifiant son orientation. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Sarcelles avait en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (37,89%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 20,66% des voix. Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Sarcelles donnaient la prime à la nuance 'Union de la gauche' (55,62%), devant le RN (21,35%). Le second tour avait confirmé ce résultat, la gauche réunie culminant à 67,87% des voix dans la localité.
19/03/26 - 18:10 - Le président de la communauté juive de Sarcelles appelle à la mobilisation pour François-Xavier Valentin
À l'approche du second tour, le président de la communauté juive de Sarcelles, Moïse Khaloun, s'est adressé directement aux électeurs par SMS. Regrettant les 50 % d'abstention constatés dans le quartier lors du premier tour, il a exhorté "parents, enfants, amis et voisins" à se rendre aux urnes ce dimanche 22 mars. Son message est clair : voter pour François-Xavier Valentin afin de "protéger la ville" et "préserver la communauté". Lire sur France3régions.fr
19/03/26 - 16:03 - Pour le deuxième tour, Bassi Honaté veut convaincre les électeurs de Patrick Haddad
Lors du premier tour des municipales, la participation des citoyens a été à son plus haut niveau en 18 ans, atteignant 45 %. Selon France 3, c'est Bassi Konaté qui a su mobiliser les abstentionnistes habituels. Pour le deuxième tour prévu le 22 mars prochain, le candidat vise désormais les déçus de la majorité sortante. Son objectif : convaincre les électeurs socialistes de le rejoindre plutôt que de se tourner vers la liste de François-Xavier Valentin ce dimanche 22 mars.
17/03/26 - 11:59 - Bassi Konaté, la surprise des municipales à Sarcelles
À Sarcelles, les élections municipales ont été marquées par une surprise majeure : Bassi Konaté, candidat citoyen soutenu par LFI, a remporté 44,71 % des voix, devançant le maire sortant Patrick Haddad, qui n'a obtenu que 25,40 %. Cette dynamique a surpris de nombreux habitants, témoignant d'un changement significatif dans la politique locale. Lire sur leparisien.fr
17/03/26 - 11:54 - Le maire sortant Patrick Haddad abandonne la course à sa réélection
Patrick Haddad, maire PS de Sarcelles depuis 2018, annonce son retrait de la course aux élections municipales de 2026 après avoir terminé troisième au premier tour avec 25,4 % des voix. L'Insoumis Bassi Konaté et François-Xavier Valentin s'affrontent désormais pour le second tour. L'absence d'accord entre Haddad et Konaté laisse présager un duel déterminant. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 12:03 - Sarcelles voit Patrick Haddad en mauvaise posture
À Sarcelles, le maire sortant Patrick Haddad, élu avec 57,85 % en 2020, se trouve en troisième position après le premier tour des élections municipales de 2026. Avec seulement 25,40 % des voix, il est largement distancé par Bassi Konaté qui a obtenu 44,71 %. La situation soulève des incertitudes quant à une éventuelle alliance pour le second tour. Lire sur actu.fr