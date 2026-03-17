Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles : Bassi Konate face à François-Xavier Valentin, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarcelles opposera Bassi Konate à François-Xavier Valentin. Patrick Haddad est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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11:59 - Bassi Konaté, la surprise des municipales à Sarcelles À Sarcelles, les élections municipales ont été marquées par une surprise majeure : Bassi Konaté, candidat citoyen soutenu par LFI, a remporté 44,71 % des voix, devançant le maire sortant Patrick Haddad, qui n'a obtenu que 25,40 %. Cette dynamique a surpris de nombreux habitants, témoignant d'un changement significatif dans la politique locale. Lire sur leparisien.fr

11:54 - Le maire sortant Patrick Haddad abandonne la course à sa réélection Patrick Haddad, maire PS de Sarcelles depuis 2018, annonce son retrait de la course aux élections municipales de 2026 après avoir terminé troisième au premier tour avec 25,4 % des voix. L'Insoumis Bassi Konaté et François-Xavier Valentin s'affrontent désormais pour le second tour. L'absence d'accord entre Haddad et Konaté laisse présager un duel déterminant. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 12:03 - Sarcelles voit Patrick Haddad en mauvaise posture À Sarcelles, le maire sortant Patrick Haddad, élu avec 57,85 % en 2020, se trouve en troisième position après le premier tour des élections municipales de 2026. Avec seulement 25,40 % des voix, il est largement distancé par Bassi Konaté qui a obtenu 44,71 %. La situation soulève des incertitudes quant à une éventuelle alliance pour le second tour. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 19:50 - Quels résultats du RN à Sarcelles avant les élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Sarcelles il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 12,62% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 32,13% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 9,33% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sarcelles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 20,66% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,35% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Sarcelles. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 32,13% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Sarcelles : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale municipale, Sarcelles est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 58 576 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 4 075 entreprises, Sarcelles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24,10% des résidents sont des enfants, et 23,25% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 14 893 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 914 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 19,27%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Sarcelles, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:27 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val d'Oise avec 39,79% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,77%, contre 42,51% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Sarcelles peu mobilisés lors des scrutins À l'occasion de ces élections municipales, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats de Sarcelles. La participation s'élevait à 29,53 % pour le premier tour des municipales de 2020 (très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 64,38 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 36,55 % des électeurs (soit environ 9 853 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 55,71 %, bien au-delà des 30,32 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une commune en déficit de participation par rapport au reste de la France.

15/03/26 - 15:59 - Le vote de Sarcelles nettement ancré au centre il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 révèle que Sarcelles restait à l'époque une terre résolument de gauche, fortifiant son orientation. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Sarcelles avait en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (37,89%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 20,66% des voix. Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Sarcelles donnaient la prime à la nuance 'Union de la gauche' (55,62%), devant le RN (21,35%). Le second tour avait confirmé ce résultat, la gauche réunie culminant à 67,87% des voix dans la localité.

15/03/26 - 15:15 - La participation à midi au 1er tour des élections municipales La participation dans le Val d'Oise à midi atteint 14,45% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 20,32% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 12,86% dans le département.