Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire : en direct, consultez l'ensemble des résultats du 2e tour

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Saint-Nazaire sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Saint-Nazaire et la liste complète des élus.

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22:04 - Le maire divers gauche David Samzun est réélu à Saint-Nazaire Selon ICI Loire Océan, à Saint-Nazaire, le maire divers gauche David Samzun est réélu pour un troisième mandat, arrivé largement en tête avec 48,53% des voix. Il devance Violaine Lucas, candidate soutenue par LFI, 22,97%.

21:41 - David Samzun remporte les municipales à Saint-Nazaire À Saint-Nazaire, David Samzun a été réélu lors des élections municipales de 2026, obtenant 48,53 % des voix. Le maire sortant dirigera à nouveau la ville avec sa liste Saint-Nazaire, fraternelle, responsable et créative. Ce second tour s'est déroulé le 22 mars et a rassemblé de nombreux soutiens dans le hall de l'hôtel de ville. Lire sur ouest-france.fr

21:33 - Les résultats complets à Saint-Nazaire dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Saint-Nazaire : David Samzun (LDVG) arrive en tête avec 48,53% des voix, suivi de Violaine Lucas avec 22,97%, Julio Pichon 17,39%, et Denis Chereau 11,11%.

17:39 - La participation à 17h en Loire-Atlantique dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère : en Loire-Atlantique, elle s'élève à 47,26%. Un chiffre à comparer aux 63,67% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,79%.

14:13 - Nette hausse de participation en Loire-Atlantique par rapport à 2020 Le second tour des municipales débute avec un premier indicateur à scruter : celui de la participation. À Saint-Nazaire, 21,59 % des électeurs de Loire-Atlantique avaient voté à midi. Une mobilisation moindre que lors des législatives 2024 (24,61 %), mais bien supérieure à celle des municipales de 2020, plombées par la situation sanitaire (12,9 %). En 2014, le taux de participation à la mi-journée était quasi identique, à 21,89 %.

14:07 - Le nombre de procurations à Saint-Nazaire a doublé Pour ce deuxième tour, le nombre de procurations à Saint-Nazaire a doublé, passant à 875. La Ville a également organisé des transports pour les personnes handicapées afin de faciliter leur vote. Lire sur ouest-france.fr

13:46 - A Saint-Nazaire, un taux de participation de 23,65% à midi ce dimanche Au second tour des élections municipales 2026 à Saint-Nazaire, le taux de participation est de 23,65% à midi ce dimanche, légèrement en baisse par rapport au premier tour. Il y a une semaine, le taux à la même heure était de 24,03 %. Les bureaux de vote fermeront à 18h, avec des résultats attendus après 20h. Lire sur ouest-france.fr

07:56 - Elections à Saint-Nazaire : les horaires des bureaux de vote À l’occasion des élections municipales de 2026, les 51 985 votants de Saint-Nazaire devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Saint-Nazaire. Il est important de noter que les 54 bureaux de vote de la ville de Saint-Nazaire fermeront leurs portes à 18 h. Les résultats à Saint-Nazaire seront visibles sur cette page à partir de 20 h.

21/03/26 - 12:58 - Pour rappel : quatre candidats briguent la mairie de Saint-Nazaire Les élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire verront quatre candidats en lice pour le poste de maire. Dans le cadre de ces élections, les citoyens devront choisir celui qui dirigera la ville pour les années à venir. Lire sur saint-nazaire.maville.com