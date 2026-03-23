Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire : David Samzun élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Saint-Nazaire ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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10:37 - Le nouveau conseil municipal sera "plus représentatif de Saint-Nazaire" a déclaré Samzun Le maire sortant divers gauche a confirmé sa domination locale en remportant le second tour avec 48,53 % des suffrages. Cette victoire nette lui permet de s'assurer une assise solide pour son troisième mandat, puisque sa majorité comptera 37 élus au sein de la future assemblée. L'opposition municipale sera désormais répartie entre trois blocs distincts. La liste d'union menée par Violaine Lucas (écologistes, insoumis et communistes) devient la première force d'opposition, avec six élus. De son côté, le Rassemblement national signe son retour dans l'hémicycle avec l'élection de quatre élus emmenés par Julio Pichon. Enfin, malgré un recul au second tour, le centre et la droite unifiés parviennent à briser six ans d'absence en retrouvant deux élus pour siéger au conseil. Cette nouvelle configuration est accueillie positivement par le maire réélu, qui voit dans ce "nouveau conseil municipal plus diversifié" une avancée démocratique. David Samzun a ainsi salué une assemblée "plus représentative de Saint-Nazaire", dont la première séance officielle se tiendra le 27 mars prochain. Lire sur ouest-france.fr

10:06 - Denis Chéreau est "un peu déçu" des résultats Denis Chéreau, candidat de la liste du centre et de la droite, a affirmer ête "un peu déçu" après le second tour des élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire, où il a obtenu seulement 11,11% des voix, le plaçant en quatrième position. Lire sur ouest-france.fr

09:36 - Violaine Lucas : David Samzun "s’étonne de l’abstention alors qu’il truste le pouvoir depuis 30 ans" Lors des élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire, Violaine Lucas, candidate écologiste, insoumise et communiste, a terminé en seconde position. Elle a déclaré "prendre acte de la réélection du maire sortant David Samzun", tout en pointant du doigt le taux d'abstention. Selon la candidate, le nouveau maire “s’étonne de l’abstention alors qu’il truste le pouvoir depuis 30 ans.” Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 22:04 - Le maire divers gauche David Samzun est réélu à Saint-Nazaire Selon ICI Loire Océan, à Saint-Nazaire, le maire divers gauche David Samzun est réélu pour un troisième mandat, arrivé largement en tête avec 48,53% des voix. Il devance Violaine Lucas, candidate soutenue par LFI, 22,97%.

22/03/26 - 21:41 - David Samzun remporte les municipales à Saint-Nazaire À Saint-Nazaire, David Samzun a été réélu lors des élections municipales de 2026, obtenant 48,53 % des voix. Le maire sortant dirigera à nouveau la ville avec sa liste Saint-Nazaire, fraternelle, responsable et créative. Ce second tour s'est déroulé le 22 mars et a rassemblé de nombreux soutiens dans le hall de l'hôtel de ville. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:33 - Les résultats complets à Saint-Nazaire dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Saint-Nazaire : David Samzun (LDVG) arrive en tête avec 48,53% des voix, suivi de Violaine Lucas avec 22,97%, Julio Pichon 17,39%, et Denis Chereau 11,11%.

22/03/26 - 17:39 - La participation à 17h en Loire-Atlantique dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère : en Loire-Atlantique, elle s'élève à 47,26%. Un chiffre à comparer aux 63,67% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,79%.

22/03/26 - 14:13 - Nette hausse de participation en Loire-Atlantique par rapport à 2020 Le second tour des municipales débute avec un premier indicateur à scruter : celui de la participation. À Saint-Nazaire, 21,59 % des électeurs de Loire-Atlantique avaient voté à midi. Une mobilisation moindre que lors des législatives 2024 (24,61 %), mais bien supérieure à celle des municipales de 2020, plombées par la situation sanitaire (12,9 %). En 2014, le taux de participation à la mi-journée était quasi identique, à 21,89 %.

22/03/26 - 14:07 - Le nombre de procurations à Saint-Nazaire a doublé Pour ce deuxième tour, le nombre de procurations à Saint-Nazaire a doublé, passant à 875. La Ville a également organisé des transports pour les personnes handicapées afin de faciliter leur vote. Lire sur ouest-france.fr