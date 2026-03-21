Résultat de l'élection municipale 2026 Saint-Nazaire : Les candidats tentent de convaincre les 25 000 abstentionnistes avant le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire oppose Violaine Lucas, Denis Chereau, David Samzun et Julio Pichon. Suivez le 2e tour en direct.

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12:58 - Pour rappel : quatre candidats briguent la mairie de Saint-Nazaire Les élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire verront quatre candidats en lice pour le poste de maire. Dans le cadre de ces élections, les citoyens devront choisir celui qui dirigera la ville pour les années à venir. Lire sur saint-nazaire.maville.com

20/03/26 - 17:07 - Les candidats tentent de convaincre les 25 000 abstentionnistes avant le second tour Les élections municipales de Saint-Nazaire se poursuivent avec un second tour prévu le 22 mars où quatre candidats s'affrontent. Avec ses 44,73% (12 047 voix) au premier tour, David Samzun bénéficie d'une large avance sur ses adversaires. Violaine Lucas représentante de la gauche arrivée deuxième, avec 21,98 % (5 920 voix), fait deux fois moins bien que le maire sortant mais se retrouve dans une position favorable face au candidat du RN, Julien Pichon avec 17,25 % (4 646 voix) et à celui du centre droit, Denis Chéreau, crédité à 13,93% (3 751 voix) à l'issue du premier tour. Toutefois en raison d'une forte abstention, les candidats peuvent changer la donne s'ils arrivent à convaincre les 25 000 abstentionnistes de se déplacer dans les bureaux de vote. Le vainqueur sera élu par le conseil municipal le 27 mars. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 10:22 - Des colistiers de Julio Pichon mis à l'écart À Saint-Nazaire, deux colistiers de Julio Pichon pour les élections municipales de 2026 ont exprimé leur surprise de ne pas avoir été informés de certains aspects de la campagne. Cette situation soulève des questions sur la communication au sein de l'équipe. Les élections approchent, et la transparence est cruciale pour la crédibilité des candidats. Lire sur saint-nazaire.maville.com

19/03/26 - 08:06 - Des colistiers regrettent leur choix à Saint-Nazaire À Saint-Nazaire, lors des élections municipales de 2026, deux colistiers de Julio Pichon, Nassim Beïda et Inès Agosta, expriment leur regret d'avoir été inclus sur la liste sans le savoir. Ils n'étaient pas conscients des implications politiques de leur participation et souhaitaient retirer leurs noms après la publication. Pichon, du Rassemblement National, admet une confusion sur leur statut. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 14:21 - David Samzun domine, mais est fragile dans certains quartiers Les élections municipales à Saint-Nazaire ont été marquées par une forte abstention malgré l'avance de David Samzun. Les résultats varient significativement selon les quartiers, avec des surprises sur les scores des autres candidats. Alors que Samzun domine, des candidats comme Violaine Lucas montrent une compétitivité croissante. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 01:42 - L'abstention de 48% au premier tour Les élections municipales de 2026 à Saint-Nazaire s'annoncent avec un taux d'abstention préoccupant de 48%. Ce chiffre souligne la nécessité pour les candidats de mobiliser les électeurs et de les convaincre de l'importance de participer au processus démocratique. La ville doit relever ce défi pour assurer une participation citoyenne significative. Lire sur saint-nazaire.maville.com

16/03/26 - 19:53 - Saint-Nazaire : 4 listes se préparent pour le second tour municipal À Saint-Nazaire, le second tour des élections municipales s'annonce avec quatre listes en compétition. David Samzun, le maire sortant, mène avec 44,73 % des voix, suivi par Violaine Lucas (21,98 %). Les autres candidats, Denis Chereau et Julio Pichon, espèrent obtenir des sièges au conseil municipal. Lire sur saintnazaire-infos.fr

16/03/26 - 10:10 - La candidate de Saint-Nazaire poursuit sa campagne À Saint-Nazaire, Violaine Lucas, candidate de gauche, souligne l'importance de poursuivre la campagne après les élections municipales, où elle a terminé deuxième. Elle invite ses 5000 électeurs à s'engager dans son projet qui prône des valeurs écologistes, féministes et anti-racistes. La dynamique de mobilisation devient cruciale dans le contexte politique actuel. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 06:08 - Saint-Nazaire voit une quadrangulaire se dessiner David Samzun, candidat à sa réélection à Saint-Nazaire pour le scrutin municipal de 2026, a obtenu 44,73 % des voix au premier tour. En raison d'une abstention élevée frôlant les 52 %, il se dirige vers un deuxième tour avec Violaine Lucas, Julio Pichon et Denis Chéreau. Les candidats encouragent tous les abstentionnistes à voter dimanche prochain pour faire la différence. Lire sur actu.fr