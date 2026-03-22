Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : découvrez le nom du vainqueur et les scores des candidats

Le résultat des élections municipales 2026 à Grenoble tombe ce dimanche 22 mars. Découvrez quel candidat à remporter le scrutin.

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19:09 - La participation est en hausse à Grenoble Les électeurs grenoblois se mobilisent pour ce second tour des élections municipales. À 18 heures ce dimanche, le taux de participation s'élève à 52,8 %, contre 30,4 % en 2020, et 51,1 % en 2014. Les bureaux de vote de la capitale des Alpes ferment à 20 heures, les résultats arriveront dans la soirée.

18:42 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

18:10 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:59 - La dernière élection municipale à Grenoble marquée par une quadrangulaire Lors des municipales de 2020 à Grenoble, Eric Piolle (Divers gauche) avait terminé en tête avec 46,67% des suffrages. Deuxième, Alain Carignon (Divers droite) avait obtenu 7 114 voix (19,80%). Emilie Chalas (Divers centre) complétait le trio de tête, rassemblant 4 939 voix (13,75%). Quatre listes étaient alignées au second tour. Eric Piolle l'avait finalement emporté avec 53,13% des suffrages, face à Alain Carignon qui avait obtenu à l'époque 7 133 votants (23,44%) et Emilie Chalas obtenant 3 803 électeurs (12,49%).

17:34 - Laurence Ruffin a voté Laurence Ruffin, candidate de la gauche écologiste et citoyenne, qui a fait une fusion technique avec LFI, a voté. Au soir du premier tour, Laurence Ruffin était arrivée seconde derrière le candidat et ancien maire LR, Alain Carignon.

17:29 - Le taux de participation aux municipales à 17h en Isère est connu Alors que les estimations pour le second tour des municipales 2026 à Grenoble se précisent, le ministère a communiqué un taux de participation de 51,02% en Isère à 17h, un chiffre en nette progression par rapport aux 33,67% du scrutin de 2020 marqué par le Covid, bien qu'il reste inférieur aux 56,87% de 2014 et aux 60,49% enregistrés lors des législatives de 2024 à la même heure.

16:10 - Un "accord technique" conclu entre Ruffin et Brunon Pour mettre toutes les chances de son côté au 2e tour de la municipale à Grenoble, Laurence Ruffin a conclu un accord "technique" avec Allan Brunon, le candidat de LFI qui s'était également qualifié. Cela signifie que l'union de la gauche et LFI font liste commune derrière Laurence Ruffin, mais qu'ils ne siégeront pas ensemble au conseil municipal. La manoeuvre a pour but de favoriser l'élection de la gauche face au candidat de la droite Alain Carignon en cumulant les 26 % de Laurence Ruffin aux 14,49% de LFI. Leur union s'arrêtera à l'issue du scrutin dimanche et Allan Brunon l'a fait savoir en conférence de presse. L'insoumis a dit être "pleinement engagé dans la liste de fusion technique avec Laurence Ruffin qui a un seul but à cette heure : battre la droite raciste et islamophobe de M. Carignon", rapporte le Dauphiné Libéré. Si pour l'heure le camp insoumis fait équipe avec Laurence Ruffin, Allan Brunon a été clair sur la suite : "LFI sera une opposition forte à la mairie de Grenoble. […] On sera une opposition constructive, il n’est pas question de s’opposer à des choses qui viennent rétablir la dignité des Grenoblois. Sur d’autres questions, si Laurence Ruffin n’avance pas, évidemment que nous serons une opposition de blocage". A noter qu'Allan Brunon n'était pas présent au meeting de Laurence Ruffin mercredi soir.

15:37 - Alain Carignon a voté L’ancien maire de Grenoble Alain Carignon, candidat Les Républicains face au maire sortant écologiste Éric Piolle, a déposé son bulletin de vote pour ce 2e tour des Municipales.

14:21 - Une trentaine de communes en plus de Grenoble pour ce second tour Le second tour des élections municipales 2026 en Isère a enregistré une participation de 23,20 % à midi, en forte hausse par rapport à 2020. Ce scrutin, qui se déroule dans 28 communes, montre un intérêt croissant des électeurs par rapport aux précédents scrutins. Les résultats commencent à montrer une tendance positive pour la démocratie locale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr