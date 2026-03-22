Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : un duel serré eu 2e tour ? Le scrutin en direct

Les résultats de l'élection municipale à Grenoble sont rendus ce dimanche 22 mars. Le duel entre la gauche et la droite s'annonce serré.

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09:47 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Grenoble Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine toutes les candidatures pour ce deuxième tour, Laurence Ruffin et Alain Carignon sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Allan Brunon n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Romain Gentil (Divers gauche) a choisi de ne pas se lancer à cette élection finale. Les 82 bureaux de vote de la commune de Grenoble seront ouverts jusqu'à 20 heures pour recevoir les résidents.

07:54 - C'est parti ! Ce qu'il faut savoir sur les élections municipales à Grenoble En 2026, les habitants de Grenoble sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Grenoble est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les 82 bureaux de vote de l'agglomération de Grenoble ferment leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Vous pourrez retrouver les résultats à Grenoble ici dès 20 h.

21/03/26 - 12:02 - Escalade de tensions entre les militants des listes Réconcilier Grenoble et Oui Grenoble La tension monte à Grenoble à l'approche des élections municipales de 2026 entre les militants des listes Réconcilier Grenoble et Oui Grenoble. Des incidents violents ont été rapportés, incitant les deux camps à déposer plainte pour agressions. Cette escalade contraste avec l'objectif de réconciliation affiché par les candidats en lice. Lire sur placegrenet.fr

21/03/26 - 07:31 - Dernier débat entre les candidats avant le deuxième tour ce dimanche 22 mars Les élections municipales à Grenoble se rapprochent, avec un face-à-face télévisé entre Laurence Ruffin et Alain Carignon. Ce débat, organisé par Le Dauphiné Libéré, a mis en lumière les divergences politiques des deux candidats notamment concernant l'agressivité de la campagne. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 16:41 - Un candidat a-t-il raté le second tour à cause d'irrégularités dans les bureaux de vote ? Les élections municipales de 2026 à Grenoble ont été marquées par des questions de régularité, notamment une pénurie de bulletins de vote pour Romain Gentil, candidat de la liste Grenoble Capitale citoyenne. Après avoir annoncé son retrait du scrutin, Gentil a souligné que son équipe avait échoué à atteindre le second tour à seulement trois voix près, ce qui soulève des interrogations sur le déroulement du vote. Le scandale potentiel concerne la demande de réassort de bulletins de vote au bureau de vote du Vieux-Temple, où le manque de bulletins a pu influencer les résultats. Lire sur placegrenet.fr

20/03/26 - 16:32 - Un match serré entre Ruffin et Carignon A Grenoble, le 2e tour de l'élection municipale oppose deux candidats : Laurence Ruffin et Alain Carignon. La première est la candidate de l'union de la gauche qui a formé une alliance avec le candidat insoumis et bénéficie du soutien du candidat Place publique éliminé au 1er tour. Le second est le candidat de la droite qui a déjà dirigé la ville il y a plus de 20 ans. Le duel s'annonce serré puisque moins d'un point a séparé les deux candidats au premier tour et que l'un comme l'autre peuvent bénéficier de report de voix.

20/03/26 - 13:11 - Alain Carignon récuse tout lien avec l'extrême droite lors du grand débat À Grenoble, dans le cadre des élections municipales de 2026, les candidats ont débattu de leurs visions pour la ville. L'occasion pour Alain Carignon de répondre aux critiques sur ses liens avec l'extrême droite et mettre en avant une approche inclusive. Les propositions des candidats incluent le renforcement de la sécurité et des services publics pour mieux répondre aux besoins des Grenoblois. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 10:59 - Alain Carignon dépose plainte durant la campagne municipale à Grenoble À Grenoble, Alain Carignon, candidat aux municipales, dépose plainte pour injures publiques et harcèlement, accusant l'équipe adverse de la liste Oui Grenoble, portée par Laurence Ruffin, de dégrader le débat démocratique. La campagne de Laurence Ruffin devient un appel à barrer la route à Carignon, évoquant ses condamnations passées. Les tensions montent entre les deux camps avec des accusations mutuelles de violence verbale. Lire sur placegrenet.fr

19/03/26 - 15:26 - Romain Gentil appelle à voter pour Laurence Ruffin Romain Gentil, après avoir échoué à atteindre le deuxième tour des élections municipales de 2026 à Grenoble, appelle à voter pour Laurence Ruffin afin d'empêcher le retour d'Alain Carignon comme maire. Il souligne la nécessité de maintenir la ville ancrée à gauche et mobilise les citoyens autour des valeurs de solidarité et d'écologie. Malgré des désaccords, Gentil insiste sur l'importance d'une dynamique citoyenne forte pour l'avenir démocratique de Grenoble. Lire sur ledauphine.com