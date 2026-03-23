Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : Laurence Ruffin remporte la mairie, les résultats

Le résultat des élections municipales 2026 à Grenoble a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez tous les scores et les réactions.

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10:25 - "C’est la fin d’une histoire et le début d’une nouvelle" : Laurence Ruffin célèbre la victoire de la gauche Au cœur d'une scène de liesse dans le centre-ville, la nouvelle édile a expliqué son résultats par l'adhésion des électeurs à des principes fondamentaux : "On a porté des grandes valeurs qui marquent la ville de Grenoble dans son histoire. On est une ville de la Révolution, qui a œuvré dans le cadre de l’innovation sociale". Elle a également souligné la dimension sociologique de ce vote, porté par des engagements "féministes et antiracistes". Pour la sœur du député François Ruffin, "il y a une attente de porter un nouveau projet, de donner un nouvel élan", citant comme priorités l'accès aux soins, le soutien au tissu associatif et la vitalité du centre-ville. Saluant le passage de témoin avec le maire sortant Éric Piolle, elle a conclu avec émotion : "C'est la première fois qu'il y a un troisième mandat écologiste de gauche en France. Je pense que c'est la fin d'une histoire et le début d'une nouvelle." Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

10:14 - Laurence Ruffin "ne réalise pas encore" qu'elle est devenu maire Sous le coup de l'émotion après l'annonce des résultats de ce dimanche 22 mars, Laurence Ruffin a exprimé sa joie tout en soulignant l'intensité du travail accompli. Pour l'élue, ce succès est le fruit d'une présence constante auprès des administrés, affirmant que "gagner une campagne, c'est être sur le terrain tous les jours, tous les soirs, aller voir les habitants". Elle a confié avec franchise qu'elle "ne réalise pas encore" la portée de son élection. "Je ne me suis pas projetée sur ce soir", a-t-elle reconnu. Laurence Ruffin a conclu en expliquant que ses colistiers s'étaient "déjà projetés sur comment rendre notre projet opérationnel très vite, sur ce que l'on va faire dans nos 90 premiers jours". Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

09:42 - Laurence Ruffin devient la première femme élue maire de Grenoble Laurence Ruffin a été élue maire de Grenoble lors des élections municipales de 2026, après avoir remporté le second tour avec 56,59 % des voix contre le candidat de droite Alain Carignon. Ancienne favorite dans les sondages, elle succède à Éric Piolle et compte renouveler une partie de l'équipe municipale. Son investiture se fera lors du conseil municipal entre le 27 et le 29 mars. Lire sur actu.fr

09:11 - Alain Carignon reconnait sa défaite à l'occasion d'un discours Alain Carignon, candidat aux élections municipales de 2026 à Grenoble, a reconnu sa défaite avec un discours. Malgré le résultat, il exprime sa fierté d'avoir mener une campagne solide. Lire sur ledauphine.com

22/03/26 - 23:59 - Le candidat perdant Alain Carignon s'est exprimé ce dimanche soir Alain Carignon, candidat perdant à la mairie de Grenoble, s'est exprimé au local de campagne peu avant les résultats définitifs annonçant la victoire de Laurence Ruffin. Ses propos ont été relayés par Le Dauphiné Libéré. "Nous avons probablement plus de voix que le total de tous ceux qui s'étaient présentés au premier tour et auxquels nous pouvions aspirer. Ça montre donc une volonté, d'une grande partie de Grenoblois, de changement que nous avons incarnée et que nous avons voulue". Il a critiqué une "campagne de haine, la campagne d'injures et la campagne de diffamation qui a été conduite ces derniers jours et qui a déshonoré celles et ceux qui l'ont conduite pour très longtemps. Il est évident que j'engage (...) toutes les actions en réparation qui sont nécessaires".

22/03/26 - 23:50 - Laurence Ruffin élue maire de Grenoble La candidate de gauche Laurence Ruffin a remporté l'élection municipale à Grenoble avec 56,59% des voix, contre 43,41% pour Alain Carignon, d'après des résultats définitifs relayés par ICI.

22/03/26 - 23:34 - Des résultats partiels à Grenoble dévoilés D'après de premiers résultats partiels relayés par LCI, Laurence Ruffin emporterait la mairie de Grenoble avec 55% des voix.

22/03/26 - 22:56 - Laurence Ruffin, candidate à la mairie de Grenoble : "On a le sourire" Laurence Ruffin s'est réjouit des résultats de ces élections municipales au micro de LCI : "On a le sourire car la dynamique est bonne. Il y a une majorité de Grenoblois qui ont voté à gauche".

22/03/26 - 22:23 - Les premiers résultats tombent à Grenoble Avec 26,85% des inscrits, les premières estimations se précisent à Grenoble. Selon le ministère de l'intérieur, c'est Laurence Ruffin (LUG) qui serait élue avec 54,81% des inscrits contre Alain Carignon avec 45,19%.