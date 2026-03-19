Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : une alliance technique de la gauche face à Carignon

Pour le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble, deux candidats de gauche ont formé une alliance face à Alain Carignon arrivé en tête des résultats du 1er tour, tandis qu'un autre s'est retiré.

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11:56 - Fusion entre Laurence Ruffin et Allan Brunon À Grenoble, une fusion technique entre les listes de Laurence Ruffin et Allan Brunon a été officialisée après le premier tour des élections municipales de mars 2026. Cette alliance de gauche, décidée pour contrer le candidat de droite Alain Carignon, implique une répartition de treize entrants et treize sortants. Les objectifs incluent la création d'un groupe significatif au sein du conseil municipal. Lire sur placegrenet.fr

11:38 - A Grenoble, le choix se fait entre "une maire au travail et un champion du clientélisme" selon Ruffin Laurence Ruffin a donné un meeting à Grenoble pour le 2e tour de l'élection municipale lors duquel elle a salué "l’esprit républicain" de LFI qui a accepté un "accord de fusion technique qui respecte les électeurs" pour former une forme de "Nouveau Front populaire grenoblois" La candidate de l'union de la gauche a aussi demandé le soutien des électeurs du représentant de Place publique, Romain Gentil, contraint de se retirer, soulignant des "convergences programmatiques" et mettant en garde contre le "projet rétrograde et réactionnaire qui prévoit 80 millions d’euros de réduction de budget" d'Alain Carignon. Une série de mains tendues qui s'est prolongé avec un appel aux électeurs d’Hervé Gerbi du camp présidentiel : "Voulez-vous vraiment soutenir un candidat clientéliste et raciste ?" "Dimanche, vous aurez le choix entre un projet humain, d’émancipation et d’hospitalité, et un autre, de régression sociale, de repli sur soi, d’austérité ; entre un programme sérieux qui améliorera le quotidien, ou un autre démagogue, qui déconstruira tout ce qui fait notre fierté ; entre une maire au travail et un champion du clientélisme. Faisons honneur à notre passé en disant non à Carignon et à la corruption, et oui à Grenoble", a déclaré Laurence Ruffin pour mener campagne avant le scrutin de dimanche.

10:56 - LFI prépare une opposition forte pour 2026 À Grenoble, Allan Brunon, candidat de La France insoumise pour les élections municipales de 2026, affirme que son équipe se positionne comme une opposition forte au conseil municipal. Il se montre prêt à soutenir des initiatives visant à restaurer la dignité des Grenoblois, tout en se réservant le droit de bloquer des propositions jugées insuffisantes. Cette stratégie vise à renforcer leur influence dans les discussions municipales à venir. Lire sur ledauphine.com

09:57 - Renaissance s'oppose à La France insoumise à Grenoble À Grenoble, Renaissance Isère appelle à faire barrage à La France insoumise lors des élections municipales de 2026. Jean-Pierre Arroyo dénonce les dérives du parti de Jean-Luc Mélenchon et défend un engagement basé sur le dialogue et le respect des principes démocratiques. Le parti présidentiel prône des institutions dédiées à l'intérêt général. Lire sur ledauphine.com

09:41 - Des tensions suite au débat LR-Union de la gauche À Grenoble, le débat entre Alain Carignon (Les Républicains) et Laurence Ruffin (union de la gauche) avant le second tour des élections municipales de 2026 a mis en lumière des tensions autour de l'alliance de Ruffin avec LFI. Carignon a critiqué cette union, la qualifiant de risque pour la gouvernance de la ville. De son côté, Ruffin a affirmé que cette alliance était nécessaire pour contrer le projet de Carignon, qu'elle jugeait problématique pour l'avenir de Grenoble. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 23:57 - Les bulletins de vote manquent à Grenoble pour 2026 Les élections municipales de 2026 à Grenoble sont marquées par le retard dans la préparation de la liste de Laurence Ruffin, candidate écologiste. Malgré le dépôt de la liste fusionnée, les bulletins de vote des Grenoblois n'arriveront pas à temps dans les boîtes aux lettres pour le second tour. Laurence Ruffin et son équipe devront maintenant imprimer les bulletins pour les bureaux de vote. Lire sur ledauphine.com

18/03/26 - 22:56 - Duel entre Ruffin et Carignon Le duel entre Alain Carignon et Laurence Ruffin se prépare pour le second tour des élections municipales à Grenoble, prévu le 22 mars 2026. Les tensions sont fortes, chaque camp s'accusant mutuellement de stratégies répréhensibles. Malgré un résultat serré au premier tour, Carignon reste confiant quant à ses chances de victoire. Lire sur placegrenet.fr

18/03/26 - 19:11 - Laurence Ruffin refute les accusations de fraude lancées par Alain Carignon À Grenoble, une controverse oppose les candidats Alain Carignon et Laurence Ruffin durant les élections municipales de 2026. Carignon accuse Ruffin de fraude à la procuration en lien avec une électrice en tutelle, ce que le camp de Ruffin rejette comme des accusations mensongères. La liste de gauche dit avoir été sollicitée pour établir de nouvelles procurations pour le second tour. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 18:20 - Romain Gentil conteste les résultats du premier tour À Grenoble, Romain Gentil a manqué le second tour des municipales 2026 pour trois voix, soulevant des questions sur d'éventuelles irrégularités. Il envisage de déposer un recours pour un recomptage des voix après avoir reçu les procès-verbaux. De son côté, l'équipe d'Alain Carignon pointe également des fraudes potentielles dans le scrutin. Lire sur ledauphine.com