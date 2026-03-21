Résultat de l'élection municipale 2026 Grenoble : Un match serré entre Ruffin et Carignon

Pour le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble, une alliance de la gauche s'est formée derrière Laurence Ruffin pour battre Alain Carignon. Les résultats risquent d'être serrés.

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07:31 - Dernier débat entre les candidats avant le deuxième tour ce dimanche 22 mars Les élections municipales à Grenoble se rapprochent, avec un face-à-face télévisé entre Laurence Ruffin et Alain Carignon. Ce débat, organisé par Le Dauphiné Libéré, a mis en lumière les divergences politiques des deux candidats notamment concernant l'agressivité de la campagne. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 16:41 - Un candidat a-t-il raté le second tour à cause d'irrégularités dans les bureaux de vote ? Les élections municipales de 2026 à Grenoble ont été marquées par des questions de régularité, notamment une pénurie de bulletins de vote pour Romain Gentil, candidat de la liste Grenoble Capitale citoyenne. Après avoir annoncé son retrait du scrutin, Gentil a souligné que son équipe avait échoué à atteindre le second tour à seulement trois voix près, ce qui soulève des interrogations sur le déroulement du vote. Le scandale potentiel concerne la demande de réassort de bulletins de vote au bureau de vote du Vieux-Temple, où le manque de bulletins a pu influencer les résultats. Lire sur placegrenet.fr

20/03/26 - 16:32 - Un match serré entre Ruffin et Carignon A Grenoble, le 2e tour de l'élection municipale oppose deux candidats : Laurence Ruffin et Alain Carignon. La première est la candidate de l'union de la gauche qui a formé une alliance avec le candidat insoumis et bénéficie du soutien du candidat Place publique éliminé au 1er tour. Le second est le candidat de la droite qui a déjà dirigé la ville il y a plus de 20 ans. Le duel s'annonce serré puisque moins d'un point a séparé les deux candidats au premier tour et que l'un comme l'autre peuvent bénéficier de report de voix.

20/03/26 - 13:11 - Alain Carignon récuse tout lien avec l'extrême droite lors du grand débat À Grenoble, dans le cadre des élections municipales de 2026, les candidats ont débattu de leurs visions pour la ville. L'occasion pour Alain Carignon de répondre aux critiques sur ses liens avec l'extrême droite et mettre en avant une approche inclusive. Les propositions des candidats incluent le renforcement de la sécurité et des services publics pour mieux répondre aux besoins des Grenoblois. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 10:59 - Alain Carignon dépose plainte durant la campagne municipale à Grenoble À Grenoble, Alain Carignon, candidat aux municipales, dépose plainte pour injures publiques et harcèlement, accusant l'équipe adverse de la liste Oui Grenoble, portée par Laurence Ruffin, de dégrader le débat démocratique. La campagne de Laurence Ruffin devient un appel à barrer la route à Carignon, évoquant ses condamnations passées. Les tensions montent entre les deux camps avec des accusations mutuelles de violence verbale. Lire sur placegrenet.fr

19/03/26 - 15:26 - Romain Gentil appelle à voter pour Laurence Ruffin Romain Gentil, après avoir échoué à atteindre le deuxième tour des élections municipales de 2026 à Grenoble, appelle à voter pour Laurence Ruffin afin d'empêcher le retour d'Alain Carignon comme maire. Il souligne la nécessité de maintenir la ville ancrée à gauche et mobilise les citoyens autour des valeurs de solidarité et d'écologie. Malgré des désaccords, Gentil insiste sur l'importance d'une dynamique citoyenne forte pour l'avenir démocratique de Grenoble. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 12:01 - Allan Brunon assure qu'après la municipale, LFI "sera une opposition forte à la mairie de Grenoble" Avant le meeting de Laurence Ruffin, son nouvel allié et ancien candidat de LFI à l'élection municipale à Grenoble, Allan Brunon, a tenu une conférence de presse. Il a dit être "pleinement engagé dans la liste de fusion technique avec Laurence Ruffin qui a un seul but à cette heure : battre la droite raciste et islamophobe de M. Carignon qui n’a aucun autre intérêt que de faire rentrer les macronistes au conseil municipal puisqu’il a d’ores et déjà dit qu’il se retirerait dans son riad à Marrakech une fois qu’il aura perdu les élections municipales. […] La bataille qui nous attend est une bataille féroce", rapporte le Dauphiné Libéré. Si pour l'heure le camp insoumis fait équipe avec Laurence Ruffin, Allan Brunon a été clair sur la suite : "LFI sera une opposition forte à la mairie de Grenoble. […] On sera une opposition constructive, il n’est pas question de s’opposer à des choses qui viennent rétablir la dignité des Grenoblois. Sur d’autres questions, si Laurence Ruffin n’avance pas, évidemment que nous serons une opposition de blocage". A noter qu'Allan Brunon n'était pas présent au meeting de Laurence Ruffin mercredi soir.

19/03/26 - 11:56 - Fusion entre Laurence Ruffin et Allan Brunon À Grenoble, une fusion technique entre les listes de Laurence Ruffin et Allan Brunon a été officialisée après le premier tour des élections municipales de mars 2026. Cette alliance de gauche, décidée pour contrer le candidat de droite Alain Carignon, implique une répartition de treize entrants et treize sortants. Les objectifs incluent la création d'un groupe significatif au sein du conseil municipal. Lire sur placegrenet.fr

19/03/26 - 11:38 - A Grenoble, le choix se fait entre "une maire au travail et un champion du clientélisme" selon Ruffin Laurence Ruffin a donné un meeting à Grenoble pour le 2e tour de l'élection municipale lors duquel elle a salué "l’esprit républicain" de LFI qui a accepté un "accord de fusion technique qui respecte les électeurs" pour former une forme de "Nouveau Front populaire grenoblois" La candidate de l'union de la gauche a aussi demandé le soutien des électeurs du représentant de Place publique, Romain Gentil, contraint de se retirer, soulignant des "convergences programmatiques" et mettant en garde contre le "projet rétrograde et réactionnaire qui prévoit 80 millions d’euros de réduction de budget" d'Alain Carignon. Une série de mains tendues qui s'est prolongé avec un appel aux électeurs d’Hervé Gerbi du camp présidentiel : "Voulez-vous vraiment soutenir un candidat clientéliste et raciste ?" "Dimanche, vous aurez le choix entre un projet humain, d’émancipation et d’hospitalité, et un autre, de régression sociale, de repli sur soi, d’austérité ; entre un programme sérieux qui améliorera le quotidien, ou un autre démagogue, qui déconstruira tout ce qui fait notre fierté ; entre une maire au travail et un champion du clientélisme. Faisons honneur à notre passé en disant non à Carignon et à la corruption, et oui à Grenoble", a déclaré Laurence Ruffin pour mener campagne avant le scrutin de dimanche.