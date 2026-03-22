Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Etienne : le jour d'élection heure par heure

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Etienne va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Saint-Etienne est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:41 - À Saint-Étienne, les électeurs pourront voter de 8h à 19h Les élections municipales de 2026 à Saint-Étienne se dérouleront au second tour le 22 mars. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 19 heures, une heure de plus qu'aux élections législatives. Les électeurs doivent se rendre dans leur bureau attribué pour voter. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 14:57 - Saint-Étienne : retour sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Étienne tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 33,29% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,09%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 68,13%, contre 31,87% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives qui ont suivi en 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Saint-Étienne plaçaient en tête la Nupes (31,89%) devant les macronistes (25,51%). Le dénouement au second tour était favorable à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, culminant à 51,50% des suffrages exprimés. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

20/03/26 - 15:31 - La taxe foncière sujet brûlant de la campagne À Saint-Étienne, la taxe foncière a chuté depuis 2020, atteignant 44,68 % en 2025, avec une augmentation de 94,35 % en cinq ans. Cette forte hausse amène à s'interroger sur la gestion budgétaire des élus locaux à l'approche des élections municipales de 2026. Cette situation représente un fardeau financier accru pour les habitants. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 14:06 - Face à la montée de la pauvreté, les candidats de Saint-Étienne avancent leurs solutions À Saint-Étienne, le taux de pauvreté a bondi de 21 % en 2013 à plus de 30 % aujourd'hui, dépassant 45 % dans certains quartiers. Face à ce constat, les quatre candidats au second tour des municipales 2026 proposent diverses solutions : gratuité des cantines et rénovation des logements sociaux pour Valentine Mercier (LFI), accession à la propriété facilitée pour Dino Cinieri (LR), mutuelle communale et réindustrialisation pour Corentin Jousserand (RN), tiers-payant énergétique et fournitures scolaires gratuites pour Régis Juanico (PS). Lire sur leprogres.fr

19/03/26 - 09:37 - Pourquoi Dino Cinieri peut rattraper son retard À Saint-Etienne, Dino Cinieri tente de rattraper un retard de 13 % sur l'union de gauche « Rassembler Saint-Etienne » lors des élections municipales de 2026. Malgré un score modeste au premier tour, il bénéficie du soutien tardif de son parti Horizons et doit mobiliser les électeurs de la droite pour espérer une victoire. La présence de la liste LFI au second tour pourrait influencer l'issue du scrutin. Lire sur if-saint-etienne.fr

18/03/26 - 15:46 - LFI et le PS ne parviennent pas à s'entendre pour le second tour Les élections municipales de Saint-Étienne ont vu la candidate LFI, Valentine Mercier, se qualifier pour le second tour mais sans accord avec le PS. Régis Juanico, leader de l'union de la gauche, a refusé tout compromis en raison de désaccords. Finalement, LFI a souhaité imposer ses conditions, ce qui a bloqué toute alliance. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 23:06 - La ville de Saint-Étienne connaît des tensions électorales Les élections municipales de 2026 à Saint-Étienne révèlent des tensions au sein du parti Horizons, notamment avec Éric Le Jaouen qui, malgré un score modeste de moins de 5 %, refuse de donner des consignes de vote pour le second tour. Son message de renouveau n’a pas séduit les électeurs, alors que d’autres candidats appellent à des choix clairs. La campagne se poursuit avec le soutien du parti national à Dino Cinieri. Lire sur leprogres.fr

17/03/26 - 21:06 - Les forces à Saint-Étienne se divisent avant le second tour À Saint-Étienne, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une gauche divisée. Régis Juanico, leader de l'Union de gauche, obtient 29,16 % des voix, tandis que Valentine Mercier, de LFI, atteint 13,29 %. L'absence d'alliance entre ces forces pourrait nuire à leurs chances de victoire face à la droite divisée. Lire sur if-saint-etienne.fr

17/03/26 - 15:41 - Les candidats qualifiés au second tour invités à débattre À Saint-Etienne, quatre candidats sont en lice pour les élections municipales de 2026, après un premier tour marqué par une forte abstention. Régis Juanico (Union de gauche) mène avec 29,16% des voix, suivi par Corentin Jousserand (RN), Dino Cinieri (Union de droite) et Valentine Mercier (LFI). Un débat crucial se tiendra le 18 mars pour redynamiser la campagne. Lire sur leprogres.fr