Résultat de l'élection municipale 2026 Saint-Etienne : Alliance avec le RN ou pas ? Des tensions divisent la droite

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne opposera Régis Juanico à Corentin Jousserand. Dino Cinieri et Valentine Mercier sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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17/03/26 - 23:06 - La ville de Saint-Étienne connaît des tensions électorales Les élections municipales de 2026 à Saint-Étienne révèlent des tensions au sein du parti Horizons, notamment avec Éric Le Jaouen qui, malgré un score modeste de moins de 5 %, refuse de donner des consignes de vote pour le second tour. Son message de renouveau n’a pas séduit les électeurs, alors que d’autres candidats appellent à des choix clairs. La campagne se poursuit avec le soutien du parti national à Dino Cinieri. Lire sur leprogres.fr

17/03/26 - 21:06 - Les forces à Saint-Étienne se divisent avant le second tour À Saint-Étienne, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une gauche divisée. Régis Juanico, leader de l'Union de gauche, obtient 29,16 % des voix, tandis que Valentine Mercier, de LFI, atteint 13,29 %. L'absence d'alliance entre ces forces pourrait nuire à leurs chances de victoire face à la droite divisée. Lire sur if-saint-etienne.fr

17/03/26 - 15:41 - Les candidats qualifiés au second tour invités à débattre À Saint-Etienne, quatre candidats sont en lice pour les élections municipales de 2026, après un premier tour marqué par une forte abstention. Régis Juanico (Union de gauche) mène avec 29,16% des voix, suivi par Corentin Jousserand (RN), Dino Cinieri (Union de droite) et Valentine Mercier (LFI). Un débat crucial se tiendra le 18 mars pour redynamiser la campagne. Lire sur leprogres.fr

17/03/26 - 14:19 - Alliance avec le RN ou pas ? Des tensions divisent la droite À Saint-Étienne, des tensions émergent au sein de la droite concernant le second tour d élections municipales de 2026. Gérard Aubret appelle à l'unité derrière le candidat arrivé en tête pour éviter la gauche, suscitant la colère de Dino Cinieri, qui se dit opposé à toute alliance avec le Rassemblement national. Ces débats internes révèlent les défis d'union des droites à l'approche des prochaines élections. Lire sur leprogres.fr

16/03/26 - 23:51 - Régis Juanico refuse toute alliance avec LFI À Saint-Étienne, les candidats des municipales 2026 se préparent pour le second tour sans alliances. Régis Juanico, en tête au premier tour, refuse toute négociation avec La France insoumise, affirmant que son projet reste inchangé. La bataille électorale promet d'être incertaine avec des réserves de voix au cœur des discussions. Lire sur leprogres.fr

16/03/26 - 23:30 - Une quandrangulaire attendue À Saint-Étienne, le premier tour des élections municipales a vu la gauche, menée par Régis Juanico, arriver en tête avec 29,16 %. Les candidats de La France insoumise et du Rassemblement national, respectivement 13,29 % et 18,97 %, s'apprêtent à négocier une possible fusion avant le second tour. La majorité sortante n'étant pas représentée, une quadrangulaire est attendue pour le prochain scrutin. Lire sur tl7.fr

16/03/26 - 22:51 - Siham Labich ne donne pas de consignes de vote après le premier tour À Saint-Étienne, Siham Labich n'a pas donné de consignes de vote après un score de 9,36 % aux municipales, affirmant que les voix lui appartenant « n’appartiennent à personne ». Elle annonce la création d'un mouvement local, libre des partis nationaux, pour porter des projets pour l'avenir. Cette initiative vise à préparer les élections futures, notamment celles de 2026. Lire sur if-saint-etienne.fr

16/03/26 - 08:23 - Juanico refuse toute entente avec LFI pour le second tour Les élections municipales de 2026 à Saint-Étienne ont vu Régis Juanico, représentant l'union de la gauche, terminer en tête du premier tour avec 29,16 %. Le Rassemblement National suit en deuxième position avec Corentin Jousserand à 18,97 %. Malgré l'appel de la candidate LFI pour une alliance, Juanico refuse toute entente pour le second tour. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 08:06 - Régis Juanico domine le premier tour à Saint-Étienne À Saint-Étienne, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu Régis Juanico en tête avec 29,16 % des voix. Quatre listes sont maintenues pour le second tour, dont celle de Valentine Mercier qui a franchi les 10 %. La fusion des listes de gauche sera un enjeu majeur dans les discussions à venir. Lire sur leprogres.fr