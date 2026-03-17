Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne : Régis Juanico face à Corentin Jousserand, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Étienne opposera Régis Juanico à Corentin Jousserand. Dino Cinieri et Valentine Mercier sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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15:41 - Les candidats qualifiés au second tour invités à débattre À Saint-Etienne, quatre candidats sont en lice pour les élections municipales de 2026, après un premier tour marqué par une forte abstention. Régis Juanico (Union de gauche) mène avec 29,16% des voix, suivi par Corentin Jousserand (RN), Dino Cinieri (Union de droite) et Valentine Mercier (LFI). Un débat crucial se tiendra le 18 mars pour redynamiser la campagne. Lire sur leprogres.fr

14:19 - Alliance avec le RN ou pas ? Des tensions divisent la droite À Saint-Étienne, des tensions émergent au sein de la droite concernant le second tour d élections municipales de 2026. Gérard Aubret appelle à l'unité derrière le candidat arrivé en tête pour éviter la gauche, suscitant la colère de Dino Cinieri, qui se dit opposé à toute alliance avec le Rassemblement national. Ces débats internes révèlent les défis d'union des droites à l'approche des prochaines élections. Lire sur leprogres.fr

16/03/26 - 08:23 - Juanico refuse toute entente avec LFI pour le second tour Les élections municipales de 2026 à Saint-Étienne ont vu Régis Juanico, représentant l'union de la gauche, terminer en tête du premier tour avec 29,16 %. Le Rassemblement National suit en deuxième position avec Corentin Jousserand à 18,97 %. Malgré l'appel de la candidate LFI pour une alliance, Juanico refuse toute entente pour le second tour. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 08:06 - Régis Juanico domine le premier tour à Saint-Étienne À Saint-Étienne, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu Régis Juanico en tête avec 29,16 % des voix. Quatre listes sont maintenues pour le second tour, dont celle de Valentine Mercier qui a franchi les 10 %. La fusion des listes de gauche sera un enjeu majeur dans les discussions à venir. Lire sur leprogres.fr

16/03/26 - 00:26 - Résultats définitifs à Saint-Etienne Les résultats définitifs viennent d'être communiqués par le ministère de l'Intérieur pour la commune de Saint-Etienne dans le cadre du premier tour des élections municipales 2026 : Regis Juanico PS PC ECO PP : 29,16% qualifié

Corentin Jousserand RN UDR : 18,97% qualifié

Dino Cinieri LR RN MDM UDI : 16,30% qualifié

Valentine Mercier LFI : 13,29% qualifiée

Siham Labich SE : 9,36%

15/03/26 - 21:29 - Les premiers résultats partiels des municipales 2026 à Saint-Etienne Les premiers résultats des municipales 2026 à Saint-Étienne donnent la liste Rassembler Saint-Etienne (LUG) en tête avec 30.25% selon les dépouillements effectués dans 4% des bureaux de vote. La participation est évaluée à 41.9% selon ces résultats provisoires.

15/03/26 - 19:52 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Étienne ? Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Saint-Étienne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 16,65% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 31,87% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 15,38% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop décevant, à Saint-Étienne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,65% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,04% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Étienne. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,52% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Saint-Étienne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Saint-Étienne se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 172 569 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 12 977 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 17,06% des résidents sont des enfants, et 26,10% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 27 649 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 593 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 19,11%, révélant une situation économique instable. À Saint-Étienne, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

15/03/26 - 17:47 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Loire avec 45,90% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 31,14%, contre 56,37% en 2014.