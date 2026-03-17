Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret : Marie-Françoise Fournier face à Eric Correia, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guéret opposera Marie-Françoise Fournier à Eric Correia. Thierry Delaitre et Didier Hoeltgen sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:31 - Les tractations se poursuivent à Guéret À Guéret, les élections municipales de 2026 révèlent une dynamique politique soutenue, avec la maire sortante Marie-Françoise Fournier en tête. L'union entre le socialiste Didier Hoeltgen et Éric Correia vise à solidifier la gauche, tandis que la droite, malgré des scores modestes, cherche à s'organiser pour contrer cette alliance. La compétition se renforce alors que les candidats évaluent leurs stratégies pour le second tour. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 12:58 - Les tractations commencent pour le second tour à Guéret À Guéret, les élections municipales de 2026 sont marquées par des tensions avant le second tour. Quatre candidats sur sept sont qualifiés, avec la maire sortante en tête. Des négociations d'alliances sont en cours pour influencer le résultat, notamment entre candidats de gauche et de droite. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 08:32 - À Guéret, près de 65% des électeurs sont allés voter au premier tour Le premier tour des élections municipales 2026 à Guéret a eu lieu le 15 mars, avec une participation de 64,67 %. La liste conduite par Marie-Françoise FOURNIER a remporté 26,14 % des voix, devant d'autres candidats comme Eric CORREIA et Thierry DELAITRE. Les résultats montrent un intérêt significatif des électeurs pour cette élection locale. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 07:51 - Vers une quadrangulaire au second tour des municipales à Guéret Lors des élections municipales de 2026 à Guéret, la maire sortante Marie-Françoise Fournier s'est qualifiée pour le second tour avec 26,14% des voix. Elle est suivie par Eric Corréia (Divers gauche) et Thierry Delaître (Divers droite), alors que Didier Hoeltgen (Union de la gauche) complète le quartet final. Les résultats montrent une compétition vive parmi sept listes dans la ville de Creuse. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

15/03/26 - 19:57 - L'avancée du vote RN RN à Guéret avant les municipales 2026 Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Guéret en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 19,08% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,01% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 12,61% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Guéret comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,17% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,05% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 28,41% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Guéret et municipales : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Guéret se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 814 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 891 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 745 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (65,50%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Guéret accueille une communauté diversifiée, avec ses 737 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 29,33% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 977,53 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Guéret, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

15/03/26 - 17:35 - Le taux de participation dans la Creuse à 17h s'élève à 62,31% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 62,31% dans la Creuse.

15/03/26 - 16:58 - Aux dernières municipales, 57,96 % d'abstention à Guéret La mobilisation s'élevait à 42,04 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Guéret (une proportion assez classique) alors que l'événement était incertain, en pleine pandémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 69,27 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 47,65 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 64,02 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 51,48 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche donc sensiblement comme une contrée où la participation peine à décoller. À l'occasion de ces municipales 2026, le niveau de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Guéret.

15/03/26 - 15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Guéret il y a deux ans Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Guéret avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,17% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Catherine Couturier (Union de la gauche) en pole position avec 29,93% au premier tour, devant Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avec 25,05%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Valérie Simonet (Divers droite), avec 35,86%. Le panorama politique de Guéret a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.