Résultat de l'élection municipale 2026 Guéret : L'avancée du vote RN à Guéret avant les municipales 2026

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guéret oppose Thierry Delaitre, Eric Correia et Marie-Françoise Fournier. Suivez le 2e tour en direct.

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07:55 - Jusqu'à quelle heure voter à Guéret (23000) ? Les 9 bureaux de vote de la ville de Guéret seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Guéret de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur ville. À Guéret et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, c'est Marie-Françoise Fournier (Divers) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 16:57 - L'avancée du vote RN à Guéret avant les municipales 2026 Le RN était resté en retrait lors du scrutin municipal à Guéret en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 19,08% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,01% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 12,61% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Guéret comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,17% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,05% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 28,41% lors du vote final.

20/03/26 - 19:01 - Marie-Françoise Fournier assume son choix de ne pas faire d'alliance Marie-Françoise Fournier, maire sortante de Guéret, a décidé de ne pas former d'alliances pour sa réélection prévue le 22 mars 2026, après avoir remporté le premier tour avec 26,14 %. Elle prône une liste sans étiquette pour rester fidèle à ses convictions. Elle espère séduire des électeurs déçus par d'autres alliances. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 18:22 - 1000 électeurs radiés des listes à Guéret, pourront-ils voter dimanche ? À Guéret, un millier d'habitants ont été radiés des listes électorales en raison d'une mise à jour nécessaire des registres, ce qui a provoqué l'incapacité de certains à voter lors du premier tour. La mairie avait informé les électeurs mais des erreurs ont conduit à des recours au tribunal. Seules 8 demandes de réinscription ont été jugées recevables sur les 100 présentées. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 17:40 - Un débat entre les candidats à la mairie avant le dernier tour À 48 heures du second tour à Guéret, Radio France a accueilli un débat entre les trois derniers prétendants à la mairie. Marie-Françoise Fournier, maire sortante arrivée en tête, a fait face à ses deux principaux challengers : Eric Corréia, porté par une dynamique d'union à gauche après sa fusion avec le socialiste Didier Hoeltgen, et Thierry Delaître pour la droite. Pendant trente minutes, les candidats ont confronté sur leurs programmes respectifs, tentant de convaincre les électeurs dans une élection qui s'annonce particulièrement serrée après un premier tour où les scores sont restés sous la barre des 30 %. A lire sur Francebleu.fr

19/03/26 - 06:26 - Le candidats pour le deuxième tour, finalement ce sera une triangulaire Les élections municipales de Guéret se poursuivent avec un deuxième tour où trois candidats se disputeront la mairie, dont la maire sortante. Alors qu'on craignait une quadrangulaire, Éric Correia et Didier Hoeltgen ont choisi de fusionner leurs listes pour renforcer leurs chances de victoire. Michel Vergnier, figure emblématique de la politique guérétoise, se retire définitivement après une longue carrière. Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guéret dévoilés hier soir par le ministère de l'Intérieur sont donc Thierry Delaitre, Eric Correia et Marie-Françoise Fournier. Voir tous les candidats des listes à Guéret

18/03/26 - 11:36 - Les habitants de Guéret s'interrogent sur les élections Les élections municipales à Guéret suscitent de vives discussions parmi les habitants, particulièrement autour des sept listes en compétition. Les analyses des électeurs montrent des attentes élevées envers un possible changement, mais aussi des doutes sur les promesses des candidats. La fusion des listes PS et Divers gauche est également au centre des préoccupations. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 20:56 - La maire sortante se prépare pour un second tour captivant À Guéret, les élections municipales de 2026 se précisent avec un second tour très disputé. La maire sortante, Marie-Françoise Fournier, se présente seule après avoir rejeté une proposition de fusion de gauche, tandis que Thierry Delaître peine à unir la droite. Les trois listes s'affronteront avec des enjeux significatifs pour le futur de la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 19:56 - Thierry Delaître confirme sa candidature à Guéret Thierry Delaître, candidat de la droite à Guéret, a annoncé qu'il n'y aura pas de fusion de listes pour le second tour des élections municipales de 2026. Il estime que le résultat du premier tour, où la droite a atteint plus de 36 %, valide sa candidature et son projet. Delaître se dit déterminé à rassembler un large électorat autour d'une véritable alternance. Lire sur lamontagne.fr