Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc : suivez la journée d'élection

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Saint-Brieuc est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:45 - Saint-Brieuc attend les résultats des municipales 2026 À Saint-Brieuc, les élections municipales de 2026 opposent quatre candidats au second tour ce dimanche. Le dépouillement des résultats débutera après 18 h. Le taux de participation peut influencer l'heure de proclamation. Les résultats seront publiés en soirée, possiblement avant 21 h. Lire sur ouest-france.fr

07:57 - Journée électorale à Saint-Brieuc : les horaires des 33 bureaux de vote En 2026, les 27 671 votants de Saint-Brieuc sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Saint-Brieuc. Sachez également que les 33 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Brieuc ferment leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats à Saint-Brieuc débutera ici même dès 20 heures.

21/03/26 - 15:59 - Saint-Brieuc classée à droite lors des derniers scrutins La situation politique de Saint-Brieuc a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un terrain favorable aux idées de gauche. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Brieuc avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (21,97%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,04% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Marion Gorgiard (Union de la gauche) en tête du peloton avec 38,79% au premier tour, devant Mickaël Cosson (Ensemble !) avec 28,10%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marion Gorgiard culminant à 40,82% des suffrages exprimés sur place.

20/03/26 - 14:21 - Les quatre candidats confrontent leurs visions pour l'avenir de Saint-Brieuc Le débat des élections municipales 2026 à Saint-Brieuc a vu quatre candidats échanger sur leurs priorités. Hervé Guihard, le maire sortant, propose un bouclier pour le pouvoir d'achat, tandis que Victor Bonnot veut fluidifier la circulation. Les autres candidats, Henri Alloy et Pierre-Yves Thomas, ont apporté des mesures distinctes sur l'éducation et la sécurité. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 18:50 - Tony Corbière appelle à voter contre la droite et l'extrême droite À Saint-Brieuc, Tony Corbière, chef de file de la liste Unité pour combattre l’austérité, appelle à voter contre la droite et l’extrême droite pour les municipales de 2026. Il insiste sur la nécessité de rassembler les voix pour contrer les politiques gouvernementales. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 11:51 - Le maire sortant critique Victor Bonnot À Saint-Brieuc, la liste 'Aimons Saint-Brieuc' défend son candidat Victor Bonnot, qui critique les attaques du maire sortant Bernard Croguennec concernant ses relations avec l'extrême droite. La dynamique politique locale met en lumière les tensions entre la gauche et la droite, avec un appel à la responsabilité et à l'unité. Les élections municipales de 2026 s'annoncent déjà chargées en enjeux sociaux et politiques. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 11:21 - Les candidats débattent dans l'entre-deux-tours À Saint-Brieuc, le second tour des élections municipales se prépare avec un débat entre les candidats Hervé Guihard, Victor Bonnot, Pierre-Yves Thomas et Henri Alloy. Organisé le 18 mars, les échanges se sont concentrés sur des thèmes clés tels que l'écologie et l'accès aux soins, tout en soulignant le clivage politique. Les candidats se positionnent fermement, certains réclamant une représentation non partisane des Briochins, tandis que d'autres insistent sur l'importance de l'identité politique. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 10:51 - Saint-Brieuc fait parti des communes qui organisent un second tour Les élections municipales 2026 à Saint-Brieuc Armor Agglomération semblent déjà dominées, avec une seule liste en course dans 16 communes. Seulement cinq communes, dont Saint-Brieuc, se préparent pour un second tour. Les nouveaux élus devraient installer le conseil municipal et élire le maire sans grande surprise. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 09:00 - Les candidats s'affrontent à Saint-Brieuc pour mobiliser À Saint-Brieuc, la campagne municipale se intensifie à l'approche du second tour, qui se déroule dans un contexte de quadrangulaire incertaine. Les candidats cherchent à mobiliser les électeurs, en particulier les 46 % d'abstentionnistes du premier tour, tandis que la division à gauche suscite des inquiétudes face à une montée de la droite. Les tensions s'exacerbent, mais aucune alliance entre les listes de droite et d'extrême droite n'est envisagée. Lire sur letelegramme.fr