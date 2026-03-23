Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc : Victor Bonnot élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Saint-Brieuc ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:53 - Plusieurs élus réagissent à la victoire de Victor Bonnot Victor Bonnot, candidat divers droite, a remporté les élections municipales à Saint-Brieuc le 22 mars 2026 avec 44,56 % des voix, battant le maire sortant Hervé Guihard. Sa victoire est considérée comme un changement après deux ans d'efforts de son équipe. Les réactions unanimes saluent son honnêteté et son engagement. Lire sur ouest-france.fr

00:27 - Victor Bonnot devient maire à Saint-Brieuc Le 22 mars 2026, les électeurs des Côtes-d'Armor ont voté au second tour des municipales, atteignant un taux de participation de 58,04 %. À Saint-Brieuc, Victor Bonnot (divers droite) a remporté la mairie, battant le maire sortant Hervé Guihard. Les résultats ont également révélé des basculements à droite à Lamballe et Plérin. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:09 - Les résultats complets à Saint-Brieuc dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Saint-Brieuc. Victor Bonnot (LDVD) arrive en tête avec 44,56% des voix, face à Hervé Guihard (40,29%), Henri Alloy (7,92%) et Pierre-Yves Thomas (7,23%).

22/03/26 - 17:22 - Le taux de participation à 17h dans les Côtes-d'Armor dévoilé La participation au 2e tour des élections municipales a été communiquée par le ministère. A 17h, dans le département de Côtes-d'Armor, elle s'élève à 58,04%. Un chiffre à comparer aux 65,13% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 47,61% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 62,44%.

22/03/26 - 16:31 - Les électeurs de Saint-Brieuc se sont plus déplacés aux urnes qu'au premier tour À Saint-Brieuc, la participation au second tour des municipales 2026 a atteint 24,78 % à la mi-journée, surpassant le taux de 22,57 % du premier tour précédent. Bien que légèrement inférieure à celle des Côtes-d'Armor, elle reste plus élevée que la moyenne nationale. Quatre listes sont en compétition pour ce scrutin. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 12:20 - Près de 26% de participation à midi dans le département au 2e tour des municipales Les résultats du 2e tour des élections municipales à Saint-Brieuc ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Côtes-d'Armor s'élève à 25,98%. Un chiffre à comparer aux 27,27% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 24,07% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,12% en 2014).

22/03/26 - 08:45 - Saint-Brieuc attend les résultats des municipales 2026 À Saint-Brieuc, les élections municipales de 2026 opposent quatre candidats au second tour ce dimanche. Le dépouillement des résultats débutera après 18 h. Le taux de participation peut influencer l'heure de proclamation. Les résultats seront publiés en soirée, possiblement avant 21 h. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 07:57 - Journée électorale à Saint-Brieuc : les horaires des 33 bureaux de vote En 2026, les 27 671 votants de Saint-Brieuc sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Saint-Brieuc. Sachez également que les 33 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Brieuc ferment leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats à Saint-Brieuc débutera ici même dès 20 heures.

21/03/26 - 15:59 - Saint-Brieuc classée à droite lors des derniers scrutins La situation politique de Saint-Brieuc a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un terrain favorable aux idées de gauche. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Brieuc avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (21,97%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,04% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Marion Gorgiard (Union de la gauche) en tête du peloton avec 38,79% au premier tour, devant Mickaël Cosson (Ensemble !) avec 28,10%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marion Gorgiard culminant à 40,82% des suffrages exprimés sur place.