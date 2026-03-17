Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc : Hervé Guihard face à Victor Bonnot, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc opposera Hervé Guihard à Victor Bonnot. Pierre-Yves Thomas et Henri Alloy sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:36 - Joannic Martin annonce soutenir Victor Bonnot pour le second tour À Saint-Brieuc, Joannic Martin, tête de liste 'Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc', appelle ses électeurs à soutenir Victor Bonnot lors du second tour des élections municipales. Bonnot, arrivé deuxième avec 31,7 % des voix, se trouve à seulement 227 voix du maire sortant. Ce soutien fait suite à une période de tensions entre les deux candidats malgré leur affiliation au même parti. Lire sur letelegramme.fr

12:26 - Les quartiers de Saint-Brieuc divisés sur le choix du prochain maire Les élections municipales à Saint-Brieuc ont révélé une ville divisée entre les partisans de l'ancien maire Hervé Guihard et le candidat divers droite Victor Bonnot, avec un écart de seulement 227 voix. Le centre-ville semble plus favorable à Bonnot, tandis que Guihard conserve des quartiers traditionnellement à gauche. Le second tour s'annonce compétitif avec l'émergence des extrêmes. Lire sur letelegramme.fr

12:17 - Un rassemblement citoyen demande l'union des listes de gauche pour le second tour À Saint-Brieuc, suite au premier tour des élections municipales, un rassemblement citoyen s'est tenu pour encourager l'union des listes de gauche. Les participants sont frustrés par le refus du maire sortant Hervé Guihard de fusionner avec Henri Alloy de La France Insoumise. La crainte d'une victoire de la droite alimente leur colère. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 12:55 - Le maire sortant et le candidat LFI s'accusent mutuellement de renforcer la droite À Saint-Brieuc, les élections municipales de 2026 révèlent une tension entre Hervé Guihard (Union de la gauche) et Henri Alloy (LFI), qui s'accusent mutuellement d'une éventuelle victoire de la droite au second tour. Bien que Guihard mène avec 33,20 % des voix, la division à gauche ouvre la voie à un renversement potentiel de majorité. La situation se complique avec quatre listes en compétition, dont celle de la droite diversifiée et d'extrême droite. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 06:52 - Henri Alloy propose une alliance À Saint-Brieuc, après le premier tour des élections municipales de 2026, la liste Insoumise de Henri Alloy a obtenu 11,71 % des voix. Alloy a proposé une fusion technique à son concurrent Hervé Guihard pour contrer la droite. Ces résultats marquent un moment important pour la gauche en réalisant un premier tour historique. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 05:51 - Le maire sortant Hervé Guihard en tête à Saint-Brieuc Hervé Guihard, le maire sortant de Saint-Brieuc, a remporté le premier tour des élections municipales de 2026 avec 33,20% des voix, suivi de Victor Bonnot à 31,70%. Pierre-Yves Thomas et Henri Alloy complètent le podium. Le second tour s'annonce disputé, avec des appels à la fusion des voix à gauche pour contrer la droite. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 03:51 - Victor Bonnot qualifié pour le second tour à Saint-Brieuc Les élections municipales de Saint-Brieuc en 2026 ont vu Victor Bonnot, le candidat de la liste « Aimons Saint-Brieuc », obtenir 31,7 % des voix, le plaçant au second tour derrière Hervé Guihard. À seulement 29 ans, il a le soutien de plusieurs partis, mais n'envisage pas d'alliance pour cette échéance. Le second tour se déroulera le 22 mars 2026. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 19:45 - Vers une avancée du RN à Saint-Brieuc aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Brieuc en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 14,96% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,90% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 10,05% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Brieuc comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 20,04% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 21,42% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 21,82% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Saint-Brieuc et municipales : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale municipale, Saint-Brieuc se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 44 607 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 074 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 10 495 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (66,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 3 581 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,38%, Saint-Brieuc est un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,79%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 148 € par mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Brieuc écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.