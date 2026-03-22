Résultat de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux : les résultats publiés, retrouvez notre direct
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Issy-les-Moulineaux sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Issy-les-Moulineaux et la liste complète des élus.
21:25 - Les résultats complets à Issy-les-Moulineaux
À Issy-les-Moulineaux, voici les résultats complets : André Santini 47,93% (LUC), Mathieu Morel 29,36%, Martine Vessiere 22,72%
21:22 - A. Santini réélu à Issy-les-Moulineaux
À Issy-les-Moulineaux, A. Santini est réélu avec 47,9 % des voix selon l'Ifop ce dimanche 22 mars.
20:50 - André Santini réélu pour un 8e mandat
André Santini a été réélu maire d'Issy-les-Moulineaux lors du second tour des élections municipales de 2026. Il a obtenu 48 % des voix, consolidant ainsi son mandat après avoir été élu pour la première fois en 1980. Il a affronté Mathieu Morel et Martine Vessière lors de cette élection. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
20:42 - Le maire réélu à Issy-les Moulineaux
En poste depuis 1980 dans la ville d'Issy-les Moulineaux, André Santini est réélu maire dans ce second tour des élections municipales.
17:35 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
La participation à 17h a été communiquée par le ministère : dans le département des Hauts-de-Seine, elle s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.
14:38 - Le taux de participation aux municipales 2026 à midi dévoilé dans les Hauts-de-Seine
A Issy-les-Moulineaux, les résultats du 2e tour des élections municipales ont déjà un premier indicateur significatif. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).
07:56 - Les municipales à Issy-les-Moulineaux ont lieu aujourd'hui
En 2026, les électeurs d'Issy-les-Moulineaux sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Il convient de noter que les 47 bureaux de vote de la ville d'Issy-les-Moulineaux ferment leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
21/03/26 - 08:28 - Benoit Hamon soutient la liste Issy Écologique et Sociale de Mathieu Morel
Benoît Hamon apporte son soutien à Mathieu Morel, tête de la liste "Issy écologique et sociale", pour le second tour des municipales à Issy-les-Moulineaux. Dans une intervention vidéo postée sur Instagram, l'ancien député européen souligne la "démarche profondément humaniste" de Mathieu Morel, qui place les besoins concrets et les mobilités des habitants au centre de son projet. Au-delà du programme, Benoît Hamon insiste sur l'urgence d'une "respiration démocratique", voyant en cette liste d'union la seule capable d'apporter l'innovation et la modernité nécessaires à la commune.
20/03/26 - 17:37 - Place publique soutient la liste de Mathieu Morel
La dynamique s'accélère pour Mathieu Morel à Issy-les-Moulineaux avec le soutien officiel de Place publique, porté par ses figures nationales Aurore Lalucq et Raphaël Glucksmann. Dans un communiqué commun posté sur Instagram, le mouvement apporte sa "confiance totale" à la liste d'union "Issy écologique et sociale", soulignant l'importance de ce rassemblement pour transformer concrètement le quotidien des habitants. Place publique appelle à une mobilisation cruciale le 22 mars pour offrir à la ville une alternative qu'ils décrivent comme progressiste, écologique et respectueuse de la démocratie locale, face aux "replis" et aux "divisions".
19/03/26 - 06:22 - La liste des candidats au 2e tour, qui face à Santini ?
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Issy-les-Moulineaux ce dimanche, il faudra donc départager André Santini, Mathieu Morel et Martine Vessiere pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Issy-les-Moulineaux