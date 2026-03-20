Résultat de l'élection municipale 2026 Issy-les-Moulineaux : La liste des candidats au 2e tour, qui face à Santini ?

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux oppose André Santini, Mathieu Morel et Martine Vessiere. Suivez le 2e tour en direct.

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17:37 - Place publique soutient la liste de Mathieu Morel La dynamique s'accélère pour Mathieu Morel à Issy-les-Moulineaux avec le soutien officiel de Place publique, porté par ses figures nationales Aurore Lalucq et Raphaël Glucksmann. Dans un communiqué commun posté sur Instagram, le mouvement apporte sa "confiance totale" à la liste d'union "Issy écologique et sociale", soulignant l'importance de ce rassemblement pour transformer concrètement le quotidien des habitants. Place publique appelle à une mobilisation cruciale le 22 mars pour offrir à la ville une alternative qu'ils décrivent comme progressiste, écologique et respectueuse de la démocratie locale, face aux "replis" et aux "divisions".

19/03/26 - 06:22 - La liste des candidats au 2e tour, qui face à Santini ? Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Issy-les-Moulineaux sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Issy-les-Moulineaux ce dimanche, il faudra donc départager André Santini, Mathieu Morel et Martine Vessiere pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Issy-les-Moulineaux

17/03/26 - 13:07 - Santini en en ballotage très favorable À Issy-les-Moulineaux, le maire sortant André Santini (UDI), en poste depuis 1980, est donc arrivé largement en tête du premier tour des municipales 2026 avec 43,92 % des voix, selon les résultats complets du ministère de l’Intérieur. Âgé de 85 ans et hospitalisé depuis octobre à la suite d’une chute, il a mené campagne depuis l’hôpital il est en ballotage très favorable face à Mathieu Morel (Union de la gauche), crédité de 21,72 %, et Martine Vessière (divers droite), qui a obtenu 20,73 % des suffrages.

16/03/26 - 07:06 - Un second tour pour le maire sortant d'Issy-les-Moulineaux, André Santini Les élections municipales à Issy-les-Moulineaux aboutissent à un second tour, une première depuis longtemps. André Santini, le maire sortant de 85 ans, arrive en tête avec 43,9 %, mais loin des 60,26 % du premier tour en 2020. Ses adversaires Martine Vessière et Mathieu Morel suivent, rendant le second tour compétitif pour le second tour le 22 mars prochain. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 21:39 - Les résultats complets Les résultats complets à Issy-les-Moulineaux au premier tour des élections municipales : André Santini 43,92%

Mathieu Morel 21,72%

Martine Vessiere 20,73%

Gaël Lago 7,12%

Jean Allemand 6,51%

15/03/26 - 20:43 - Le maire sortant d'Issy-les-Moulineaux est largement en tête Maire depuis 1980, André Santini (UDI) est largement en tête à Issy-les-Moulineaux avec 44,6% des voix et qualifié pour le second tour qui se tiendra dimanche prochain.

15/03/26 - 19:43 - Issy-les-Moulineaux : démographie et socio-économie impactent les municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Issy-les-Moulineaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 54,10% de cadres pour 67 695 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 7 194 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 17 439 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 17,86% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,45% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 7 430 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 53 639 € par an, la ville vise plus de prospérité. À Issy-les-Moulineaux, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

15/03/26 - 17:57 - À Issy-les-Moulineaux, le RN à la peine dans les urnes Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Issy-les-Moulineaux en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 7,81% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 18,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 7,02% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Issy-les-Moulineaux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 12,18% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 13,73% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).