Résultat de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison : les résultats dévoilés, découvrez le verdict sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Rueil-Malmaison sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Rueil-Malmaison et la liste complète des élus.

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21:57 - Les résultats complets Voici les résultats complets à Reuil-Malmaison dans ce 2e tour des élections municipales. Patrick Ollier (LUD) est élu avec 52,17%, Hugues Ruffat 31,91%, Patrick Indjian 15,92%

17:34 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Dans les Hauts-de-Seine, la participation à 17h a été communiquée par le ministère : elle s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.

14:37 - La participation à 12h dans le département pour le 2e tour des élections municipales Voici des premiers résultats pour le 2e tour des élections municipales à Rueil-Malmaison. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).

07:56 - Elections à Rueil-Malmaison : les horaires des bureaux de vote Le second tour des municipales se tient ce dimanche à Rueil-Malmaison. Ce scrutin a pour but d'élire les maires des 35 000 communes françaises. En comparaison, les précédentes municipales s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Rueil-Malmaison est mise à disposition ci-dessous. Les 55 bureaux de vote de la ville de Rueil-Malmaison seront accessibles de 8 h à 20 h pour accueillir les votants. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Rueil-Malmaison dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.

21/03/26 - 14:57 - Dernière présidentielle à Rueil-Malmaison : les résultats à comprendre La physionomie politique de Rueil-Malmaison dessine une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Rueil-Malmaison plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 41,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 19,63%. Le duel final se soldait finalement par un score de 80,07% pour Emmanuel Macron, contre 19,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Rueil-Malmaison soutenaient en priorité Pierre Cazeneuve (Ensemble !) avec 40,02% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,55%.

21/03/26 - 08:05 - Patrick Ollier répond aux polémiques et fake news sur le centre culturel musulman Dans une vidéo publiée sur Instagram, le candidat Patrick Ollier dément les rumeurs circulant autour de la création d'un centre culturel musulman à Rueil-Malmaison. Le maire sortant clarifie la position de la municipalité en précisant que la ville accompagne simplement un projet d'agrandissement porté par les responsables cultuels, au même titre qu'elle soutient les projets des communautés catholique et protestante. Invoquant le respect de la laïcité et une tradition de dialogue inter-religieux vieille de vingt ans, l'édile dénonce des "fake news" visant des sites spécifiques de la commune.

20/03/26 - 16:03 - Une dernière réunion publique pour Patrick Ollier prévu le 20 mars à 19h Une dernière réunion publique pour Patrick Ollier avant le scrutin de dimanche. À seulement quarante-huit heures du second tour, le maire sortant de Rueil-Malmaison et son équipe convient les habitants à un ultime moment d'échange à la Maison de l'Europe, ont-ils posté sur Instagram. Ce rendez-vous, prévu ce vendredi 20 mars à 19h, constitue la dernière grande étape de sa campagne pour répondre aux interrogations des électeurs et présenter l'ensemble de ses colistiers avant le passage aux urnes.

18/03/26 - 14:45 - La gauche face à deux listes de droite Deux des trois listes qui se maintiennent pour le second tour sont classées à droite. D'abord M. Patrick OLLIER des Les Républicains avec L'expérience Pour L'avenir De Rueil à 48.52% (14 229 voix) suivi par Hugues RUFFAT qui mène REEL ayant obtenu 25,85%. L'union de la gauche arrive en troisième position vient Patrick INDJIAN de Rueil en commun ayant comptabilisé 16,82% des voix au premier tour.