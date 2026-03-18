Résultat de l'élection municipale 2026 Rueil-Malmaison : Patrick Ollier reste le favori au 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison opposera Patrick Ollier à Hugues Ruffat. Patrick Indjian est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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14:45 - La gauche face à deux listes de droite Deux des trois listes qui se maintiennent pour le second tour sont classées à droite. D'abord M. Patrick OLLIER des Les Républicains avec L'expérience Pour L'avenir De Rueil à 48.52% (14 229 voix) suivi par Hugues RUFFAT qui mène REEL ayant obtenu 25,85%. L'union de la gauche arrive en troisième position vient Patrick INDJIAN de Rueil en commun ayant comptabilisé 16,82% des voix au premier tour.

17/03/26 - 14:10 - Patrick Ollier reste le favori au 2e tour À Rueil-Malmaison, le maire sortant Patrick Ollier arrive en tête du premier tour des municipales 2026 avec 48,52 % des voix, sans toutefois atteindre la majorité absolue, ce qui le contraint à un second tour. Il devance nettement Hugues Ruffat (25,85 %) et la liste d’union de la gauche menée par Patrick Indjian (16,82 %), tous deux qualifiés pour la suite du scrutin, tandis que la liste Reconquête de François Vassé (8,82 %) est éliminée. Maire depuis 2004 et président de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier reste le favori pour conserver la commune au second tour.

15/03/26 - 19:50 - À Rueil-Malmaison, le vote RN reste marginal Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Rueil-Malmaison en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 8,93% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 19,93% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 6,76% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Rueil-Malmaison comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 14,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 18,07% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Pierre Cazeneuve.

15/03/26 - 18:59 - Analyse socio-économique de Rueil-Malmaison : perspectives électorales A mi-chemin des élections municipales, Rueil-Malmaison émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 47,46% de cadres supérieurs pour 80 842 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 7 441 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (70,13%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 8 728 résidents étrangers, soit 10,80% de la population, favorise son multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 47,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2111,32 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Rueil-Malmaison, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de la France.

15/03/26 - 17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Rueil-Malmaison ? L'adhésion au scrutin de Rueil-Malmaison constituera ce soir un gros enjeu pour cette municipale 2026. Les archives de 2020 montrent que 19 171 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 35,15 %, un chiffre assez faible alors que la pandémie du coronavirus ajoutait un contexte particulier à l'événement. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 79,01 % de participation dans la ville (contre une abstention à 20,99 %). La mobilisation atteignait de son côté 58,74 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,27 %, contre seulement 54,13 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Rueil-Malmaison comme une zone civiquement engagée en comparaison de la moyenne.

15/03/26 - 15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Rueil-Malmaison Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Rueil-Malmaison avait vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,83%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,46% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Rueil-Malmaison accordaient leurs suffrages à Pierre Cazeneuve (Majorité présidentielle) avec 50,81% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

15/03/26 - 14:57 - Dernière présidentielle à Rueil-Malmaison : les résultats à comprendre La physionomie politique de Rueil-Malmaison dessine une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Rueil-Malmaison plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 41,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 19,63%. Le duel final se soldait finalement par un score de 80,07% pour Emmanuel Macron, contre 19,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Rueil-Malmaison soutenaient en priorité Pierre Cazeneuve (Ensemble !) avec 40,02% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,55%.

15/03/26 - 12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Rueil-Malmaison Pour ce qui est des contributions locales à Rueil-Malmaison, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 306 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 703 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 22,19 % en 2024 (contre près de 12,84 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 3,69332 millions d'euros (3 693 320 € très exactement) en 2024, en net recul par rapport aux quelque 45,10141 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 25,02 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.