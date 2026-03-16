Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : Philippe Bouyssou face à Laurent Monfret, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine opposera Philippe Bouyssou à Laurent Monfret. Bertrand Simonin-Lacroix et Kevin Nader sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 19:06 - Kevin Nader se qualifie à Ivry-sur-Seine À Ivry-sur-Seine, Kevin Nader, candidat Rassemblement National, réalise un exploit en se qualifiant pour le second tour des élections municipales avec 11,04 % des voix, un fait historique dans cette ville communiste depuis un siècle. Le maire sortant, Philippe Bouyssou, arrive largement en tête avec 45,6 %. Cette situation suscite des réactions mitigées parmi les habitants, mais témoigne d'une évolution politique notable. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 19:43 - Les enjeux locaux d'Ivry-sur-Seine : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ivry-sur-Seine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,44% de cadres pour 64 526 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 5 430 entreprises, Ivry-sur-Seine se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (39,81%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Ivry-sur-Seine abrite une communauté diversifiée, avec ses 16 944 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 44,19% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1571,09 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Ivry-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Ivry-sur-Seine Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Ivry-sur-Seine en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,66% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 8,19% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ivry-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 11,87% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 13,22% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mathilde Panot.

15/03/26 - 17:22 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Résultats électoraux à Ivry-sur-Seine : le point sur la participation En ce jour de municipale à Ivry-sur-Seine, la mobilisation sera regardée de près. En 2020, la participation s'était élevée à 41,08 % lors du premier tour, un score dans la norme, représentant 11 867 votants alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,60 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,54 % au premier tour, contre 47,62 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée assez participative.

15/03/26 - 15:59 - Le vote d'Ivry-sur-Seine nettement ancré au centre il y a deux ans Mathilde Panot (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections des députés à Ivry-sur-Seine en 2024 avec 63,01%. Shannon Seban (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 16,37%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Ivry-sur-Seine avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Manon Aubry (34,85%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,60% des votes.

15/03/26 - 15:13 - Le taux de participation aux municipales 2026 à midi dévoilé dans le Val-de-Marne 14,19% des électeurs du Val-de-Marne ont voté aux élections municipales 2026 avant midi. C'est plus que lors des précédentes municipales où seulement 11,61% des électeurs avaient voté à la même heure. C'est cependant moins que le taux de participation aux législatives 2024, dernier scrutin en date durant lequel 18,29% des électeurs avaient voté à midi.

15/03/26 - 15:11 - Le taux de participation au 1er tour des Municipales La participation dans le Val de Marne à midi atteint 14,49% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 18,29% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 11,61% dans le département.

15/03/26 - 14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Ivry-sur-Seine ? Globalement, le paysage électoral fait de Ivry-sur-Seine un électorat massivement tourné vers la gauche. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Ivry-sur-Seine choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 48,64% des voix, devant Emmanuel Macron avec 20,86%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 79,15%, contre 20,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ivry-sur-Seine plébiscitaient Mathilde Panot (Nupes) avec 59,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathilde Panot virant de nouveau en tête avec 71,33% des voix.