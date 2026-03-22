Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : les résultats annoncés, découvrez le verdict sur place
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Ivry-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Ivry-sur-Seine et la liste complète des élus.
22:56 - Philippe Bouyssou (PCF) est réélu à l'issue du second tour
À Ivry-sur-Seine, le maire sortant Philippe Bouyssou (PCF) remporte l'élection municipale avec 53,17 % des voix. Laurent Monfret (PS) obtient 22,22 %, le candidat de droite, Bertrand Simonin, recueille lui 13,74 %. Avec un score de 10,87%, le Rassemblement national, mené par Kevin Nader, emporte deux sièges et intègre le conseil municipal. Lire sur leparisien.fr
17:58 - Le Val-de-Marne, parmi les pires taux de participation à 17h
Selon le ministère, le Val-de-Marne fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 39,50%, contre 48,10% à l'échelle nationale.
17:08 - La participation à 17h au 2e tour des Municipales dans le département
Voici la participation au 2e tour des Municipales dans le département du Val de Marne à 17h qui donne une indication pour la ville d'Ivry-sur-Seine à 17h. Cette dernière, communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Cette dernière s'élève à 39,5%. Un chiffre à comparer aux 50,43% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 26,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 37,88%.
14:06 - La participation à 12h à Ivry
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Ivry-sur-Seine ont déjà un premier indicateur. A midi, la participation dans le département du Val-de-Marne s'élève à 16,68%. Un chiffre à comparer aux 17,07% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 9,89% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,22% en 2014).
07:57 - Tout savoir sur les municipales à Ivry-sur-Seine
Les municipales sont l'occasion pour les électeurs d'Ivry-sur-Seine de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur localité. À Ivry-sur-Seine et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat succédera à Philippe Bouyssou (Parti communiste français), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Parcourez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Ivry-sur-Seine. N'oubliez pas que les 36 bureaux de vote de l'agglomération d'Ivry-sur-Seine fermeront leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
21/03/26 - 16:59 - Le résultat de la dernière élection à Ivry-sur-Seine
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Ivry-sur-Seine ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Philippe Bouyssou (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 5 570 suffrages (48,65%). À sa poursuite, Sabrina Sebaihi (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 22,10% des votes. Le trio de tête a été complété par Sébastien Bouillaud (Divers droite), avec 13,70% des bulletins. Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Philippe Bouyssou l'a finalement emporté avec 5 618 suffrages (65,55%), face à Sébastien Bouillaud avec 1 732 électeurs inscrits (20,21%) et Rachida Kaaout obtenant 1 220 électeurs (14,23%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Philippe Bouyssou a pu profiter également des votes favorable de Sabrina Sebaihi, ajoutant 48 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de reconstruire une coalition plus performante dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.
20/03/26 - 17:23 - Kevin Nader (RN) dénonce les méthodes d'intimidation attribuées au membre du "Front populaire Ivryen"
Dans une vidéo postée sur Instagram à l'approche du second tour, Kevin Nader, candidat du Rassemblement National à Ivry-sur-Seine, dénonce des méthodes de pression et d'intimidation qu'il attribue à ses adversaires du "Front populaire Ivryen". Qualifiant ces derniers de "voyous qui font honte à l'écharpe tricolore", il les accuse de se maintenir au pouvoir pour des intérêts personnels au détriment des souffrances des habitants. Le candidat promet, une fois élu au conseil municipal, de faire toute la lumière sur les dossiers de la ville et de briser le silence imposé, selon lui, par la majorité sortante.
19/03/26 - 00:24 - Quatre candidats en lice dimanche, ce qui vous attend au 2e tour
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Ivry-sur-Seine ce dimanche, il faudra donc départager Philippe Bouyssou, Kevin Nader, Bertrand Simonin-Lacroix et Laurent Monfret pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Ivry-sur-Seine