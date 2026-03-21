Résultat de l'élection municipale 2026 Ivry-sur-Seine : Kevin Nader (RN) dénonce les méthodes d'intimidation attribuées au membre du "Front populaire Ivryen"
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine oppose Philippe Bouyssou, Kevin Nader, Bertrand Simonin-Lacroix et Laurent Monfret. Suivez le 2e tour en direct.
16:59 - Le résultat de la dernière élection à Ivry-sur-Seine
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Ivry-sur-Seine ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Philippe Bouyssou (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 5 570 suffrages (48,65%). À sa poursuite, Sabrina Sebaihi (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 22,10% des votes. Le trio de tête a été complété par Sébastien Bouillaud (Divers droite), avec 13,70% des bulletins. Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Philippe Bouyssou l'a finalement emporté avec 5 618 suffrages (65,55%), face à Sébastien Bouillaud avec 1 732 électeurs inscrits (20,21%) et Rachida Kaaout obtenant 1 220 électeurs (14,23%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Philippe Bouyssou a pu profiter également des votes favorable de Sabrina Sebaihi, ajoutant 48 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de reconstruire une coalition plus performante dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.
20/03/26 - 17:23 - Kevin Nader (RN) dénonce les méthodes d'intimidation attribuées au membre du "Front populaire Ivryen"
Dans une vidéo postée sur Instagram à l'approche du second tour, Kevin Nader, candidat du Rassemblement National à Ivry-sur-Seine, dénonce des méthodes de pression et d'intimidation qu'il attribue à ses adversaires du "Front populaire Ivryen". Qualifiant ces derniers de "voyous qui font honte à l'écharpe tricolore", il les accuse de se maintenir au pouvoir pour des intérêts personnels au détriment des souffrances des habitants. Le candidat promet, une fois élu au conseil municipal, de faire toute la lumière sur les dossiers de la ville et de briser le silence imposé, selon lui, par la majorité sortante.
19/03/26 - 00:24 - Quatre candidats en lice dimanche, ce qui vous attend au 2e tour
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Ivry-sur-Seine ce dimanche, il faudra donc départager Philippe Bouyssou, Kevin Nader, Bertrand Simonin-Lacroix et Laurent Monfret pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Ivry-sur-Seine
16/03/26 - 19:06 - Kevin Nader se qualifie à Ivry-sur-Seine
À Ivry-sur-Seine, Kevin Nader, candidat Rassemblement National, réalise un exploit en se qualifiant pour le second tour des élections municipales avec 11,04 % des voix, un fait historique dans cette ville communiste depuis un siècle. Le maire sortant, Philippe Bouyssou, arrive largement en tête avec 45,6 %. Cette situation suscite des réactions mitigées parmi les habitants, mais témoigne d'une évolution politique notable. Lire sur leparisien.fr
15/03/26 - 19:43 - Les enjeux locaux d'Ivry-sur-Seine : tour d'horizon démographique
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ivry-sur-Seine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,44% de cadres pour 64 526 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 5 430 entreprises, Ivry-sur-Seine se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (39,81%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Ivry-sur-Seine abrite une communauté diversifiée, avec ses 16 944 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 44,19% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1571,09 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Ivry-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.
15/03/26 - 17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Ivry-sur-Seine
Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Ivry-sur-Seine en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 8,66% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 8,19% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ivry-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 11,87% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 13,22% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mathilde Panot.