Résultat de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine : suivez le 2e tour et la publication des résultats
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Ivry-sur-Seine est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:57 - Tout savoir sur les municipales à Ivry-sur-Seine
Les municipales sont l'occasion pour les électeurs d'Ivry-sur-Seine de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur localité. À Ivry-sur-Seine et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat succédera à Philippe Bouyssou (Parti communiste français), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Parcourez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Ivry-sur-Seine. N'oubliez pas que les 36 bureaux de vote de l'agglomération d'Ivry-sur-Seine fermeront leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
21/03/26 - 16:59 - Le résultat de la dernière élection à Ivry-sur-Seine
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Ivry-sur-Seine ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Philippe Bouyssou (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 5 570 suffrages (48,65%). À sa poursuite, Sabrina Sebaihi (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 22,10% des votes. Le trio de tête a été complété par Sébastien Bouillaud (Divers droite), avec 13,70% des bulletins. Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Philippe Bouyssou l'a finalement emporté avec 5 618 suffrages (65,55%), face à Sébastien Bouillaud avec 1 732 électeurs inscrits (20,21%) et Rachida Kaaout obtenant 1 220 électeurs (14,23%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Philippe Bouyssou a pu profiter également des votes favorable de Sabrina Sebaihi, ajoutant 48 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de reconstruire une coalition plus performante dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.
20/03/26 - 17:23 - Kevin Nader (RN) dénonce les méthodes d'intimidation attribuées au membre du "Front populaire Ivryen"
Dans une vidéo postée sur Instagram à l'approche du second tour, Kevin Nader, candidat du Rassemblement National à Ivry-sur-Seine, dénonce des méthodes de pression et d'intimidation qu'il attribue à ses adversaires du "Front populaire Ivryen". Qualifiant ces derniers de "voyous qui font honte à l'écharpe tricolore", il les accuse de se maintenir au pouvoir pour des intérêts personnels au détriment des souffrances des habitants. Le candidat promet, une fois élu au conseil municipal, de faire toute la lumière sur les dossiers de la ville et de briser le silence imposé, selon lui, par la majorité sortante.
19/03/26 - 00:24 - Quatre candidats en lice dimanche, ce qui vous attend au 2e tour
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ivry-sur-Seine sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Ivry-sur-Seine ce dimanche, il faudra donc départager Philippe Bouyssou, Kevin Nader, Bertrand Simonin-Lacroix et Laurent Monfret pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Ivry-sur-Seine
16/03/26 - 19:06 - Kevin Nader se qualifie à Ivry-sur-Seine
À Ivry-sur-Seine, Kevin Nader, candidat Rassemblement National, réalise un exploit en se qualifiant pour le second tour des élections municipales avec 11,04 % des voix, un fait historique dans cette ville communiste depuis un siècle. Le maire sortant, Philippe Bouyssou, arrive largement en tête avec 45,6 %. Cette situation suscite des réactions mitigées parmi les habitants, mais témoigne d'une évolution politique notable. Lire sur leparisien.fr