Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : les résultats dévoilés, découvrez le verdict en direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Rouen sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Rouen et la liste complète des élus.

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18:54 - Quel était le résultat des dernières municipales à Rouen ? Au soir du premier tour en 2020, Nicolas Mayer-Rossignol (Union de la gauche) avait coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 29,51% des bulletins. À sa poursuite, Jean-Michel Bérégovoy (Europe Ecologie-Les Verts) avait obtenu 4 820 suffrages en sa faveur (23,15%). Jean-Louis Louvel (Divers centre) suivait, glanant 16,78% des suffrages. Au second tour, Nicolas Mayer-Rossignol l'avait finalement emporté avec 10 889 voix (67,12%), face à Jean-François Bures qui a obtenu 32,87% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est amplifiée pour déboucher sur une victoire retentissante et incontestable.

17:04 - Le taux de participation à 17h en Seine-Maritime est connu Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Rouen s'affinent au fil de la journée. La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans le département de Seine-Maritime, elle s'élève à 53,56%. Un chiffre à comparer aux 67,45% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 41,31% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,83%.

14:16 - La participation à Rouen Un premier résultat du 2e tour des élections municipales à Rouen. A midi, la participation dans le département de Seine-Maritime s'élève à 23,75%. Un chiffre à comparer aux 26,47% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid (21,58% en 2014).

12:36 - Le Havre voit sa participation augmenter au 2e tour Lors des élections municipales de 2026, les électeurs du Havre sont appelés aux urnes avec un taux de participation en hausse par rapport au premier tour. Les trois principaux candidats, Edouard Philippe, Franck Keller et Jean-Paul Lecoq, ont voté. Les résultats sont attendus dès 20 heures alors que le taux de participation global affiche une nette progression. Lire sur paris-normandie.fr

08:51 - Rouen engage le second tour des municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Rouen ont vu Nicolas Mayer-Rossignol en tête lors du premier tour, renforçant ses chances de succès au second tour. Les candidats malheureux ont réagi à leurs éliminations, tandis que les résultats révèlent des disparités dans les bureaux de vote. Lire sur actu.fr

07:56 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Rouen ? Les municipales sont l'occasion pour les 61 172 électeurs de Rouen de se prononcer sur la manière dont est régie leur localité. À Rouen comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Nicolas Mayer-Rossignol, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des candidats aux municipales 2026 à Rouen est consultable ci-dessous. A noter que les 61 bureaux de vote de l'agglomération de Rouen fermeront à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 11:52 - Les candidats répondent aux questions des citoyens avant le second tour À Rouen, les candidats aux élections municipales de 2026, Nicolas Mayer-Rossignol (PS), Marine Caron (Horizons) et Maxime Da Silva (La France insoumise), ont répondu aux questions des citoyens lors de rencontres organisées par France 3 Normandie. Divers sujets tels que le stationnement, l'éclairage nocturne et les rats ont été abordés. Ce second tour, prévu le 22 mars 2026, a suscité un vif intérêt parmi les Rouennais qui ont souhaité s'informer pour un choix éclairé. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 07:04 - Rouen connaît des résultats variés aux municipales 2026. Au premier tour des élections municipales de 2026 à Rouen, quatre listes ont émergé avec Nicolas Mayer-Rossignol en tête (45,13%). La participation des électeurs a été inégale, avec près de 49,29% d'abstention globale, certains bureaux affichant moins de 30% de votes. Marine Caron (24,76%) et Maxime Da Silva (14,04%) suivent derrière, soulignant une course serrée. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 23:18 - Les artistes appellent à faire barrage au RN Le concert de Médine à Rouen le 18 mars 2026 s'inscrit dans le cadre des élections municipales, où Maxime Da Silva affronte le maire sortant. Le rappeur, qui milite contre le fascisme, invite également les électeurs du Havre à soutenir Jean-Paul Lecoq lors du second tour. Des discours de figures de La France Insoumise sont prévus lors de l'événement. Lire sur actu.fr