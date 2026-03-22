Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : le jour du scrutin en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouen va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Rouen est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

En direct

08:51 - Rouen engage le second tour des municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Rouen ont vu Nicolas Mayer-Rossignol en tête lors du premier tour, renforçant ses chances de succès au second tour. Les candidats malheureux ont réagi à leurs éliminations, tandis que les résultats révèlent des disparités dans les bureaux de vote. Lire sur actu.fr

07:56 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Rouen ? Les municipales sont l'occasion pour les 61 172 électeurs de Rouen de se prononcer sur la manière dont est régie leur localité. À Rouen comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Nicolas Mayer-Rossignol, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des candidats aux municipales 2026 à Rouen est consultable ci-dessous. A noter que les 61 bureaux de vote de l'agglomération de Rouen fermeront à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 11:52 - Les candidats répondent aux questions des citoyens avant le second tour À Rouen, les candidats aux élections municipales de 2026, Nicolas Mayer-Rossignol (PS), Marine Caron (Horizons) et Maxime Da Silva (La France insoumise), ont répondu aux questions des citoyens lors de rencontres organisées par France 3 Normandie. Divers sujets tels que le stationnement, l'éclairage nocturne et les rats ont été abordés. Ce second tour, prévu le 22 mars 2026, a suscité un vif intérêt parmi les Rouennais qui ont souhaité s'informer pour un choix éclairé. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 07:04 - Rouen connaît des résultats variés aux municipales 2026. Au premier tour des élections municipales de 2026 à Rouen, quatre listes ont émergé avec Nicolas Mayer-Rossignol en tête (45,13%). La participation des électeurs a été inégale, avec près de 49,29% d'abstention globale, certains bureaux affichant moins de 30% de votes. Marine Caron (24,76%) et Maxime Da Silva (14,04%) suivent derrière, soulignant une course serrée. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 23:18 - Les artistes appellent à faire barrage au RN Le concert de Médine à Rouen le 18 mars 2026 s'inscrit dans le cadre des élections municipales, où Maxime Da Silva affronte le maire sortant. Le rappeur, qui milite contre le fascisme, invite également les électeurs du Havre à soutenir Jean-Paul Lecoq lors du second tour. Des discours de figures de La France Insoumise sont prévus lors de l'événement. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 16:21 - Rouen fait face à une forte abstention électorale À Rouen, les élections municipales de 2026 ont été marquées par une participation faible, avec seulement 50,71% des électeurs ayant voté lors du premier tour. Cela soulève des inquiétudes sur l'engagement citoyen et la représentation des habitants. La question de l'abstention sera cruciale lors du second tour. Lire sur paris-normandie.fr

18/03/26 - 15:27 - Le candidat LFI en meeting pour le second tour Maxime Da Silva, candidat LFI aux municipales de Rouen, intensifie sa campagne avant le second tour avec un meeting le 18 mars, accueillant des figures du parti et le rappeur engagé Médine. Après un premier tour où il a obtenu 14%, il affrontera le maire sortant et d'autres candidats le 22 mars. Lire sur tendanceouest.com

17/03/26 - 23:47 - L'artiste Authentik Fake veut engager les citoyens À Sotteville-lès-Rouen, l'artiste de street-art Authentik Fake Artist détourne des affiches pour engager les citoyens à l'approche des élections municipales de 2026. Bien qu'apolitique, il dénonce la manière dont les partis s'approprient les espaces publics. Ses œuvres suscitent des réactions positives et nourrissent son désir de continuer. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 16:56 - Marine Caron poursuit sa campagne à Rouen À Rouen, Marine Caron, candidate de la droite et du centre, a terminé deuxième au premier tour des élections municipales avec 24,76% des voix, accusant un retard de 20 points sur le maire sortant Nicolas Mayer-Rossignol. Malgré le défi, elle reste déterminée à mobiliser les électeurs, soulignant que 50% des Rouennais ne se sont pas exprimés. Les débats autour du projet de contournement Est montrent aussi son engagement pour une discussion large sur les mobilités en ville. Lire sur francebleu.fr