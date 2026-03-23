Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : Nicolas Mayer-Rossignol réélu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Rouen ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:42 - "C’est historique" : Maxime Da Silva salue l'entrée de LFI au conseil municipal de Rouen Avec 14,11 % des suffrages exprimés, Maxime Da Silva s'impose comme l'une des surprises majeures de ce scrutin rouennais. Le candidat de La France Insoumise, qui a placé le logement et la situation des quartiers populaires au cœur de son programme, réussit à décrocher quatre sièges au sein de l'assemblée locale. Cette élection marque un tournant pour son mouvement, qui n'avait réuni que 3,53 % des voix en 2020. "C’est historique, nous sommes heureux que les Rouennaises et les Rouennais aient enfin une gauche d’opposition pour les défendre", a confié Maxime Da Silva à la presse locale dimanche soir. Lire sur paris-normandie.fr

08:09 - "Nous serons la seule opposition républicaine" : Marine Caron s'installe au conseil municipal Bien qu'elle termine en deuxième position avec 26,43 % des suffrages, la candidate de la droite et du centre Marine Caron a réussit son pari de l'union en obtenant sept sièges au futur conseil. Malgré une campagne intensive, elle ne parvient pas à renverser la majorité sortante mais enregistre une progression. "Nous serons la seule opposition républicaine". Pour ce nouveau mandat, l'élue de 35 ans attend une évolution des pratiques politiques au sein des instances locales. "J’espère que la méthode changera, qu’il y aura plus d’écoute et de dialogue au conseil municipal et au conseil métropolitain" a-t-elle souligné dimanche soir. Très vigilante sur la tenue des échanges à venir, elle a conclu en précisant : "Je veillerai également à ce que les débats ne soient pas instrumentalisés et nationalisés par les extrêmes, et que nous restions sur des enjeux locaux." Lire sur paris-normandie.fr

07:21 - "Ce résultat est une immense fierté et une grande responsabilité" a affirmé Nicolas Mayer-Rossignol Nicolas Mayer-Rossignol a été réélu maire de Rouen avec 48,14 % des voix lors des municipales de 2026, marquant une progression par rapport au premier tour. "Ce résultat est une immense fierté et une grande responsabilité", a-t-il lancé devant la mairie, où il est arrivé à vélo accompagné de quelques soutiens. "Ce résultat vient saluer le travail accompli depuis six ans. Il témoigne de votre attachement aux valeurs républicaines, humanistes, social-écologistes, féministes, laïques et universalistes que nous défendons", a-t-il poursuivi. Lire sur paris-normandie.fr

22/03/26 - 23:34 - Nicolas Mayer-Rossignol (PS) réélu à Rouen avec 48,14% des voix Nicolas Mayer-Rossignol (PS) est réélu à Rouen (Seine-Maritime) avec 48,14% des suffrages. Il devance Marine Caron (Divers centre-LR), Maxime Da Silva (LFI) et Grégoire Houdan (RN-UDR) qui obtiennent respectivement 26,43%, 14,11% et 11,32% des voix.

22/03/26 - 20:27 - Nicolas Mayer-Rossignol est réélu à Rouen À Rouen, le maire sortant socialiste Nicolas Mayer-Rossignol a été déclaré vainqueur des élections municipales de 2026, remportant plus de 48% des voix. Sa victoire découle d'une liste d'union de la gauche incluant les Écologistes, le PCF et Place publique. Les résultats définitifs seront connus prochainement. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 18:54 - Quel était le résultat des dernières municipales à Rouen ? Au soir du premier tour en 2020, Nicolas Mayer-Rossignol (Union de la gauche) avait coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 29,51% des bulletins. À sa poursuite, Jean-Michel Bérégovoy (Europe Ecologie-Les Verts) avait obtenu 4 820 suffrages en sa faveur (23,15%). Jean-Louis Louvel (Divers centre) suivait, glanant 16,78% des suffrages. Au second tour, Nicolas Mayer-Rossignol l'avait finalement emporté avec 10 889 voix (67,12%), face à Jean-François Bures qui a obtenu 32,87% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est amplifiée pour déboucher sur une victoire retentissante et incontestable.

22/03/26 - 17:04 - Le taux de participation à 17h en Seine-Maritime est connu Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Rouen s'affinent au fil de la journée. La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans le département de Seine-Maritime, elle s'élève à 53,56%. Un chiffre à comparer aux 67,45% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 41,31% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,83%.

22/03/26 - 14:16 - La participation à Rouen Un premier résultat du 2e tour des élections municipales à Rouen. A midi, la participation dans le département de Seine-Maritime s'élève à 23,75%. Un chiffre à comparer aux 26,47% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid (21,58% en 2014).

22/03/26 - 12:36 - Le Havre voit sa participation augmenter au 2e tour Lors des élections municipales de 2026, les électeurs du Havre sont appelés aux urnes avec un taux de participation en hausse par rapport au premier tour. Les trois principaux candidats, Edouard Philippe, Franck Keller et Jean-Paul Lecoq, ont voté. Les résultats sont attendus dès 20 heures alors que le taux de participation global affiche une nette progression. Lire sur paris-normandie.fr