Résultat de l'élection municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : consultez la publication des résultats dans la ville

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à La Roche-sur-Yon sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de La Roche-sur-Yon et la liste complète des élus.

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21:11 - Les résultats complets à La Roche-sur-Yon dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à la Roche-sur-Yon. Romain Bossis arrive en tête avec 51,17% des voix, contre 42,88% pour Luc Bouard, et 5,95% pour Freddy Roy.

18:16 - Taux de participation en légère baisse à La Roche-sur-Yon Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon se déroulent ce 22 mars, avec un taux de participation à 49,64 % à 16 h. Il était de 47,16 % à la même heure lors du premier tour. Parmi les 39 170 électeurs, trois candidats se disputent la mairie, dont le maire sortant Luc Bouard. Romain Bossis était en tête après le premier tour avec 46,26 % des voix. Lire sur ouest-france.fr

17:02 - La participation à 17h La participation à 17h à La Roche-sur-Yon a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans celui de la Vendée, elle s'élève à 49,33%. Un chiffre à comparer aux 63,84% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 44,39% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 58,35%.

14:00 - La participation au 2e tour des Municipales Premiers résultats du 2e tour des élections municipales à La Roche-sur-Yon avec un indicateur significatif. A midi, la participation dans le département de Vendée s'élève à 21,44%. Un chiffre à comparer aux 27,42% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,23% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,89% en 2014).

10:27 - La Roche-sur-Yon voit sa participation augmenter à 10 h Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon battent leur plein avec un taux de participation de 10,50% signalé à 10h, en augmentation par rapport au premier tour. Pour rappel : trois candidats sont en lice, dont le maire sortant Luc Bouard. Les électeurs sont attendus nombreux pour ce second tour crucial. Lire sur actu.fr

07:58 - À quelle heure ferment les 40 bureaux de vote à la Roche-sur-Yon ? Les 40 bureaux de vote de la commune de la Roche-sur-Yon sont accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. Les municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de la Roche-sur-Yon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 11:36 - Des tensions internes émergent dans la liste de Freddy Roy À La Roche-sur-Yon, la liste de Freddy Roy pour les élections municipales de 2026 montre des tensions internes, avec des colistiers dénonçant un manque de concertation. Certains signataires d'un communiqué appelant à voter Luc Bouard affirment ne pas avoir été consultés. Cette situation révèle des divisions croissantes au sein de la liste, remettant en question son unité. Lire sur ouest-france.fr

20/03/26 - 13:48 - Face au duel gauche-droite, le candidat de l'extrême droite a une carte à jouer À La Roche-sur-Yon, le premier tour des élections municipales révèle un duel entre Luc Bouard, le maire sortant de droite, et Romain Bossis, le candidat de gauche. Les deux camps intensifient leur campagne, avec Bouard critiquant Bossis comme représentant d'une gauche extrême. Les soutiens politiques affluent, mais la tension monte alors que chaque candidat se prépare pour le second tour. Le candidat UDR-RN, Freddy Roy, qualifié au second tour avec 11% des voix pourrait toutefois faire basculer le scrutin, ce dimanche 22 mars. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:33 - Freddy Roy prépare les municipales à La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, Freddy Roy se positionne comme un acteur clé pour les élections municipales de 2026, cherchant à redéfinir le paysage politique local. Sa stratégie vise à rassembler différentes forces pour créer une dynamique nouvelle. Les enjeux sont cruciaux alors que la ville se prépare à un renouvellement important de ses élus. Lire sur larochesuryon.maville.com