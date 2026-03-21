Résultat de l'élection municipale 2026 La Roche-sur-Yon : Face au duel gauche-droite, le candidat de l'extrême droite a une carte à jouer

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon oppose Romain Bossis, Freddy Roy et Luc Bouard. Suivez le 2e tour en direct.

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11:36 - Des tensions internes émergent dans la liste de Freddy Roy À La Roche-sur-Yon, la liste de Freddy Roy pour les élections municipales de 2026 montre des tensions internes, avec des colistiers dénonçant un manque de concertation. Certains signataires d'un communiqué appelant à voter Luc Bouard affirment ne pas avoir été consultés. Cette situation révèle des divisions croissantes au sein de la liste, remettant en question son unité. Lire sur ouest-france.fr

20/03/26 - 13:48 - Face au duel gauche-droite, le candidat de l'extrême droite a une carte à jouer À La Roche-sur-Yon, le premier tour des élections municipales révèle un duel entre Luc Bouard, le maire sortant de droite, et Romain Bossis, le candidat de gauche. Les deux camps intensifient leur campagne, avec Bouard critiquant Bossis comme représentant d'une gauche extrême. Les soutiens politiques affluent, mais la tension monte alors que chaque candidat se prépare pour le second tour. Le candidat UDR-RN, Freddy Roy, qualifié au second tour avec 11% des voix pourrait toutefois faire basculer le scrutin, ce dimanche 22 mars. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:33 - Freddy Roy prépare les municipales à La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, Freddy Roy se positionne comme un acteur clé pour les élections municipales de 2026, cherchant à redéfinir le paysage politique local. Sa stratégie vise à rassembler différentes forces pour créer une dynamique nouvelle. Les enjeux sont cruciaux alors que la ville se prépare à un renouvellement important de ses élus. Lire sur larochesuryon.maville.com

19/03/26 - 14:01 - Les Écologistes de Vendée apportent leur soutien à Romain Bossis À La Roche-sur-Yon, lors des élections municipales de 2026, Romain Bossis, candidat de la gauche réunie, a reçu le soutien des Écologistes de Vendée après avoir réalisé 46,26 % des voix au premier tour. Il devance le maire sortant Luc Bouard et le candidat UDR/RN Freddy Roy. Ce soutien reflète une demande des citoyens pour une ville plus écologique et solidaire. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 13:33 - Trois candidats s'affrontent à La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, trois candidats sont en lice pour le second tour des élections municipales : Romain Bossis, Luc Bouard et Freddy Roy. Les candidats visent à séduire les électeurs abstentionnistes, qui ont constitué une part importante lors du premier tour. Les résultats pourraient être serrés en raison de cette dynamique. Lire sur tvvendee.fr

19/03/26 - 13:31 - Le second tour dépendra de l'abstention ? Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon opposent Romain Bossis (gauche) et Luc Bouard (droite) au second tour. Bossis a obtenu 46,26 % des voix au premier tour, tandis que Bouard a récolté 37,77 %, avec Freddy Roy (extrême droite) jouant un rôle crucial. Le résultat dépendra de l'abstention et des voix échangées entre les candidats. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 13:01 - Romain Bossis soutenu ou pas soutenu par le PCF ? À La Roche-sur-Yon, Anita Charrieau, candidate PCF, ne soutiendra pas Romain Bossis après une élimination prématurée au premier tour des municipales de 2026. Malgré des tensions, le PCF appelle à voter pour Bossis, le présentant comme le visage d'un renouveau, essentiel pour rassembler la gauche. Ce contexte met en lumière les divisions internes et la stratégie politique de la gauche locale. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 12:34 - Les candidats mobilisent La Roche-sur-Yon pour voter À La Roche-sur-Yon, la campagne pour le second tour des élections municipales du 22 mars 2026 s'intensifie. Les trois candidats, Romain Bossis, Luc Bouard et Freddy Roy, s'efforcent d'attirer les 17 373 abstentionnistes, représentant 44,33 % des électeurs. La mobilisation se concentre sur les quartiers populaires pour raviver l'intérêt électoral. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 13:13 - Une fracture politique croissante entre centre ville et périphérie Les élections municipales à La Roche-sur-Yon révèlent une fracture politique entre le centre-ville, favorisant Luc Bouard, et les quartiers périphériques, où Romain Bossis, candidat de gauche, remporte la majorité des voix. L'abstention demeure élevée, atteignant jusqu'à 68 % dans certains bureaux, masquant ainsi les préoccupations des habitants. Les résultats électoraux démontrent une polarisation croissante dans cette ville. Lire sur actu.fr