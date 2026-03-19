Résultat de l'élection municipale 2026 La Roche-sur-Yon : Luc Bouard reçoit le soutien de Philippe Latombe

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon oppose Romain Bossis, Freddy Roy et Luc Bouard. Suivez le 2e tour en direct.

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14:01 - Les Écologistes de Vendée apportent leur soutien à Romain Bossis À La Roche-sur-Yon, lors des élections municipales de 2026, Romain Bossis, candidat de la gauche réunie, a reçu le soutien des Écologistes de Vendée après avoir réalisé 46,26 % des voix au premier tour. Il devance le maire sortant Luc Bouard et le candidat UDR/RN Freddy Roy. Ce soutien reflète une demande des citoyens pour une ville plus écologique et solidaire. Lire sur ouest-france.fr

13:01 - Romain Bossis soutenu ou pas soutenu par le PCF ? À La Roche-sur-Yon, Anita Charrieau, candidate PCF, ne soutiendra pas Romain Bossis après une élimination prématurée au premier tour des municipales de 2026. Malgré des tensions, le PCF appelle à voter pour Bossis, le présentant comme le visage d'un renouveau, essentiel pour rassembler la gauche. Ce contexte met en lumière les divisions internes et la stratégie politique de la gauche locale. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 13:13 - Une fracture politique croissante entre centre ville et périphérie Les élections municipales à La Roche-sur-Yon révèlent une fracture politique entre le centre-ville, favorisant Luc Bouard, et les quartiers périphériques, où Romain Bossis, candidat de gauche, remporte la majorité des voix. L'abstention demeure élevée, atteignant jusqu'à 68 % dans certains bureaux, masquant ainsi les préoccupations des habitants. Les résultats électoraux démontrent une polarisation croissante dans cette ville. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 13:11 - Le débat entre candidats est attendu avant le second tour À La Roche-sur-Yon, les candidats au second tour des municipales de 2026 ont débattu sur des thèmes clés tels que la sécurité et le logement. Luc Bouard, le maire sortant, évoque une 'crise de confiance' suite aux résultats du premier tour, tandis que Romain Bossis, le candidat de gauche, appelle à mobiliser les abstentionnistes. Freddy Roy, de l'extrême droite, se positionne également en critiquant le bilan de la municipalité sortante. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 11:31 - Les débats s'intensifient entre les candidats Le débat d'entre deux tours des élections municipales à La Roche-sur-Yon se déroulera mercredi matin, réunissant les candidats Luc Bouard, Romain Bossis et Freddy Roy. La gauche, représentée par Bossis, a obtenu une avance notable au premier tour, tandis que la forte abstention pourrait influencer l'issue. Le Parti Communiste refuse de soutenir Bossis, ajoutant de la tension au débat. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 10:32 - Luc Bouard reçoit le soutien de Philippe Latombe Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon voient le soutien du député Philippe Latombe pour le maire sortant Luc Bouard, qui a obtenu 37,77 % des voix au premier tour, face à Romain Bossis. Dans un contexte difficile, Latombe souligne l'importance des promesses concrètes. Le second tour se déroulera le 22 mars. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 23:34 - La Roche-sur-Yon s'oppose à Romain Bossis À La Roche-sur-Yon, l’équipe d’Anita Charrieau s'oppose fermement à Romain Bossis en vue des élections municipales de 2026. Les tensions politiques s'intensifient alors que les deux camps cherchent à mobiliser leurs soutiens. Les enjeux locaux deviennent cruciaux pour la future gouvernance de la ville. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 22:54 - Le candidat Freddy Roy se maintient à La Roche-sur-Yon Freddy Roy, candidat UDR/RN, a confirmé son maintien aux élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon. Cette annonce est significative dans un contexte où les candidats se préparent à la compétition locale qui s'intensifie. Les élections municipales approchent, et la dynamique politique commence à se dessiner. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 22:30 - Huit maires soutiennent un candidat à La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, en prévision des élections municipales de 2026, huit maires de l'agglomération expriment leur soutien à un candidat commun. Cette coalition vise à renforcer les liens entre les communes et à promouvoir un projet collectif pour la ville. Le contexte des élections s'inscrit dans une dynamique de coopération locale. Lire sur larochesuryon.maville.com