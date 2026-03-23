Résultat de l'élection municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : Romain Bossis élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à La Roche-sur-Yon ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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10:10 - L'UDR obtient un siège au conseil municipal Freddy Roy, représentant l'UDR, remporte un siège au conseil municipal de La Roche-sur-Yon lors des élections municipales de 2026. Ce résultat souligne l'engagement croissant des citoyens envers les enjeux locaux. Lire sur larochesuryon.maville.com

02:16 - La Roche-sur-Yon enregistre une participation notable Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon affichent une participation de 57,82 % à 17 heures 45. Ce scrutin est crucial pour déterminer les futurs élus de la ville, influençant les décisions locales. Les enjeux sont élevés avec des attentes importantes de la part des citoyens sur la gouvernance à venir. Lire sur larochesuryon.maville.com

02:15 - Freddy Roy pas surprit par les résultats Freddy Roy, candidat aux élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon, a obtenu 5,95 % des voix au second tour. Il a réagi à la victoire de Romain Bossis, soulignant que l'élection était influencée par les politiques publiques de Luc Bouard, le maire sortant. Roy a reconnu que son score était attendu, affirmant qu'il n'aurait pas pu être élu. Lire sur ouest-france.fr

02:12 - Romain Bossis devient le maire de La Roche-sur-Yon Romain Bossis a été élu maire de La Roche-sur-Yon lors du second tour des élections municipales de 2026, obtenant 51,19% des voix. Il faisait face à Luc Bouard, maire sortant de droite, et Freddy Roy, candidat d'extrême droite. La participation a augmenté à 58,45% par rapport au premier tour. Lire sur francebleu.fr

22/03/26 - 21:11 - Les résultats complets à La Roche-sur-Yon dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à la Roche-sur-Yon. Romain Bossis arrive en tête avec 51,17% des voix, contre 42,88% pour Luc Bouard, et 5,95% pour Freddy Roy.

22/03/26 - 18:16 - Taux de participation en légère baisse à La Roche-sur-Yon Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon se déroulent ce 22 mars, avec un taux de participation à 49,64 % à 16 h. Il était de 47,16 % à la même heure lors du premier tour. Parmi les 39 170 électeurs, trois candidats se disputent la mairie, dont le maire sortant Luc Bouard. Romain Bossis était en tête après le premier tour avec 46,26 % des voix. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 17:02 - La participation à 17h La participation à 17h à La Roche-sur-Yon a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans celui de la Vendée, elle s'élève à 49,33%. Un chiffre à comparer aux 63,84% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 44,39% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 58,35%.

22/03/26 - 14:00 - La participation au 2e tour des Municipales Premiers résultats du 2e tour des élections municipales à La Roche-sur-Yon avec un indicateur significatif. A midi, la participation dans le département de Vendée s'élève à 21,44%. Un chiffre à comparer aux 27,42% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,23% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,89% en 2014).

22/03/26 - 10:27 - La Roche-sur-Yon voit sa participation augmenter à 10 h Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon battent leur plein avec un taux de participation de 10,50% signalé à 10h, en augmentation par rapport au premier tour. Pour rappel : trois candidats sont en lice, dont le maire sortant Luc Bouard. Les électeurs sont attendus nombreux pour ce second tour crucial. Lire sur actu.fr