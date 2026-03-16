Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon : Romain Bossis face à Luc Bouard, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon opposera Romain Bossis à Luc Bouard. Freddy Roy est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 22:54 - Le candidat Freddy Roy se maintient à La Roche-sur-Yon Freddy Roy, candidat UDR/RN, a confirmé son maintien aux élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon. Cette annonce est significative dans un contexte où les candidats se préparent à la compétition locale qui s'intensifie. Les élections municipales approchent, et la dynamique politique commence à se dessiner. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 22:30 - Huit maires soutiennent un candidat à La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, en prévision des élections municipales de 2026, huit maires de l'agglomération expriment leur soutien à un candidat commun. Cette coalition vise à renforcer les liens entre les communes et à promouvoir un projet collectif pour la ville. Le contexte des élections s'inscrit dans une dynamique de coopération locale. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 22:19 - La Roche-sur-Yon choisit Romain Bossis pour 2026 Romain Bossis, médecin et candidat aux élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon, se positionne comme un homme de terrain à l'écoute des besoins des citoyens. Avec un parcours professionnel enrichissant, il souhaite redynamiser la ville et s'engager pour des projets locaux. Sa vision s'articule autour de l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 22:18 - Freddy Roy maintient sa candidature à La Roche-sur-Yon Lors des élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon, Romain Bossis a obtenu 46,26 % des voix, suivi par le maire sortant Luc Bouard à 37,77 %. Freddy Roy, candidat UDR soutenu par le RN avec 11,74 %, a annoncé son maintien pour le second tour sans envisager d'alliance avec Bouard. Il met en avant le soutien de ses colistiers et l'importance de chaque vote. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 22:18 - L'UDI soutient Luc Bouard pour La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, les élections municipales de 2026 se préparent avec l'appel de l'UDI à soutenir Luc Bouard au second tour. Ce soutien pourrait influencer le résultat, en mobilisant les électeurs autour de sa candidature. Les enjeux locaux et les attentes des citoyens seront déterminants dans cette élection cruciale. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 22:17 - La Roche-sur-Yon affronte des enjeux cruciaux Le second tour des élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon se traduira par une triangulaire entre Romain Bossis de la gauche, le maire sortant Luc Bouard et Freddy Roy de l’extrême-droite. Bouard devra tirer parti des abstentionnistes pour espérer renouer avec l’union des droites. Les enjeux sont donc cruciaux après un premier tour marqué par une forte abstention. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 22:16 - La Roche-sur-Yon : Luc Bouard soutenu aux municipales L'UDI de Vendée soutient Luc Bouard pour le second tour des municipales à La Roche-sur-Yon, après un premier tour marqué par sa deuxième position derrière Romain Bossis. Le parti encourage les électeurs à voter pour Bouard, qui propose un programme ambitieux et tourné vers l'avenir. Le second tour se déroulera le 22 mars 2026. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 22:15 - Romain Bossis se présente aux municipales de La Roche-sur-Yon À La Roche-sur-Yon, Romain Bossis, un médecin reconnu pour son engagement, se positionne comme un candidat aux élections municipales de 2026. Sa candidature suscite l'intérêt en raison de son image de « bosseur » et de son désir de contribuer à la vie politique locale. Les enjeux de ces élections sont cruciaux pour l'avenir de la ville. Lire sur larochesuryon.maville.com

16/03/26 - 14:51 - Freddy Roy se qualifie à La Roche-sur-Yon Les élections municipales de 2026 à La Roche-sur-Yon s'annoncent stimulantes avec la candidature de Freddy Roy, représentant de l'UDR, qui a réussi à se qualifier pour le second tour. Son ascension politique témoigne de l'intérêt accru des citoyens pour les enjeux locaux. Cette élection reflète des enjeux cruciaux pour le développement de la ville. Lire sur larochesuryon.maville.com