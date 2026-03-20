Résultat de l'élection municipale 2026 Rodez : Arnaud Viala soutient Stéphane Mazars

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rodez oppose Stéphane Mazars, Christian Teyssedre et Florian Monteillet. Suivez le 2e tour en direct.

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10:20 - L'union Mazars-Vidal présente son programme commun À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal défendent leur alliance en vue des élections municipales de 2026, après un premier tour serré. Ils mettent l'accent sur des thèmes cruciaux tels que la sécurité, la santé et l'économie, avec des propositions concrètes pour répondre aux attentes des électeurs. Ce dernier appel à voter doit mobiliser un large soutien pour le second tour. Lire sur centrepresseaveyron.fr

10:01 - Mazars et Vidal défendent leur alliance À Rodez, Stéphane Mazars (DVC) et Sarah Vidal (DVG) défendent leur fusion de listes en vue du second tour des municipales, qualifiée par certains d'opportuniste. Ils mettent en avant la sécurité, la santé et l'économie comme priorités de leur programme commun. Le scrutin se présente serré, avec un écart de 52 voix au premier tour entre le candidat de droite arrivé en tête et Stéphane Mazars. Lire sur ladepeche.fr

09:40 - Christian Teyssèdre dévoile son programme pour la famille et l'enseignement Lors des élections municipales, le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, présente ses projets pour renforcer l'enseignement supérieur et attirer 1 000 étudiants supplémentaires en six ans. Il souhaite également soutenir les familles avec des aides financières pour les enfants et améliorer la santé mentale des adolescents. La liste opposante, Rodez citoyen, prône une ville plus démocratique et responsable, axée sur les besoins quotidiens des habitants. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 11:46 - Arnaud Viala soutient Stéphane Mazars À Rodez, Arnaud Viala, président du Département, exprime son soutien à Stéphane Mazars pour l’élection municipale, soulignant l'importance d'un maire fédérateur pour des projets réussis. Ce soutien est contesté par des membres de la liste oppose, qui dénoncent un manque de cohérence politique. Les tensions révèlent des divergences au sein de la politique locale en Aveyron. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 10:46 - Christian Teyssèdre veut investir 45 millions À Rodez, Christian Teyssèdre, le maire sortant, réaffirme son engagement à investir 45 millions d'euros pour dynamiser l'économie locale dans le cadre des élections municipales de 2026. Il critique ses concurrents, Stéphane Mazars et Sarah Vidal, pour leur manque de propositions concrètes. Teyssèdre souhaite également clarifier ses avis sur le marché de la place de la Cité, montrant son soutien aux commerçants non-sédentaires. Lire sur centrepresseaveyron.fr

19/03/26 - 09:46 - Rodez redynamise ses quartiers avant les municipales À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal proposent de redynamiser les quartiers en renforçant leur identité et en encourageant la vie communautaire. Ils souhaitent créer des annexes de mairie pour faciliter les échanges avec les habitants, tout en soutenant le commerce local. Christian Teyssèdre critique leur alliance et défend ses propres propositions économiques. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 08:46 - Le débat d'entre-deux-tours à Rodez est animé À Rodez, le débat d'entre-deux-tours des élections municipales a révélé des tensions entre les candidats Stéphane Mazars, Florian Monteillet et Christian Teyssèdre. Les échanges ont été vifs, abordant l'abstention et les critiques mutuelles concernant les projets pour la ville. Les candidats ont défendu leur vision, mais les attaques ont dominé le débat. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 02:01 - Le débat municipal à Rodez révèle des tensions Les élections municipales de 2026 à Rodez se préparent avec un débat intense entre les candidats Stéphane Mazars, Florian Monteillet et Christian Teyssèdre. Les échanges ont mis en lumière des divergences sur les projets et des critiques sur la méthode de gouvernance. Chacun a plaidé pour ses propositions dans une campagne marquée par des alliances stratégiques. Lire sur centrepresseaveyron.fr

18/03/26 - 18:16 - Les électeurs de Luc-la-Primaube retournent voter À Luc-la-Primaube, les élections municipales de 2026 ont conduit à une situation inédite avec un égalité parfaite de 1626 voix pour les deux listes candidates. Un second tour est programmé le 22 mars, les candidats doivent mobiliser les électeurs, notamment les abstentionnistes. La tension monte alors que chaque voix pourrait faire la différence. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr