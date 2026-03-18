Résultat de l'élection municipale 2026 Rodez : Christian Teyssèdre et Stéphane Mazars sont au coude-à-coude à l'issue du premier tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rodez opposera Christian Teyssedre à Stéphane Mazars. Sarah Vidal et Florian Monteillet sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

12:27 - Mazars et Vidal veulent renverser Teyssèdre À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal, après avoir officialisé leur alliance, ont tenu une conférence de presse commune où ils ont exprimé leur vision partagée pour l'avenir de la ville. Ils critiquent le système en place de Christian Teyssèdre, affirmant que ses limites sont atteintes et que leur projet est solide. Dimanche, les électeurs seront appelés à se prononcer sur cette nouvelle dynamique. Lire sur ladepeche.fr

12:27 - Le groupe Rodez Citoyen critique les candidats Teyssèdre et Mazars À Rodez, le groupe Rodez Citoyen, avec 12,02 % des voix, critique fermement les listes de Christian Teyssèdre et le duo Mazars-Vidal, qu'il accuse d’hypocrisie et de complicité dans un bilan négatif. Ils appellent les électeurs à choisir un avenir consacré à l'intérêt général. La campagne se finit avec une stratégie de porte à porte. Lire sur ladepeche.fr

11:46 - L'ancien maire Marc Censi apporte son soutien à Stéphane Mazars et Sarah Vidal pour le second tour À Rodez, Marc Censi soutient les candidats Stéphane Mazars et Sarah Vidal pour les municipales de 2026, affirmant que leurs qualités humaines et compétences surpassent les considérations politiques. Ce soutien pourrait renforcer leur position face au maire sortant. Censi regrette cependant des décisions passées concernant l'aménagement de la ville. Lire sur centrepresseaveyron.fr

10:27 - Onet-le-Château installe son nouveau conseil municipal Le conseil municipal d'Onet-le-Château se réunira le 21 mars pour installer les nouveaux conseillers. Les délibérations incluent l'élection du maire, la détermination des adjoints et l'approbation des indemnités de fonction. Ce premier conseil marque le début de la nouvelle mandature pour la ville. Lire sur ladepeche.fr

09:26 - Un premier tour avec Teyssèdre en tête Christian Teyssèdre, maire et candidat à Rodez pour les municipales 2026, critique la fusion des listes de ses adversaires, la qualifiant d'opportunisme. Il conteste les accusations de contentieux juridiques et défend son équipe qui a formulé 80 propositions, tandis qu'il met en avant un changement de 65% de la composition de sa liste. Malgré une alliance mathématiquement favorable pour ses concurrents, il affirme que tout reste possible et attend avec confiance le verdict des électeurs. Lire sur centrepresseaveyron.fr

17/03/26 - 11:22 - La liste "Rodez pour la vie en partage" annoncée pour le second tour À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal annoncent leur fusion pour les élections municipales de 2026, créant la liste "Rodez pour la vie en partage". Cette alliance vise à contrer le maire sortant, Christian Teyssèdre, et à offrir une alternative pour les Ruthénois. Les deux leaders affirment leur engagement à améliorer la ville sans hystériser les débats. Lire sur ladepeche.fr

17/03/26 - 11:01 - Christian Teyssèdre dénonce une alliance "contre-nature" À Rodez, Christian Teyssèdre critique l'alliance entre Stéphane Mazars et Sarah Vidal, qualifiée de "contre-nature", pour le second tour des élections municipales de 2026. Il souligne leur antagonisme passé et considère cette coalition comme une manœuvre pour évincer le maire sortant. Teyssèdre, mise sur l'économie et des projets locaux pour séduire les électeurs. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 19:06 - Christian Teyssèdre domine à Rodez avec peu d'avance À Rodez, le maire sortant centriste Christian Teyssèdre est en tête au premier tour des élections municipales de 2026 avec 35,09% des voix, devant Stéphane Mazars, qui obtient 34,53%. La différence de 52 voix entre les deux candidats met en évidence une compétition serrée. La campagne pour le second tour promet d'être intense. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 03:31 - Les résultats définitifs à Rodez Les élections municipales de 2026 à Rodez s'annoncent serrées, avec Christian Teyssèdre en tête à 35,09 % contre Stéphane Mazars à 34,53 %, avec seulement 52 voix d'écart. Sarah Vidal et Florian Monteillet restent en compétition respectivement à 18,36 % et 12,02 %. La ville attend maintenant les candidatures pour le second tour. Lire sur centrepresseaveyron.fr