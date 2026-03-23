Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez : Stéphane Mazars élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Rodez ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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07:30 - Stéphane Mazars l'emporte par moins de 1000 voix d'écart À Rodez, Stéphane Mazars remporte les élections municipales de 2026 face à Christian Teyssèdre, mettant fin à son mandat de maire. Avec un écart de 912 voix, la victoire de Mazars annonce un changement significatif pour la ville. Teyssèdre, élu depuis 2008, a reconnu la défaite et félicité son successeur. Lire sur centrepresseaveyron.fr

22/03/26 - 23:24 - Stéphane Mazars est élu à l'issue du second tour À Rodez, Stéphane Mazars a été élu maire lors du second tour des élections municipales de 2026 avec 49,12 % des voix, établissant une majorité au conseil municipal. Son prédécesseur, Christian Teyssedre, a obtenu 39,27 %, tandis que la liste de gauche a terminé à 11,61 %. Cette élection marque un changement significatif dans la gouvernance locale. Lire sur midilibre.fr

22/03/26 - 21:31 - Les résultats complets à Rodez dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Rodez : Stéphane Mazars (LDVC) arrive en tête avec 49,12% des voix, suivi de Christian Teyssedre (39,27%) et de Florian Monteillet (11,61%).

22/03/26 - 17:17 - Le taux de participation à 17h dans l'Aveyron dévoilé Les estimations sur la participation au 2e tour des élections municipales 2026 ont été communiquées par le ministère. A 17h, dans le département de Aveyron, elle s'élève à 59,22%. Un chiffre à comparer aux 64,26% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,64% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,4%.

22/03/26 - 15:26 - Les infos à Rodez pour le second tour des municipales 2026 À Rodez, le second tour des élections municipales de 2026 offre depuis ce matin une triangulaire entre le maire sortant Christian Teyssèdre et ses deux challengers, Stéphane Mazars et Sarah Vidal. Ce dernier a fusionné avec Vidal pour tenter de renverser Teyssèdre, qui a obtenu 35,09 % des voix au premier tour. Centre Presse Aveyron suit la journée de près dans son direct. Lire sur centrepresseaveyron.fr

22/03/26 - 12:12 - Le département de Rodez a voté à 28,5% à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Rodez ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Aveyron s'élève à 28,46%. Un chiffre à comparer aux 29,84% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 20,94% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,5% en 2014).

22/03/26 - 07:57 - Les municipales à Rodez, c'est aujourd'hui Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Rodez sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 22 mars 2026, les 15 188 électeurs de Rodez sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Rodez est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.

21/03/26 - 12:36 - Polémique autour d'un tract de Christian Teyssèdre À Rodez, le tract de campagne du maire sortant Christian Teyssèdre promet des aides financières pour les enfants scolarisés, suscitant des accusations d'achat de voix. Ses concurrents, Florian Monteillet et Stéphane Mazars, dénoncent cette proposition comme immorale et potentiellement illégale, alertant les autorités. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 18:34 - Le nouveau maire de Millau annonce son soutien à la liste de Christian Teyssèdre À Rodez, le nouveau maire de Millau, Christophe Saint-Pierre, a exprimé son soutien aux candidats de la liste de Christian Teyssèdre. Ces candidats ont été officiellement investis par la commission des Républicains. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre des élections municipales de 2026 en France. Lire sur centrepresseaveyron.fr