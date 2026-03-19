Résultat de l'élection municipale 2026 Rodez : Mazars et Vidal veulent renverser Teyssèdre

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rodez oppose Stéphane Mazars, Christian Teyssedre et Florian Monteillet. Suivez le 2e tour en direct.

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11:46 - Arnaud Viala soutient Stéphane Mazars À Rodez, Arnaud Viala, président du Département, exprime son soutien à Stéphane Mazars pour l’élection municipale, soulignant l'importance d'un maire fédérateur pour des projets réussis. Ce soutien est contesté par des membres de la liste oppose, qui dénoncent un manque de cohérence politique. Les tensions révèlent des divergences au sein de la politique locale en Aveyron. Lire sur ladepeche.fr

10:46 - Christian Teyssèdre veut investir 45 millions À Rodez, Christian Teyssèdre, le maire sortant, réaffirme son engagement à investir 45 millions d'euros pour dynamiser l'économie locale dans le cadre des élections municipales de 2026. Il critique ses concurrents, Stéphane Mazars et Sarah Vidal, pour leur manque de propositions concrètes. Teyssèdre souhaite également clarifier ses avis sur le marché de la place de la Cité, montrant son soutien aux commerçants non-sédentaires. Lire sur centrepresseaveyron.fr

09:46 - Rodez redynamise ses quartiers avant les municipales À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal proposent de redynamiser les quartiers en renforçant leur identité et en encourageant la vie communautaire. Ils souhaitent créer des annexes de mairie pour faciliter les échanges avec les habitants, tout en soutenant le commerce local. Christian Teyssèdre critique leur alliance et défend ses propres propositions économiques. Lire sur ladepeche.fr

08:46 - Le débat d'entre-deux-tours à Rodez est animé À Rodez, le débat d'entre-deux-tours des élections municipales a révélé des tensions entre les candidats Stéphane Mazars, Florian Monteillet et Christian Teyssèdre. Les échanges ont été vifs, abordant l'abstention et les critiques mutuelles concernant les projets pour la ville. Les candidats ont défendu leur vision, mais les attaques ont dominé le débat. Lire sur ladepeche.fr

02:01 - Le débat municipal à Rodez révèle des tensions Les élections municipales de 2026 à Rodez se préparent avec un débat intense entre les candidats Stéphane Mazars, Florian Monteillet et Christian Teyssèdre. Les échanges ont mis en lumière des divergences sur les projets et des critiques sur la méthode de gouvernance. Chacun a plaidé pour ses propositions dans une campagne marquée par des alliances stratégiques. Lire sur centrepresseaveyron.fr

18/03/26 - 18:16 - Les électeurs de Luc-la-Primaube retournent voter À Luc-la-Primaube, les élections municipales de 2026 ont conduit à une situation inédite avec un égalité parfaite de 1626 voix pour les deux listes candidates. Un second tour est programmé le 22 mars, les candidats doivent mobiliser les électeurs, notamment les abstentionnistes. La tension monte alors que chaque voix pourrait faire la différence. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 12:27 - Mazars et Vidal veulent renverser Teyssèdre À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal, après avoir officialisé leur alliance, ont tenu une conférence de presse commune où ils ont exprimé leur vision partagée pour l'avenir de la ville. Ils critiquent le système en place de Christian Teyssèdre, affirmant que ses limites sont atteintes et que leur projet est solide. Dimanche, les électeurs seront appelés à se prononcer sur cette nouvelle dynamique. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 12:27 - Le groupe Rodez Citoyen critique les candidats Teyssèdre et Mazars À Rodez, le groupe Rodez Citoyen, avec 12,02 % des voix, critique fermement les listes de Christian Teyssèdre et le duo Mazars-Vidal, qu'il accuse d’hypocrisie et de complicité dans un bilan négatif. Ils appellent les électeurs à choisir un avenir consacré à l'intérêt général. La campagne se finit avec une stratégie de porte à porte. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 11:46 - L'ancien maire Marc Censi apporte son soutien à Stéphane Mazars et Sarah Vidal pour le second tour À Rodez, Marc Censi soutient les candidats Stéphane Mazars et Sarah Vidal pour les municipales de 2026, affirmant que leurs qualités humaines et compétences surpassent les considérations politiques. Ce soutien pourrait renforcer leur position face au maire sortant. Censi regrette cependant des décisions passées concernant l'aménagement de la ville. Lire sur centrepresseaveyron.fr