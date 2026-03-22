Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez : les résultats dévoilés ce dimanche pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rodez va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Rodez est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

En direct

07:57 - Les municipales à Rodez, c'est aujourd'hui Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Rodez sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 22 mars 2026, les 15 188 électeurs de Rodez sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Rodez est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.

21/03/26 - 12:36 - Polémique autour d'un tract de Christian Teyssèdre À Rodez, le tract de campagne du maire sortant Christian Teyssèdre promet des aides financières pour les enfants scolarisés, suscitant des accusations d'achat de voix. Ses concurrents, Florian Monteillet et Stéphane Mazars, dénoncent cette proposition comme immorale et potentiellement illégale, alertant les autorités. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 18:34 - Le nouveau maire de Millau annonce son soutien à la liste de Christian Teyssèdre À Rodez, le nouveau maire de Millau, Christophe Saint-Pierre, a exprimé son soutien aux candidats de la liste de Christian Teyssèdre. Ces candidats ont été officiellement investis par la commission des Républicains. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre des élections municipales de 2026 en France. Lire sur centrepresseaveyron.fr

20/03/26 - 18:10 - La dernière promesse de campagne de Christian Teyssèdre fait polémique À Rodez, Christian Teyssèdre a promis des versements de 500 à 1 000 euros par enfant pour les familles lors de l'entre-deux-tours des élections municipales. Ces annonces ont suscité des accusations d'achat de voix de la part de la liste de son rival, Stéphane Mazars. Le coût total pour la municipalité pourrait atteindre plusieurs millions d'euros sur le mandat. Lire sur centrepresseaveyron.fr

20/03/26 - 16:01 - Rodez Citoyen veut une ville plus démocratique et solidaire À Rodez, la liste Rodez citoyen, dirigée par Sarah Bonvalet-Younès et Florian Monteillet, appelle à un renouvellement politique pour les élections municipales de 2026. Ils proposent des changements pour une ville plus démocratique et solidaire, en impliquant les habitants dans les décisions et en améliorant les services publics. Leur projet inclut également des initiatives pour le logement et la vie quotidienne des familles. Lire sur centrepresseaveyron.fr

20/03/26 - 10:20 - L'union Mazars-Vidal présente son programme commun À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal défendent leur alliance en vue des élections municipales de 2026, après un premier tour serré. Ils mettent l'accent sur des thèmes cruciaux tels que la sécurité, la santé et l'économie, avec des propositions concrètes pour répondre aux attentes des électeurs. Ce dernier appel à voter doit mobiliser un large soutien pour le second tour. Lire sur centrepresseaveyron.fr

20/03/26 - 10:01 - Mazars et Vidal défendent leur alliance À Rodez, Stéphane Mazars (DVC) et Sarah Vidal (DVG) défendent leur fusion de listes en vue du second tour des municipales, qualifiée par certains d'opportuniste. Ils mettent en avant la sécurité, la santé et l'économie comme priorités de leur programme commun. Le scrutin se présente serré, avec un écart de 52 voix au premier tour entre le candidat de droite arrivé en tête et Stéphane Mazars. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 09:40 - Christian Teyssèdre dévoile son programme pour la famille et l'enseignement Lors des élections municipales, le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, présente ses projets pour renforcer l'enseignement supérieur et attirer 1 000 étudiants supplémentaires en six ans. Il souhaite également soutenir les familles avec des aides financières pour les enfants et améliorer la santé mentale des adolescents. La liste opposante, Rodez citoyen, prône une ville plus démocratique et responsable, axée sur les besoins quotidiens des habitants. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 11:46 - Arnaud Viala soutient Stéphane Mazars À Rodez, Arnaud Viala, président du Département, exprime son soutien à Stéphane Mazars pour l’élection municipale, soulignant l'importance d'un maire fédérateur pour des projets réussis. Ce soutien est contesté par des membres de la liste oppose, qui dénoncent un manque de cohérence politique. Les tensions révèlent des divergences au sein de la politique locale en Aveyron. Lire sur ladepeche.fr